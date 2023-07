Bài toán về nhà có nội dung "phản cảm" khiến học sinh tiểu học phản ứng

Nhiều câu hỏi Toán học cho trẻ em tiểu học hiện nay đôi khi vẫn gây tranh cãi về đề bài quá lắt léo hoặc nội dung không phù hợp. Chẳng hạn, một học sinh lớp bốn ở Utah (Mỹ) từng lên tiếng, cho rằng bài tập về nhà của em quá phản cảm khi đề cập đến hình ảnh cơ thể của các cô gái trẻ.

"Thành thật mà nói, tôi đã bị sốc", chị Naomi Pacheco - mẹ của em học sinh chia sẻ khi nhắc tới bài Toán của con gái mình. Cô cho rằng cách ra đề này thể hiện một sự vô trách nhiệm.

"Bảng bên phải hiển thị cân nặng của ba học sinh lớp 4. Họ hỏi: Isabell nặng hơn bao nhiêu so với học sinh nhẹ cân nhất?" - người mẹ đọc to câu hỏi trong đề bài và nhận định: "Tôi nghĩ nó thật xúc phạm. Tôi không thích điều đó vì cân nặng các cô gái không nên đem ra để so sánh nhau. Dù biết rằng đó là một bài Toán và người ta cần con số nhưng với tôi thì hoàn toàn không ổn".

Người mẹ cho biết, cô con gái của mình cũng không hài lòng với nội dung bài Toán. "Con bé nói: Mẹ biết đấy, con sẽ không trả lời câu hỏi này, con sẽ không làm điều đó đâu", chị Naomi nhớ lại.

Thay vì ghi đáp án, chị Naomi đã khoanh tròn câu hỏi và viết: "Điều này là một sự xúc phạm! Xin lỗi nhưng tôi sẽ không viết cái này, nó thật thô lỗ!". Sau đó, lo sợ con mình gặp rắc rối, người mẹ quyết định viết cho giáo viên một lá thư bày tỏ suy nghĩ của mình.

Cô giáo cũng rất tinh tế, đã ủng hộ quyết định của phụ huynh.

"Đây không phải là vấn đề giáo viên, trường học hay bất cứ điều gì - chúng tôi yêu trường học và cộng đồng của mình. Vấn đề là trẻ em được dạy điều này ở khắp mọi nơi, rằng việc so sánh trực tiếp về cân nặng là hoàn toàn bình thường. Điều này sẽ gây ra sự ám ảnh không đáng có với những đứa trẻ", người mẹ nói thêm.



Nhà cung cấp chương trình Toán học cho rằng, trong sáu năm qua, họ chưa bao giờ nhận một lời phàn nàn nào tương tự. Bởi người ra đề chỉ cố gắng đưa ra những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và lối sống của học sinh lớp bốn cũng như những thứ mà các em dễ hình dung nhất.

"Tôi không biết một học sinh lớp bốn có hiểu sai câu hỏi đó hay không. Tuy nhiên, trong chương trình, bài Toán không phải ám chỉ hình ảnh cơ thể mà chỉ là một phép so sánh để hướng dẫn học sinh chuyển Kilôgam sang Pao", người đại diện giải thích.

Tuy nhiên, bà mẹ của em học sinh cho rằng, chúng ta có những cách khác để dạy con cái Toán học và cách so sánh tỷ lệ, đồ vật, con người mà không cần so sánh các bé gái. "Đơn giản là không cần thiết và phản cảm", chị nói.