Baifern - Nine Naphat đồng loạt lộ diện sau chia tay, không hẹn mà có chung biểu cảm đáng chú ý

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn chưa thể tin được cặp đôi đình đám Tbiz Baifern Pimchanok - Nine Naphat đã chia tay sau gần 2 năm công khai hẹn hò. Cả hai đều lần lượt lên tiếng xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với truyền thông Thái Lan. Kể từ sau đó, mọi động thái của Baifern - Nine trên mạng xã hội cũng được người hâm mộ quan tâm hơn cả.

Mới đây, vào ngày 15/7, cả Baifern và Nine Naphat đều bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Trong khi nữ diễn viên Chiếc Lá Bay đăng tải loạt ảnh vui đùa cùng bạn bè thì bạn trai cũ lại chia sẻ hình ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới. Đặc biệt, cặp đôi đều để lộ nụ cười rạng rỡ trong những khoảnh khắc này. Đây là nụ cười hiếm hoi của Baifern và Nine kể từ khi cặp đôi xác nhận chia tay nên không khỏi nhận được sự chú ý lớn của netizen.

Baifern đăng tải loạt ảnh tụ họp bạn bè trên trang cá nhân mới đây

Trong loạt ảnh được chia sẻ, mỹ nhân Chiếc Lá Bay nở nụ cười tươi rạng rỡ và đầy thoải mái bên những người bạn thân thiết

Nine Naphat mới đây đã chia sẻ dự án điện ảnh mới lên trang cá nhân

Không hẹn mà gặp, nam diễn viên cũng nở nụ cười tươi như bạn gái cũ trong hình ảnh mới nhất này

Có thể thấy, sau khi chia tay, cả Baifern và Nine Naphat đều tập trung vào các dự án phim ảnh của mình. Ngoài ra, nếu Baifern thường xuyên cập nhật trạng thái lên mạng xã hội thì Nine Naphat thậm chí chưa đăng tải bài viết chính thức nào trên trang cá nhân kể từ sau khi tuyên bố chia tay Baifern. Tuy nhiên, fan đã bắt gặp khoảnh khắc nam diễn viên nhấn "thả tim" bài đăng của bạn gái cũ. Điều này khiến fan của cặp đôi cảm thấy ấm lòng vì sau chia tay, Baifern và Nine vẫn là bạn tốt, luôn ủng hộ và quan tâm nhau.

Baifern tập trung vào công việc quay phim mới sau khi "đường ai nấy đi" với Nine Naphat

Nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh trong buổi lễ cúng khai máy phim mới và trả lời phỏng vấn về chuyện chia tay Nine Naphat. Ngay sau đó, nam diễn viên đã nhấn "thả tim" bài đăng của bạn gái cũ

Còn nhớ trước đó, Baifern và Nine từng chia sẻ với truyền thông và người hâm mộ rằng hiện tại, họ đã trở lại làm bạn bè tốt của nhau và vẫn sẽ ủng hộ, quan tâm nhau như trước đây. Đặc biệt, cả hai đều cho biết cảm thấy rất buồn khi quyết định chia tay nhau.

Baifern chia sẻ: "Fern chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Phải thừa nhận rằng, bản thân rất đau lòng. Tuy nhiên, đây là quyết định của cả hai giống như những gì Nine đã chia sẻ trước đó rằng, chúng tôi quay trở lại làm bạn và đối xử tốt với nhau. Đây là quyết định tốt nhất mà cả hai cùng đưa ra". Trong khi Nine Naphat bộc bạch: "Tôi tin rằng gặp phải chuyện như vậy, ai cũng không thể ổn được, cũng đau lòng mà. Vậy nhưng điều đó sẽ khiến bản thân một người trở nên trưởng thành hơn".

Đặc biệt, cũng trong lần lộ diện đó, Nine Naphat đã không kìm được nước mắt sau khi trải lòng về chuyện chia tay bạn gái. Về phía Baifern, cô đã cố nén nước mắt trong suốt quá trình trả lời các câu hỏi của phóng viên đưa ra. Nhìn thấy hình ảnh này của cả hai, nhiều netizen càng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp như mơ nhưng bất ngờ "đứt gánh giữa đường" của họ.

Nine Naphat bật khóc nức nở sau buổi họp báo xác nhận đã chia tay Baifern

Còn nữ diễn viên Chiếc Lá Bay mỉm cười nhưng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc khi nhắc đến chuyện tình buồn với bạn trai cũ

Cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối vì bất ngờ chia tay sau gần 2 năm công khai hẹn hò

