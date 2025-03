Higher education là gì?

Theo từ điển Cambridge, "higher education" là giáo dục tại một trường cao đẳng hoặc đại học, nơi các môn học được nghiên cứu ở mức độ cao (nguyên gốc: education at a college or university where subjects are studied at an advanced level)

Cụ thể hơn, theo Crimson Business Institute, "higher education" được hiểu là Giáo dục Đại học, là giai đoạn giáo dục bậc cao - phổ biến được nhiều người quan tâm và lựa chọn theo học nhất hiện nay – được tổ chức dạy và học tại các trường đại học, học viện, viện công nghệ trong và ngoài nước (du học) với đa dạng ngành học và chuyên môn liên quan tương ứng.