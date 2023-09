Bài đăng đầu tiên của Quán quân Double2T là về tình bạn với Á Quân 24k.Right: Chúng ta đã có giấc mơ đẹp nhất!

Ngay sau khi giành ngôi vị Quán quân mùa 3 Rap Việt, mọi động thái của Double2T chắc chắn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Bất ngờ thay, bài đăng đầu tiên mà Double2T đăng tải lên trang cá nhân sau khi đăng quang không phải là hình ảnh bản thân ẵm cúp mà lại là hình ảnh anh chụp cùng với 24kRight.

Bên cạnh bức ảnh chụp cùng 24k.Right, Double2T xúc động viết và nhắc về kỉ niệm với người bạn của mình: "Chúng ta đã cùng nhau làm được rồi Vũ Ngọc Chương (tên thật của 24k.Right). Người giúp tôi bay chuyến bay đầu tiên trong đời. Cảm ơn bạn... Chúc mừng tất cả chúng ta đã có một mùa Rap Việt tuyệt vời nhất. 1 giấc mơ đẹp nhất..". Chưa dừng lại ở đó, Double2T cũng không ngần ngại dùng hiệu ứng truyền thông rất lớn của bài đăng đầu tiên sau khi lên ngôi vô địch để chia sẻ đường link quảng bá cho MV mới của 24k.Right ra mắt ngay sau khi kết thúc đêm Chung kết. Trong MV cũng có sự xuất hiện của Double2T.

Hình ảnh Double2T chia sẻ cùng bài đăng. Phía dưới phần bình luận anh còn dẫn link MV Vẫn vừa ra mắt của 24k.Right ngay trong đêm Chung kết Rap Việt

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn với chúng tôi trước khi diễn ra đêm Chung kết Rap Việt, Double2T cũng đã chia sẻ khá nhiều về tình bạn đặc biệt này. 24k.Right chính là người bạn thân nhất với Double2T tại cuộc thi. 24k.Right không chỉ là thí sinh đầu tiên mà Double2T gặp mà còn ở chung phòng trong suốt các ngày thi đấu: "Để chọn người chơi thân nhất thì chắc chắn là 24k.Right. Đây là rapper đầu tiên mình gặp và cũng là người bạn chung phòng tại cuộc thi. Mình đã nghe và rất thích nhạc của 24k.Right từ lâu, khi bạn ấy vẫn trong tổ đội cũ tại Hà Nội. Trước kia, mình cứ nghĩ Right ngoài đời sẽ theo kiểu một rap star, hơi chảnh và khó gần. Mình xem nhiều livestream thì thấy bạn ấy có một sự ngông nhất định".

Double2T cũng chia sẻ về kỉ niệm được đi máy bay đầu tiên trong đời và chính 24k.Right là người hỗ trợ "người miền núi chất" tại sân bay: "Hôm casting xong, các thí sinh miền Bắc được gọi đến họp thì mình cũng không dám bắt chuyện. Đến khi đi máy bay, vì lần đầu nên mình không biết vào cửa như nào cả nên đã chạy lại và nhờ Right giúp. Mình rất bất ngờ vì Right rất thân thiện và nhiệt tình".

Quán quân Double2T, Á quân 24k.Right và giải 3 Liu Grace

Quá trình cả hai ở chung phòng cũng để lại nhiều kỉ niệm đậm sâu: "Sau đấy về nhà chung thì cả hai ở cùng phòng. Mình thấy Right rất cởi mở và ủng hộ âm nhạc của mình. Hai người cứ thế dần trở nên thân thiết. Mình nhận ra Right không như những gì mình nghĩ ban đầu. Right rất thân thiện, nhiệt tình và tốt tính". Double2T trước đó đã dự đoán 24k.Right là Quán quân, đồng thời ngay sau khi đăng quang, khi trả lời với truyền thông, nam rapper tiếp tục khẳng định muốn 24k.Right trở thành Quán quân.

Đáng chú ý, ngay sau giây phút Double2T được xướng tên Quán quân Rap Việt còn 24k.Right lên ngôi Á quân, "Hoàng tử Long Biên" ngay lập tức quay sang ôm chầm "Người miền núi chất" bằng cái ôm rất thân tình, đậm tình bằng hữu như muốn chia niềm vui rất lớn cho nhau.