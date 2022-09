Baifern Pimchanok thoải mái hẹn hò cùng Nine Naphat ở Ý

Liên tục nhấn mạnh việc mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, lo lắng cho nhau, thế nhưng mới đây, Baifern và Nine lại thoải mái công khai khoảnh khắc cả hai "hẹn hò" ở trời Tây.

Trong những hình ảnh do quản lý Baifern Pimchanok đăng tải, có thể thấy nữ diễn viên cùng Nine Naphat luôn đi cùng nhau không rời. Ở một đoạn clip, Baifern còn tự cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc cô cùng Nine Naphat đang ăn kem trên đường phố Milan, Ý.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Baifern Pimchanok và Nine Naphat ở Ý.

Những hình ảnh này của cặp đôi sau khi được "nhá hàng" lên mạng đã khiến cộng đồng người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Được biết, Baifern Pimchanok đang có mặt ở Milan, Ý để tham dự show thời trang. Đi cùng cả hai còn có mẹ của Nine Naphat.

Kể từ khi hợp tác chung trong phim điện ảnh "Yêu Nhầm Bạn Thân", Baifern và Nine luôn được cộng đồng người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi trên phim lẫn ngoài đời thực.

Cả hai luôn đi bên nhau không rời.

Thậm chí, bản thân Nine Naphat cũng thừa nhận Baifern Pimchanok chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Không chỉ vậy, Baifern Pimchanok cũng rất được lòng của mẹ Nine Naphat. Bà rất nhiều lần công khai "thúc đẩy" chuyện hẹn hò của cặp đôi.