Double2T: "Mình muốn dùng tiền thưởng Rap Việt về nhà bắc rạp khao cả làng, mở phòng thu miễn phí và mang điện lên vùng cao"

Với bản hit À Lôi gây bão khắp cõi mạng, Double2T (tên thật Bùi Xuân Trường, sinh năm 1996) nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Rapper ghi điểm nhờ tư duy âm nhạc thông minh, mới lạ với việc lồng ghép văn hóa miền núi vào các sản phẩm. Đồng thời, anh chàng còn được lòng mọi người vì sự chân thành và chất phác của mình.

Tại Rap Việt, Double2T hai lần được cứu bởi huấn luyện viên BigDaddy và giám khảo Justatee. Ở vòng chung kết, rapper mang đến sáng tác mới Kéo Em Về Làm Vợ, lấy cảm hứng từ câu chuyện Vợ chồng A Phủ. Huấn luyện viên BigDaddy nhận xét màn trình diễn của Double2T giống một tiết mục của khách mời hơn phần thi của thí sinh. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh chàng về quyết định đổi đời khi tham gia Rap Việt.

Từ khi nào bạn có ý định tham dự Rap Việt? Bạn có tham khảo ý kiến của anh em hay người thân nào không?



Double2T đã rất thích Rap Viêt từ mùa đầu nhưng chưa có đủ điều kiện, can đảm để tham gia. Mình đã nghĩ nếu có mùa 3 thì sẽ đăng ký. Thật trùng hợp là năm mình quyết tâm với đam mê nhất cũng là năm Rap Việt trở lại. Mình có tham khảo ý kiến của bố mẹ về việc đóng cửa quán cắt tóc để đi casting thì họ hoàn toàn đồng ý. Bạn bè cũng rất là ủng hộ nên mình đã tham gia mà không chút do dự gì cả.

Rất nhiều khán giả tò mò về vòng casting, bạn đã làm gì để thuyết phục các vị giám khảo Suboi - Karik - JustaTee?

Ở vòng casting, mình dùng 2 con beat oldschool và trap nhưng đưa thêm nội dung, giai điệu của miền núi vào nhạc rap. Mình nghĩ vì vậy mà ban giám khảo đã chọn. Vì vòng casting rất đông nên ban giám khảo không nhận xét, chỉ yêu cầu dừng hoặc cho phép thể hiện. Rất may mắn là mình đã được thể hiện cả hai bài chuẩn bị trước.

Quá trình bạn làm mỗi bài dự thi diễn ra như thế nào? Đâu là bài thi khiến bạn tốn nhiều công sức nhất còn đâu là track khiến bạn viết thoải mái nhất?

Trước các vòng thi, thí sinh nhận các chủ đề để khai thác. Từng người sẽ nói trước nội dung, ý tưởng cho producer của đội để họ triển khai beat demo rồi đi sâu vào bố cục bài và viết lời. Bài thi dễ dàng nhất có lẽ là Thanh Âm Miền Núi ở vòng 1. Mình chỉ thêm phần intro và phần cuối, còn nội dung giữ nguyên từ vòng casting.

Bài chuẩn bị lâu nhất là Người Miền Núi Chất ở vòng 3. Lúc đó, mình vừa làm quen producer Dương K của đội mới. Anh em lần đầu cộng tác và cùng đưa ra những ý tưởng để thực hiện. Mình thấy đó là bài tốn nhiều công sức và thời gian để triển khai nhất.

Trong cuộc thi, bạn thân với ai nhất?

Để chọn người chơi thân nhất thì chắc chắn là 24k.Right. Đây là rapper đầu tiên mình gặp và cũng là người bạn chung phòng tại cuộc thi. Mình đã nghe và rất thích nhạc của 24k.Right từ lâu, khi bạn ấy vẫn trong tổ đội cũ tại Hà Nội. Trước kia, mình cứ nghĩ Right ngoài đời sẽ theo kiểu một rap star, hơi chảnh và khó gần. Mình xem nhiều livestream thì thấy bạn ấy có một sự ngông nhất định.

Hôm casting xong, các thí sinh miền Bắc được gọi đến họp thì mình cũng không dám bắt chuyện. Đến khi đi máy bay, vì lần đầu nên mình không biết vào cửa như nào cả nên đã chạy lại và nhờ Right giúp. Mình rất bất ngờ vì Right rất thân thiện và nhiệt tình.

Sau đấy về nhà chung thì cả hai ở cùng phòng. Mình thấy Right rất cởi mở và ủng hộ âm nhạc của mình. Hai người cứ thế dần trở nên thân thiết. Mình nhận ra Right không như những gì mình nghĩ ban đầu. Right rất thân thiện, nhiệt tình và tốt tính.

Tại Rap Việt mùa 3, Double2T đã hai lần được cứu để bước vào chung kết. Bạn đánh giá thế nào về cơ hội chiến thắng chung cuộc của mình?

Thực ra ban đầu đi thi, mình cũng không nghĩ sẽ qua được vòng loại nữa. Tất cả các vòng của rap Việt mình đều coi như chung kết và làm hết mình với những bài hát đó.

Sau hai lần được trao cơ hội, mình cảm thấy rất trân trọng và chỉ biết cố gắng hơn. Giống như vòng 3, mọi người thấy mình khá bứt phá bởi vì mình thấy chiếc nón vàng BigDaddy trao rất quý giá nên đã cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ công của anh ấy. Ở vòng chung kết này, mình lại được anh JustaTee cứu bằng nón vàng. Vì vậy, mình sẽ lại cố gắng làm hết sức thôi.

Điểm khác biệt nhất đối với bạn khi ở đội của B Ray và BigDaddy là gì?

Chắc là mình xin chia sẻ điểm chung của hai đội. Hai anh đều rất là trẻ, gần gũi và rất là vui. Ở hai đội, mình đều được đi ăn uống rất là nhiều. Điểm khác biệt là có lẽ đội anh BigDaddy nhiều tiểu phẩm hơn. Về đội mới, mình cởi mở hơn, được đóng nhiều clip vui.

Bạn học được những gì từ hai huấn luyện viên này?

Điều mình học được nhiều nhất từ hai huấn luyện viên là sự nghiêm túc với nghệ thuật. Mình biết thêm cách chắt lọc ca từ, nội dung để đưa vào bài rap. Anh Bảo hướng dẫn mình cách triển khai flow, delivery và giúp mình hoàn thiện những phần trình diễn hình thể trên sân khấu. Anh BigDaddy thì đã định hướng cho mình về màu sắc âm nhạc và giúp mình mở ra thêm nhiều chủ đề khác nhau.

Bạn nhận xét thế nào về những đối thủ trong chung kết? Bạn đang e dè ai nhất trong 8 thí sinh còn lại vào Chung kết?

Vào đến vòng này, mọi người đều rất là giỏi, có màu sắc và thế mạnh riêng. Mình chỉ biết chúc tất cả sẽ hoàn thành tốt bài thi. Trong các thí sinh, mình rất tin tưởng vào người bạn thân 24k.Right và hy vọng bạn ấy sẽ được giải cao nhất.

Double2T đã có kế hoạch gì cho khoản tiền thưởng của Rap Việt chưa?

Thứ nhất, mình sẽ về nhà bắc rạp và khao cả làng liên hoan một bữa. Thứ hai, mình muốn mở một phòng thu âm miễn phí cho các bạn trẻ có đam mê ở trên đó. Số tiền còn lại mình sẽ dùng toàn bộ cho việc từ thiện, thực hiện mong muốn đem điện lên vùng cao. Mình sinh ra ở một nơi không có điện và hiểu cuộc sống của những người không có điện như thế nào. Mình có làm một dự án về chủ đề xã hội và mong muốn sau chương trình có thể thực hiện dự án đó.

Hiếm có thí sinh nào trong Rap Việt mùa 3 có đến cả 2-3 ca khúc viral rầm rộ trên MXH. À Lôi được ra mắt ngay giữa lúc Double2T đang là cái tên trong top thí sinh, tôi nghĩ đứng sau bạn cũng là một ekip khá chuyên nghiệp, chứ không chỉ là một chàng trai đơn độc dự thi?

Mình đã làm nhạc từ lâu nhưng gần đây không cho ra sản phẩm nào. Thực ra, mình đã cùng những người bạn trên miền núi làm ra nhiều demo. Trong đó, bài À Lôi đã được thực hiện hơn 1 năm nay rồi. Đến bây giờ, khi thi Rap Việt và gặp producer Masew, mình mới có cơ hội và điều kiện để phát hành.

Đến hiện tại bạn “nợ” tiền beat của Masew lên đến bao nhiêu rồi? Bạn có thể chia sẻ mối quan hệ giữa bạn với producer rất đặc biệt này?

Mình cũng không nhớ có nợ tiền anh Masew hay không. Cái này chắc phải để mình phải về nhà suy nghĩ lại.

Anh Masew là một trong những producer mình yêu thích nhất Việt Nam. Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp và làm việc với anh ấy. Sau khi đậu casting và gửi demo bài vòng 1 cho chương trình, anh Masew có nhắn tin hỏi thăm khiến mình cảm thấy rất vui. Sau khi làm bài Thanh Âm Miền Núi, anh hỏi xin vocal bài À Lôi. Lúc đầu, mình cũng hơi sợ mất vì bài này đã làm trước cùng các bạn ở trên bản rồi nên cứ đưa ra lý do này lý do kia. Sau một tháng, anh em có gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn và quyết định gửi ca khúc cho Masew làm.

Các chất liệu dân gian miền núi bạn tham khảo từ những ai hay đơn thuần là kiến thức, trải nghiệm của bản thân?

Chất liệu dân gian, dân tộc vốn là những điều mình được thấy hàng ngày. Còn như trong Thanh Âm Miền Núi, mình mượn giai điệu của dân tộc Thái. Ở chỗ mình chủ yếu là người Tày thôi. Vì vậy, mình phải lên đó học hỏi và tự tìm hiểu thêm qua sách báo khi sáng tác. Còn hầu hết các ca từ, nội dung của những bài khác đã gắn liền với cuộc sống của mình rồi.

Lí do bạn mong muốn đưa các chất liệu dân gian, dân tộc vào trong bản rap là gì?

Trước đây, mình từng thử sức với rất nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng đến gần đây, mình thấy tại sao phải cố gắng theo đuổi những màu nhạc mà rất nhiều người đã thành công rồi. Mình sinh ra và lớn lên ở một nơi có rất nhiều bản sắc chưa ai khai thác và biết tới. Vì vậy, mình quyết định đưa những thanh âm, ca từ mang bản sắc của người đồng bào dân tộc miền núi vào trong âm nhạc.

Hướng đi này tạo cho Double2T một nét độc đáo trong cuộc thi Rap Việt nhưng nó cũng dễ biến bạn trở thành đơn điệu, một màu. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện đó và có dự định đi gắn liền với phong cách này lâu nữa hay không?

Ở vòng 3, mình cũng rất trăn trở về vấn đề đó và có hỏi ý kiến anh BigDaddy. Huấn luyện viên cho mình lời khuyên rằng nghệ sĩ rất cần một màu sắc âm nhạc để khán giả nhận diện. Bây giờ, Double2T đã được mọi người biết đến với phong cách này rồi thì chỉ việc phát triển nó lên, khai thác sâu hơn.

Sau đó, mình cũng cảm thấy rất tự tin. Trong tương lai gần, khoảng một hai năm nữa, mình sẽ vẫn cho ra đời những sản phẩm mang màu sắc âm nhạc dân gian, dân tộc miền núi. Nhưng bên cạnh đó, mình sẽ cho ra song song những sản phẩm khác để mọi người cảm thấy mới mẻ hơn.

Trước Double2T, Việt Nam cũng có một nghệ sĩ rất thành công khi đưa chất liệu dân gian là ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Nếu một ngày người đó mời bạn làm một track đậm chất miền núi Tây Bắc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe thì bạn thấy như thế nào?

Mình rất thích âm nhạc của chị Hoàng Thùy Linh. Nếu có cơ hội, mình chắc chắn sẽ hợp tác. Ngoài Hoàng Thùy Linh, mình cũng rất thích ca khúc Thị Mầu của Hòa Minzy và Masew. Mình cũng hy vọng tương lai có thể kết hợp với cả hai.

Cuộc sống của Double2T thay đổi như thế nào sau khi tham gia Rap Việt?

Trước khi tham gia cuộc thi, mình phải làm công việc khác để kiếm sống. Đến với Rap Việt, mình đã được sống đúng với bản thân. Mình được đi hát, mang các ca khúc đến với khán giả nhiều nơi.

Nếu không may mắn vượt qua vòng loại Rap Việt, bạn có dự định theo đuổi ước mơ đến cùng? Hay bạn có trở về với công việc cắt tóc?

Trước khi Rap Việt mùa 3 xuất hiện, mình đã tự cho phép bản thân có một năm nữa để theo đuổi đam mê nếu không sẽ trở về làm nghề cắt tóc. Nếu trượt vòng casting, mình sẽ vẫn cho ra những sản phẩm âm nhạc như À Lôi. Nhưng nếu trong một năm đó tự bản thân cảm thấy không thể theo được đam mê, mình sẽ quay trở lại nghề thợ cắt tóc.

Từ một anh chàng cắt tóc ở miền núi cho đến một rapper, bạn có thể tóm tắt lại hành trình “biến đổi” ấy của bạn?

Mình đã rất thích rap từ năm cấp 2 và lên cấp 3 mới có điều kiện hơn để tìm hiểu sâu hơn. Năm 18 tuổi, dù gia đình không có điều kiện, bố mẹ hỏi mình muốn đi học nhạc không. Nhưng mình quyết định đi học nghề để kiếm sống. Trong quãng thời gian đó đến khi mở tiệm tóc, mình vẫn đi kiếm tiền và song song theo đuổi đam mê.

Đến khoảng 3 năm trở lại đây, mình cảm thấy công việc thích nhất là làm nhạc. Tuy nhiên, mình vẫn phải kiếm sống nên không thể song song làm tốt cả hai. Nên mình đã cho bản thân 1 năm được phép theo đuổi đam mê, không làm gì khác ngoài âm nhạc.

Đâu là quãng thời gian Double2T cảm thấy lung lay nhất?

Quãng thời gian lung lay nhất là 3 năm trước, khi bắt đầu mở quán tóc. Hàng tháng có rất nhiều chi phí cần chi trả. Mình không thể cứ ngồi làm nhạc được mà phải đi kiếm tiền.

Sau đó, trong khi các bạn đã lập gia đình, có công việc ổn định, mình vẫn loay hoay giữa quán tóc và đam mê. Mình bị mông lung, không biết nếu theo đuổi âm nhạc thì tương lai có tốt đẹp hay không. Hoặc nếu mình cứ ở trong quán tóc và mơ mộng đến một ngày có thể sống với đam mê thì quán có phát triển được hay không.

Thật may mắn khi những suy nghĩ đó xảy ra thì Rap Việt mùa 3 đến và mình đậu casting, được mọi người biết đến. Bây giờ, mình đã có thể theo đuổi đam mê rồi.

Double2T chia sẻ gia đình rất ủng hộ bạn trên con đường nghệ thuật. Trong suốt quá trình thi Rap Việt, bố mẹ và người thân có thường xuyên nhắn tin góp ý và cổ động không?

Khi đậu casting, mình bảo bố mẹ đừng tiết lộ để mọi người bất ngờ. Sau tập 1, tất cả mọi người trên chỗ mình rất thích và ủng hộ mình. Hàng xóm xung quanh đều đợi đến thứ 7 để sang nhà mình để xem Rap Việt.

Được gọi là thí sinh thành công nhất Rap Việt, mức cát xê của Double2T đến hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều?

Thực ra, càng vào vòng trong, mức cát-xê của mình đều tăng lên. Mình cảm thấy khá bất ngờ. Ngày trước, mình thậm chí phải bỏ tiền để bắt xe đi hát. Bây giờ vừa được diễn vừa có thêm thu nhập, mình rất vui và bất ngờ với mức cát-xê hiện tại.

Double2T có thể tiết lộ về tình trạng mối quan hệ của mình hiện nay? Bạn thích yêu một cô gái thành thị hay một cô gái miền núi?

Mình đã rơi vào tình yêu của các “noọng” rồi! Thực ra mình chưa suy nghĩ đến điều đó bao giờ. Mình cũng từng có người yêu và chìm đắm trong tình yêu rồi nên cứ nghe con tim mách bảo thôi. Nếu bị rung động thì mình sẽ yêu.