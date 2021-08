Bài phân tích "Sóng" của thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT gây tranh cãi: Chính chủ cuối cùng đã lên tiếng về bài văn xôn xao dư luận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ghi nhận bài văn đạt điểm 10 đầu tiên từ nam sinh xứ Quảng, Đặng Văn Quang. Tuy nhiên bài văn được dân tình chia sẻ rầm rộ cùng nhiều ý kiến bình luận trái chiều lại là bài phân tích tác phẩm "Sóng" của thủ khoa khối D14 toàn quốc kỳ thi năm 2020 - Võ Lập Phúc.

Bài phân tích của Phúc gây nhiều tranh cãi.

10 trang viết mà nam sinh này chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người nhận xét tác giả có nền kiến thức rộng - đặc biệt kiến thức về triết học, ngôn từ phong phú, cách phân tích mới mẻ. Nhưng trong đó, lấn át nhất là những ý kiến đánh giá bài văn quá lạm dụng ngôn từ hàn lâm, nhiều lí luận, khuôn sáo, suy diễn... làm mất đi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng vốn dĩ trong tác phẩm này của cố thi sĩ.

Sau những ngày "sóng gió", không cập nhật trang cá nhân, mới đây, nam sinh này đã có những tâm sự, đồng thời nhắc đến câu chuyện bài văn gây chú ý của mình:

Dạo này nghỉ dịch, Lập Phúc bắt đầu có một chuỗi vòng lặp các thói quen cho mỗi ngày thức dậy. Lâu nay, mình sợ nhất là cảm giác chao đảo trong một sự diễn tiến lặp đi lặp lại mọi thứ hàng ngày.

Nhưng mà rồi về với ba mẹ, gắng hoãn lại niềm vui cá nhân vì niềm vui chung của cộng đồng, mình ở nhà làm đi làm lại những điều giản đơn: nói chuyện rồi đến sách, Google Meet với game cùng bạn bè, rồi viết một số cái này đến cái kia để một mai nhắc nhở về khoảng giai kỳ chung sống ấm êm cùng với vòng lặp tưởng chừng là nhàm chán nhưng hạnh phúc vô cùng tận ...

Chàng trai đang dành nhiều thời gian với sách.

Mùa dịch này, một kỷ niệm đặc biệt xảy đến: Câu chuyện về bài văn của mình được đông đảo mọi người biết tới. Mình thấy may mắn quá chừng vì nhận được mối quan tâm to lớn đến thế. Các tin nhắn đổ dồn về liên tục để hỏi, để sẻ chia, để bày tỏ. Lượt theo dõi và kết bạn tăng liên tục. Và khi ấy, trong thoáng chốc, mình cảm nhận rõ ràng bản thân đang dự phần thật sự vào một xã hội lớn.

Trong xã hội ấy, mình may mắn được mọi người chỉ dạy và lắng nghe, góp ý và phản biện, điều gì có thể đáng trân quý hơn khi mình có được cơ hội to lớn đến thế để nỗ lực hoàn thiện sự thiếu khuyết của bản thân? Vì mình còn nhiều điều để học hỏi, và vì mình được cộng đồng rộng mở chào đón để trở thành một phần trong đó, ra sức nỗ lực hoàn thiện thêm, như thế làm sao không thấy may mắn cho được?

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ khoa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020.