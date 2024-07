Mới đây, trên trang cá nhân, Baifern Pimchanok có chia sẻ hình ảnh khoảnh khắc cười nói vui vẻ bên một chàng trai.

Người này không ai khác mà chính là nam diễn viên "Tuổi nổi loạn" Pachara Chirathivat. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại hình ảnh này lên các diễn đàn và nhận xét rằng, trông Baifern Pimchanok và Pachara Chirathivat trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Baifern Pimchanok khoe hình bên cạnh nam diễn viên Pachara Chirathivat

Tuy nhiên, đây chỉ là khoảnh khắc hậu trường trong dự án mới của Baifern Pimchanok. Cả hai chỉ có mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường.

Bên cạnh đó, không ít netizen chẳng ngần ngại để lại bình luận "yêu cầu" Nine Naphat nếu đã xác nhận chia tay thì nên ngừng "làm phiền" tới cuộc sống của Baifern Pimchanok. Cụ thể, người hâm mộ cho rằng, nam diễn viên "Yêu nhầm bạn thân" không nên tiếp tục "like" mỗi bài đăng của Baifern Pimchanok. "Anh không thể ngừng like bài đăng của Bai được hả, Nine? Nếu không còn cơ hội hay hy vọng cho việc tái hợp, tại sao anh cứ làm mọi việc khó khăn cho cả hai, cho Bai?", một netizen để lại bình luận bày tỏ thái độ khó chịu với Nine Naphat.

Baifern Pimchanok hiện đang có chuyến du lịch bên Anh sau thời gian mệt mỏi

Vào ngày 11/7, khi xuất hiện tại họp báo, Baifern Pimchanok đã xác nhận chuyện chia tay với Nine Naphat: "Fern chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Phải thừa nhận rằng, bản thân rất đau lòng. Tuy nhiên, đây là quyết định của cả hai giống như những gì Nine đã chia sẻ trước đó rằng, chúng tôi quay trở lại làm bạn và đối xử tốt với nhau. Đây là quyết định tốt nhất mà cả hai cùng đưa ra".

Chia sẻ về cơ hội tái hợp, Baifern Pimchanok nói, đó là chuyện của tương lai, còn thời điểm hiện tại quyết định chia tay là tốt nhất. Nữ diễn viên cũng mong mọi người cho cô chút thời gian để tự chữa lành trái tim bản thân.