Bài phỏng vấn Kathryn Bernardo và Daniel Padilla nói về đám cưới bị đào lại: Yêu lâu càng khó kết hôn?

Tối 30/11, tờ Khaleejtimes đưa tin Kathryn Bernardo và Daniel Padilla đã chính thức chia tay sau 11 năm gắn bó. Tuyên bố đường ai nấy đi của cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Philippines người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.



Kathryn Bernardo là người đầu tiên thông báo chấm dứt cuộc tình với bạn trai lâu năm. Trên trang cá nhân, cô đăng bức ảnh cũ chụp từ thời niên thiếu với Daniel Padilla, kèm với bức thư dài gửi đến người hâm mộ.

Sau thông tin này, một buổi trả lời phỏng vấn của cặp đôi được "đào lại". Trong buổi phỏng vấn, Kathryn Bernardo tiết lộ bản thân chưa sẵn sàng tiến đến hôn nhân. Kathryn Bernardo thừa nhận rằng cô không nghĩ mình sẽ tổ chức đám cưới sớm với người bạn trai lâu năm Daniel Padilla. Lý do là vì họ muốn tập trung vào các mục tiêu trước mắt.

Tháng 5/2022, Kathryn bắt được bó hoa cô dâu trong đám cưới của nhà làm phim Cathy Garcia-Molina. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn cô và bạn trai sẽ sớm về chung nhà.

Ngôi sao của “A Very Good Girl” cũng nói rõ rằng cô và bạn trai Padilla đã thảo luận về đám cưới. Cả hai đồng ý rằng sẽ làm đám cưới khi hai người cùng sẵn sàng. "Bản thân chúng tôi đều biết rằng vẫn chưa phải lúc, và cả hai đều cởi mở", mỹ nhân Philippines tiết lộ.

Nhưng cuối cùng, Kathryn Bernardo và Daniel Padilla đã chính thức "đường ai nấy đi".

Từ chuyện tình 11 năm rồi chia tay của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Philippines, có thể thấy một thực tế rằng, nhiều cặp đôi dù bên nhau rất lâu nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay.

Dưới đây là những lý do khiến các cặp đôi yêu nhau lâu khó có thể đi đến cái kết viên mãn.

1. Có cảm giác bất an

Xuất phát từ việc đánh mất dần sự tin tưởng lẫn nhau, nhiều cặp đôi yêu nhau lâu rơi vào trạng thái bất an trong chính mối quan hệ của mình. Và đây cũng là lý do lớn khiến tình yêu đổ vỡ. Cảm giác bất an xuất hiện khi bạn một mặt luôn nghi ngờ người mình yêu, một mặt luôn thiếu tự tin vào bản thân.

Trong tình yêu lâu năm, con gái hay bất an hơn con trai. Rất nhiều cô gái khi đã yêu được một thời gian dài, dù người yêu không có vấn đề gì đáng ngờ nhưng họ vẫn thấy bản thân không còn hấp dẫn trong mắt người yêu như thuở ban đầu nữa. Từ đó, họ bắt đầu nảy sinh tâm lý cho rằng bạn trai chán mình. Tâm lý này khiến các chàng trai cảm thấy mệt mỏi vì liên tục bị bạn gái nghi ngờ. Tình yêu kiểu này dù vẫn tồn tại nhưng sớm muộn cũng "đứt gánh" vì cả hai không đủ năng lượng để đương đầu với nghi ngờ.

2. Bất đồng dồn nén trong thời gian dài

Thực tế cho thấy càng yêu nhau lâu các cặp đôi càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Vì có nhiều chuyện liên quan đến nhau, vì cái tôi cá nhân ngày càng bộc lộ rõ, vì ngày càng nhàm chán nhau… có vô vàn lý do dẫn đến các cuộc cãi vã. Và chắc chắn, cãi vã nhiều thì chẳng thể duy trì một tình yêu bền vững.

3. Quá bận rộn

Bận rộn vì công việc, học hành, kiếm tiền… không có gì là xấu nhưng bận rộn đến mức không có thời gian dành cho người yêu bạn, điều đó dù ít hay nhiều cũng hủy hoại mối quan hệ của bạn. Và đến một ngày nào đó, bạn sẽ đột ngột nhận được lời chia tay của người yêu, đến lúc ấy bạn mới nhận ra tác nhân chính là sự bận rộn.

Lý do khách quan của việc yêu lâu dễ đứt đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Với các mối quan hệ đường dài, trong quá trình yêu, hai người có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn khác giới mới, có nhiều thời gian ở bên họ hơn đối tác nên dễ bị hấp dẫn bởi người thứ ba.

Trong khi tình yêu lâu năm đang rơi vào cũ mòn, nhàm chán thì người thứ ba với "cái gì cũng mới lạ" dễ có sức hút mạnh mẽ với bạn. Càng có tình cảm với người thứ ba, bạn càng thấy chán người yêu hiện tại. Và tình yêu ấy vốn đang thiếu sức sống lại có một nhân tố tác động mạnh từ bên ngoài nên nó sớm tan vỡ cũng là điều dễ hiểu.

Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, với các cặp đôi đang yêu, đặc biệt là các cặp đôi yêu lâu, hai người luôn phải giữ được sự kết nối thường xuyên và liên tục, tránh để người thứ ba có cơ hội thế chân bạn làm người tâm tình với nửa kia, có như thế, người yêu mới không bị thu hút bởi một đối tượng khác.

Tổng hợp