Nguyên nhân giúp cặp đôi Baifern Pimchanok - Nine Naphat được người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”

Baifern Pimchanok và Nine Naphat được xem là một trong những cặp đôi được công chúng "đẩy thuyền" mạnh nhất làng giải trí Thái Lan hiện nay. Không chỉ có sự tương tác ăn ý trên màn ảnh mà ở ngoài đời cả hai cũng có vô số khoảnh khắc ngọt ngào "đốn tim" công chúng.

Cặp đôi bắt đầu quen biết và tạo "hot" khi đóng chung trong tác phẩm điện ảnh "Yêu Nhầm Bạn Thân" năm 2019. Tới năm 2022, cặp đôi tiếp tục chinh phục người hâm mộ qua bộ phim truyền hình "Sợi Dây Hoàng Lan". Chẳng những được người hâm mộ "đẩy thuyền" mà chính mẹ Nine Naphat cũng rất ủng hộ con trai "tán" Baifern.

Cùng ngó qua những lý do giúp cho cặp đôi Baifern - Nine được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" nhé.

Ngọt ngào trên màn ảnh lẫn ngoài đời

Đóng cặp với nhau trong hai tác phẩm điện ảnh và truyền hình nên không khó để nhìn thấy những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau của cả hai. Đặc biệt, khi đóng chung trong "Yêu Nhầm Bạn Thân" sự chăm sóc của Nine Naphat với Baifern Pimchanok càng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, ghen tị.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất làng giải trí Thái Lan.

Bản thân Nine Naphat cũng thú nhận rằng, lúc ở trên phim trường, anh rất thích trêu đùa, chọc vui Baifern Pimchanok. Cả hai cũng nhiều lần chia sẻ rằng, ở bên nhau vô cùng thoải mái. Những lúc gặp khó khăn hay vấn đề vướng mắc thì cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau để có thêm lời khuyên.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.

Bên cạnh đó, ngoại hình của cả hai trông càng "cực phẩm" hơn khi đứng cạnh nhau. Dù Nine Naphat kém Baifern Pimchanok 4 nhưng ngoại hình của anh chàng trông vô cùng chững chạc và ga lăng khi đứng cạnh cô bạn.

"Trai ngoan" Nine Naphat chuẩn thừa nhận Baifern là hình mẫu lý tưởng

Nếu là người hâm mộ Nine Naphat, công chúng dễ dàng nhận thấy, cuộc sống của nam thần xứ Chùa Vàng này gắn liền với 2 người phụ nữ. Đó chính là mẹ anh cùng Baifern Pimchanok.

Ai cũng công nhận rằng Baifern Pimchanok và Nine Naphat trông rất đẹp đôi.

Mỗi lần rảnh rỗi, Nine Naphat thường đưa mẹ đi du lịch. Anh cũng đang xây dựng một căn nhà để báo hiếu mẹ. Đây trùng hợp là Baifern Pimchanok cũng đang xây một căn nhà cho bố mẹ.

Trong một lần phỏng vấn với truyền thông, Nine Naphat đã tiết lộ về hình mẫu bạn gái lý tưởng rằng: "Tôi thích một người phụ nữ quyến rũ và quyết liệt. Ngoài ra, cô ấy có thể nấu ăn".

Nine Naphat cũng thừa nhận Baifern Pimchanok chính là hình mẫu lý tưởng của anh.

Ngay lập tức các phóng viên nói rằng Baifern Pimchanok có phải là người thích hợp cho hình mẫu bạn gái của Nine Naphat không? Đối với câu nói này, Nine Naphat liền ngại ngùng đáp có. Câu nói này của nam diễn viên khiến cả khán phòng vỡ òa.

Mẹ Nine Naphat rất ưng Baifern Pimchanok

Mẹ của Nine Naphat đã chủ động khuyên con trai hãy tán tỉnh Baifern Pimchanok bởi bà hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này. Thậm chí, Nine Naphat còn nói rằng, mẹ anh rất yêu quý Baifern, thường xuyên gửi tặng đồ ăn, quà cáp cho nữ diễn viên "Yêu Nhầm Bạn Thân".

Mẹ Nine Naphat cũng rất ưng và muốn con trai sớm "tán đổ" Baifern Pimchanok.

Nine Naphat cũng tiết lộ rằng, khi ở nhà mẹ anh thường dành nhiều lời khen cho Baifern. Thậm chí, mẹ Nine Naphat còn nói rằng, Baifern giống hệt bà khi còn trẻ. Sự ủng hộ tích cực từ mẹ Nine Naphat càng khiến người hâm mộ có thêm niềm tin, trong tương lai không xa, thuyền cặp đôi này sẽ "cập bến" với cái kết đẹp.

Người hâm mộ cũng hy vọng cặp đôi sớm ngày bên nhau.