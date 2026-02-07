Lễ cúng ông Công ông Táo từ lâu đã trở thành một nghi lễ truyền thống quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Đây không chỉ là nghi thức tâm linh quen thuộc mà còn mang ý nghĩa mở đầu cho chuỗi ngày Tết Nguyên đán, dịp lễ lớn nhất trong năm.

Thông qua lễ tiễn Táo quân về trời, các gia đình bày tỏ lòng tri ân đối với các vị thần bếp đã phù hộ, gìn giữ nếp ấm gia đình suốt một năm qua, đồng thời gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thuận hòa.

Trong bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất về ý nghĩa, cách chuẩn bị lễ cúng, thời gian thực hiện nghi lễ cũng như bài văn khấn cúng ông Công ông Táo năm 2026 theo đúng các tài liệu nghiên cứu văn hóa.

Văn khấn lễ cúng ông Công ông Táo là phần quan trọng trong nghi lễ tiễn Táo quân về trời ngày 23 tháng Chạp. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Linh)

Ý nghĩa lễ cúng ông Công ông Táo trong văn hóa Việt

Theo tín ngưỡng dân gian, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là thời điểm Táo quân rời trần gian, cưỡi cá chép về thiên đình để tâu trình với Ngọc hoàng những việc tốt xấu, thuận nghịch đã diễn ra trong mỗi gia đình suốt một năm.

Chính vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để các gia đình thể hiện lòng thành kính, tiễn đưa các vị thần bếp trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đồng thời khấn nguyện những điều tốt đẹp sẽ được “báo cáo” lên thiên đình.

Trong đời sống tinh thần của người Việt, Táo quân không chỉ là vị thần cai quản bếp núc mà còn được xem như người giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc, chứng kiến mọi sinh hoạt thường nhật của gia đình. Việc cúng ông Công ông Táo vì thế mang tính tổng kết một năm cũ, khép lại những lo toan, chuẩn bị tinh thần đón chào năm mới.

Lễ tiễn Táo quân cũng được xem là nghi lễ mở đầu cho Tết Nguyên đán, đánh dấu thời điểm không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp phố phường. Từ thành thị đến nông thôn, người người, nhà nhà tất bật sắm sửa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa với mong muốn một năm mới đủ đầy, an yên.

Theo lịch vạn niên, Tết ông Công ông Táo năm 2026 (năm Ất Tỵ) rơi vào thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. Đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, khi chợ hoa, siêu thị, trung tâm thương mại nhộn nhịp, báo hiệu mùa đoàn viên đang đến rất gần.

Chuẩn bị mâm lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn

Tùy theo phong tục vùng miền và điều kiện sinh hoạt của từng gia đình, mâm lễ cúng ông Công ông Táo có thể khác nhau về hình thức, song về cơ bản vẫn gồm hai phần chính: lễ vật dâng cúng và mâm cỗ.

Lễ vật cúng ông Công ông Táo

Trên bàn thờ, các lễ vật thường được chuẩn bị bao gồm:

Bộ mũ, áo Táo quân: Thường gồm hai mũ của ông và một mũ của bà, làm bằng giấy trang kim, màu sắc rực rỡ. Đây là lễ vật mang tính biểu trưng, thể hiện việc thay trang phục mới cho Táo quân khi lên chầu trời.

Cá chép: Cá chép được xem là linh vật đưa Táo quân về thiên đình. Gia đình có thể dùng cá chép sống để phóng sinh hoặc cá chép giấy đặt trên mâm lễ, tùy theo phong tục địa phương.

Vàng mã, tiền giấy: Mang ý nghĩa tiễn đưa theo quan niệm dân gian.

Trầu cau, hoa tươi, mâm ngũ quả: Thể hiện sự trang nghiêm, thanh khiết và lòng thành kính của gia chủ.

Rượu trắng, trà, gạo, muối: Mỗi thứ được bày biện gọn gàng, đầy đủ trên mâm lễ, tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm. Dù lễ vật nhiều hay ít, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và thái độ nghiêm túc khi thực hiện nghi lễ.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Bên cạnh lễ vật, mâm cỗ là phần không thể thiếu trong lễ tiễn Táo quân. Gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ mặn hoặc mâm cỗ chay, tùy theo điều kiện và quan niệm.

Một mâm cỗ mặn thường gồm những món ăn quen thuộc trong ngày Tết:

Bánh chưng hoặc bánh tét, tượng trưng cho đất trời và lòng biết ơn tổ tiên.

Gà luộc nguyên con , thường là gà trống, mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi.

Xôi gấc, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc.

Chả giò hoặc nem rán, thể hiện sự đầy đủ, sum vầy.

Giò lụa, biểu trưng cho sự no ấm.

Thịt đông (miền Bắc) hoặc thịt kho tàu (miền Nam), gắn với ý nghĩa đoàn viên.

Các món canh như canh miến, canh mọc, mang tính thanh nhẹ. Món xào, giúp mâm cỗ thêm phong phú.

Nhiều gia đình lựa chọn mâm cỗ chay để thể hiện sự thanh tịnh với một số món như: nem chay, đậu hũ chiên sả, canh rau củ, xôi gấc chay, rau củ xào và các loại chè truyền thống. Mâm cỗ chay tuy giản dị nhưng vẫn thể hiện đầy đủ lòng thành kính đối với Táo quân.

Gợi ý mâm lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Kim Cương)

Cúng ông Công ông Táo năm 2026 ngày, giờ nào tốt?

Theo quan niệm truyền thống, lễ cúng ông Công ông Táo cần hoàn tất trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã rời trần gian.

Các khung giờ buổi sáng thường được lựa chọn, đặc biệt là: Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h)

Theo sách “Lịch âm dương cát tường năm Bính Ngọ 2026” của tác giả Cao Minh (NXB Hồng Đức), các ngày giờ phù hợp để cúng ông Công ông Táo năm 2026 gồm:

Ngày dương lịch Ngày âm lịch Giờ hoàng đạo Ghi chú 08/02/2026 (Chủ Nhật) 21 tháng Chạp Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h) Ngày đại cát, thuận lợi cho cúng sớm 09/02/2026 (Thứ Hai) 22 tháng Chạp Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Có thể cúng vào buổi tối 10/02/2026 (Thứ Ba) 23 tháng Chạp Mão (5h-7h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h) Chính lễ, phải xong trước 12h trưa

Trong trường hợp bận rộn, gia đình có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm phù hợp, miễn sao giữ được sự trang nghiêm và thành tâm.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị lễ cúng, bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ngày, giờ cúng ông Công ông Táo năm 2026 tại đây.

Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất năm 2026

Lưu ý: Văn khấn ông Công ông Táo chủ yếu mang ý nghĩa trình bày, tri ân và cầu bình an. Gia chủ không nên thêm các lời cầu xin về buôn bán, tiền bạc hay danh lợi, vì điều này không phù hợp với vai trò của Táo quân trong tín ngưỡng dân gian.

Dưới đây là văn khấn ông Công ông Táo chuẩn được biên soạn theo sách "Tục thờ cúng của người Việt" - GS.TS Ngô Đức Thịnh, NXB Khoa học Xã hội

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, năm Ất Tỵ.

Tín chủ (chúng) con là: [Họ và tên gia chủ]

Ngụ tại: [Địa chỉ đầy đủ]

Nay nhân ngày Táo Quân về chầu Thiên đình, tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cơm canh, trà rượu dâng lên trước án, kính cẩn tâu trình.

Nghĩ rằng: Trong năm qua, gia đạo nhờ ơn Táo Quân phù hộ được bình an. Nay đến ngày 23, ngài phải về Thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng Thượng Đế những việc lớn nhỏ trong gia đình con.

Cúi xin Tôn Thần gia ân:

- Phù hộ toàn gia, già trẻ lớn bé bình an, mạnh khỏe.

- Che chở tai qua nạn khỏi, điều lành đưa tới, điều dữ đưa đi.

- Gia đạo hưng long, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng Tôn Thần. Cúi xin Tôn Thần phù hộ độ trì.

Tín chủ con xin dâng:

- Mũ Táo Quân (2 ông 1 bà)

- Cá chép để ngài lên chầu Thiên đình

- Vàng bạc tiền mã

Kính cáo Tôn Thần, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Gia chủ có thể tham khảo thêm bài cúng ông Công ông Táo do GS Lương Ngọc Huỳnh giới thiệu:

Kính lạy Thượng đế

Kính lạy Ngũ đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Trung ương Hoàng đế.

Kính lạy Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng, Trung đàm thần tướng thiên thiên binh, Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.

Kính lạy Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công, Táo quân, Thổ kỳ lai sàng chứng giám.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ. Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú...

Với tấm lòng thành kính, con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng đế, Ngũ đế, các vị Thần tướng, Thiên tướng, Thiên binh, Thiên mã cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ công Táo quân về trời.

Kính lạy Thổ thần Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua, nhờ ân phúc của các ngài, chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn. Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng đế, Ngũ đế cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng đế, Ngũ đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con. Kính chúc Thượng đế, Ngũ đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Con xin đa tạ!

Con xin đa tạ!

Con xin đa tạ!

Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo năm 2026. (Ảnh: Minh Thu)

Nếu còn băn khoăn về các bài văn khấn trong dịp Tết, bạn đọc có thể xem thêm trọn bộ văn khấn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo

Khi thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo 23 tháng chạp các gia đình cần lưu ý một số điều như sau.

Không cúng sau 12h trưa ngày 23 tháng Chạp

Theo quan niệm dân gian, thời điểm sau 12h trưa ngày 23 tháng Chạp được xem là lúc Táo Quân đã rời trần gian để lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Do đó, nghi lễ tiễn ông Công ông Táo cần được hoàn tất trước mốc thời gian này để đảm bảo đúng ý nghĩa truyền thống.

Trong thực tế, tùy theo điều kiện sinh hoạt, gia chủ có thể chủ động sắp xếp cúng từ ngày 22 tháng Chạp hoặc thực hiện vào buổi sáng ngày 23, miễn sao nghi lễ được tiến hành trước giờ Ngọ (khoảng 11h – 13h).

Không nên đặt mâm lễ cúng dưới khu vực bếp

Một số người cho rằng Táo Quân là thần cai quản bếp núc nên việc đặt mâm lễ ngay tại bếp là phù hợp. Tuy nhiên, theo tập quán thờ cúng lâu đời của người Việt, ông Công ông Táo vẫn là các vị thần linh, cần được thờ phụng tại không gian trang trọng như bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ riêng dành cho Táo Quân.

Việc đặt mâm cúng trực tiếp dưới bếp không chỉ không đúng với phong tục truyền thống mà còn làm giảm tính tôn nghiêm của nghi lễ.

Không đặt nặng hình thức, tránh mâm lễ cầu kỳ, tốn kém

Lễ cúng ông Công ông Táo đề cao yếu tố thành tâm hơn hình thức bên ngoài. Vì vậy, mâm lễ không cần chuẩn bị quá cầu kỳ hay xa xỉ, chỉ cần gọn gàng, đầy đủ và phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.

Không khấn xin tài lộc, buôn bán trong lễ cúng Táo quân

Trong nghi lễ tiễn ông Công ông Táo, nhiều gia đình có thói quen cầu xin tài lộc, làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, nhiệm vụ của Táo Quân là ghi nhận và tâu trình những việc tốt – xấu của gia đình trong năm qua, chứ không phải ban phát tài lộc.

Vì vậy, gia chủ chỉ nên khấn nguyện những điều thiện lành, mong Táo Quân trình báo những điều tốt đẹp, cầu một năm mới bình an, hòa thuận và ổn định.

Thả cá chép đúng cách, không kèm túi nilon

Cá chép là phương tiện tượng trưng đưa Táo Quân về trời, mang ý nghĩa nhân văn và tâm linh. Việc thả cá từ trên cao xuống sông, hồ hoặc thả cả túi nilon xuống nước không chỉ phản cảm mà còn làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của hành động phóng sinh.

Khi thả cá, gia chủ nên nhẹ nhàng đưa cá xuống nước, đồng thời thu gom túi nilon, rác thải đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường và thể hiện sự trân trọng nghi lễ truyền thống.

Gia đình nên chú ý thả cá chép phóng sinh đúng cách. (Ảnh: Kim Cương)

Những câu hỏi thường gặp về lễ cúng ông Công ông Táo

Nhiều gia đình chưa biết cách cúng ông Công ông Táo sao cho đúng chuẩn thường sẽ băn khoăn nhiều vấn đề.

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp có được không?

Câu trả lời là có thể cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp . Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, việc cúng ông Công ông Táo có thể linh hoạt tùy vào điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Gia chủ hoàn toàn có thể tiến hành nghi lễ sớm hơn ngày 23 tháng Chạp khoảng 1–2 ngày, với điều kiện lễ cúng được thực hiện trước thời điểm Táo Quân lên thiên đình.

Tuy nhiên, không nên cúng muộn hơn đêm ngày 23 tháng Chạp. Theo quan niệm truyền thống, mỗi năm Ngọc Hoàng chỉ mở triều một lần để nghe Táo Quân tâu trình. Nếu Táo Quân lên quá muộn sẽ không kịp dự buổi thiết triều, còn nếu lên quá sớm thì cũng phải chờ đến đúng ngày. Vì vậy, cúng sau thời điểm này sẽ không còn phù hợp với ý nghĩa nghi lễ.

Lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện ở đâu?

Lễ cúng ông Công ông Táo nên thực hiện ở bàn thờ gia tiên. Một số gia đình lựa chọn đặt mâm cúng tại khu vực bếp, nơi gắn liền với vai trò quản lý của Táo Quân. Nếu thực hiện theo cách này, gia đình nên chọn vị trí sạch sẽ, thông thoáng và tránh xa khu vực đang nấu nướng để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, phần lớn các gia đình đặt mâm lễ tại bàn thờ gia tiên. Đây là không gian mang tính trang nghiêm, thể hiện sự kính trọng đối với cả ông Công ông Táo và tổ tiên. Không ít gia đình còn chuẩn bị lễ ở cả hai khu vực để trọn vẹn ý nghĩa tâm linh. Dù lựa chọn vị trí nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chu đáo và lòng thành khi thực hiện nghi lễ.

Gạo muối sau khi cúng ông Công ông Táo giữ lại được không?

Theo quan niệm dân gian, gạo và muối sau lễ cúng ông Công ông Táo không nên giữ lại để sử dụng. Cách xử lý phổ biến là rải gạo muối trước cửa hoặc xung quanh nhà với ý nghĩa tượng trưng cho việc xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an cho gia đình.

Một số người chọn đốt gạo muối cùng vàng mã, với quan niệm rằng các lễ vật sau khi cúng đã “hết sinh khí”, không còn phù hợp để dùng lại. Tuy nhiên, cũng có gia đình vẫn giữ gạo, muối đã cúng trong hũ đặt trên bàn thờ hoặc tiếp tục sử dụng bình thường, xem đây là biểu trưng cho mong ước an lành, sung túc trong năm mới. Việc xử lý gạo muối vì thế tùy thuộc vào quan niệm và thói quen của từng gia đình.

Có nên cúng ông Công ông Táo khi ở nhà thuê?

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia phong thủy, không nên cúng ông Công ông Táo khi ở nhà thuê. Lễ cúng ông Công ông Táo thường gắn với không gian sinh hoạt gia đình hoặc nơi có bếp núc, nấu nướng. Vì vậy, người ở nhà thuê không bắt buộc phải cúng Táo quân, nhất là trong trường hợp không làm lễ nhập trạch hoặc ở chung với chủ nhà.

Đối với các cửa hàng, cơ sở kinh doanh có bếp, việc cúng ông Công ông Táo có thể thực hiện tương tự như tại gia, với mâm lễ đơn giản và đặt ở vị trí trang trọng. Trường hợp không có bàn thờ, gia chủ có thể dùng khay sạch để bày lễ, đồng thời lưu ý hóa vàng đúng nơi quy định, tránh nguy cơ mất an toàn.

Riêng với những gia đình thuê nhà nguyên căn, sinh hoạt độc lập, đến ngày 23 tháng Chạp vẫn có thể làm lễ cúng Táo quân. Nghi lễ không cần cầu kỳ, chỉ cần lễ vật phù hợp và sự thành tâm là đủ.