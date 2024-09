Ngày 30-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Kim Văn Út (40 tuổi; ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Út tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào chiều 24-12-2023, Út điều khiển xe máy đi từ thị trấn Giồng Riềng về xã Ngọc Chúc thì gặp bà L.T. H (49 tuổi) hỏi xin đi nhờ xe. Xe chạy được một đoạn, bà H. rủ Út quan hệ tình dục với giá 200.000 đồng. Út đồng ý rồi chở bà H. đến nhà trọ gần đó.

Vào phòng, Út nhìn thấy bà H. "già" nên thay đổi ý định, không muốn quan hệ tình dục mà chuyển sang dùng vũ lực khống chế để cướp tiền và vàng của bà H. đang mang theo bên mình. Do nạn nhân phản ứng quyết liệt nên Út lấy dao đe dọa giết.

Thấy sự việc bất thường của 2 vị khách thuê trọ, chủ nhà trọ đã gọi điện thoại báo công an. Trong lúc Út và bà H. vẫn tiếp tục giằng co với nhau thì Công an xã Ngọc Chúc đã có mặt kịp thời, bắt quả tang Út cùng với tài sản Út cướp được của bà H. có giá trị 207 triệu đồng.