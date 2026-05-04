Có những điểm đến ở Việt Nam khiến du khách bất ngờ không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn bởi cảm giác hiện ra trước mắt giống như đang ở một vùng biển nào đó rất xa. Bãi Tiên ở phía nam Phú Yên là một ví dụ như vậy. Nơi này không ồn ào, không quá nhiều dịch vụ, nhưng lại gây ấn tượng mạnh bởi con đường ven biển ôm sườn núi dẫn xuống bãi, cùng khung cảnh biển xanh, cát sáng màu và những lớp địa hình nối tiếp nhau trong cùng một khung hình.

Nằm ở khu vực Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Bãi Tiên thuộc tuyến tham quan quen thuộc của nam Phú Yên, nối từ trung tâm Tuy Hòa về phía Mũi Điện, Vũng Rô. Tuy nhiên, điều khiến nơi này được nhớ đến nhiều không chỉ là vị trí, mà là cảm giác của cả hành trình.

Càng đi về phía nam, cung đường càng mở ra những đoạn ôm theo triền núi, một bên là sườn đồi, một bên là mặt biển thoắt ẩn thoắt hiện. Chính khoảnh khắc ấy thường khiến nhiều người phải chậm lại, bởi chưa xuống tới bãi mà khung cảnh đã đủ gợi liên tưởng tới những cung đường biển ở nước ngoài.

Con đường ven biển là "điểm nhấn đầu tiên" của Bãi Tiên

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách nhắc đến Bãi Tiên bằng ấn tượng về đường đi trước khi kể về bãi biển. Trên tuyến ven biển phía nam Phú Yên, đoạn dẫn tới khu vực này tạo cảm giác rất khác so với kiểu di chuyển thông thường. Đường không quá gấp gáp, cũng không bị che kín bởi nhà cửa, mà mở ra theo từng lớp cảnh quan, đủ để người đi xe máy hay ô tô đều có cảm giác như đang bước vào một hành trình nghỉ dưỡng.

Khi nhìn từ cao xuống, Bãi Tiên hiện ra như một dải cong mềm ôm lấy làn nước xanh. Phía sau là sườn núi, phía trước là biển mở rộng, ở giữa là bãi cát sáng màu tạo nên tổng thể vừa hoang sơ vừa rất "ăn ảnh".

Nét đẹp của nơi này không nằm ở sự rực rỡ hay đông vui, mà ở cảm giác thoáng, sạch, yên và có chút tách biệt. Đó cũng là lý do Bãi Tiên thường hợp với những người thích tự lái xe men theo đường biển, chậm rãi ngắm cảnh, rồi dừng lại ở một nơi đủ đẹp để thấy chuyến đi đã đáng giá.

Một điểm thú vị khác là Bãi Tiên không tạo cảm giác của một bãi biển quá quen thuộc. Nơi đây vẫn giữ được vẻ mộc mạc, chưa bị phủ dày bởi nhịp du lịch đại trà. Với nhiều người, chính nét nguyên bản ấy mới là điều làm nên sức hút. Thay vì tới để tìm thật nhiều hoạt động, du khách đến Bãi Tiên thường để ngắm cảnh, chụp ảnh, nghe tiếng sóng và tận hưởng cảm giác được ở gần thiên nhiên theo cách nhẹ nhàng hơn.

Đến Bãi Tiên, nên trải nghiệm gì để thấy hết vẻ đẹp của nơi này?

Bãi Tiên phù hợp nhất với kiểu du lịch chậm. Nếu đi vào buổi sáng sớm hoặc cuối chiều, du khách sẽ dễ cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp của cung đường ven biển lẫn mặt nước phía dưới. Đây là khoảng thời gian ánh sáng dịu, bờ cát lên màu đẹp, còn triền núi phía sau cũng tạo chiều sâu cho khung cảnh. Với những ai thích chụp ảnh, góc nhìn từ trên đường xuống thường là "điểm ăn tiền" nhất, bởi có thể thấy rõ dáng cong đặc trưng của bãi.

Sau khi dừng lại ngắm từ trên cao, du khách có thể xuống gần mặt biển để cảm nhận không gian yên tĩnh của Bãi Tiên. Khác với nhiều bãi biển đông khách, nơi này hợp để đi bộ dọc bờ cát, nghỉ chân, ngắm sóng và tận hưởng cảm giác thư thả. Nếu chuẩn bị kỹ, đây cũng là điểm đến thích hợp cho một chuyến picnic nhẹ hoặc kết hợp trong hành trình khám phá cả ngày ở nam Phú Yên.

Vì bãi thiên về cảnh quan tự nhiên, du khách nên chủ động mang theo nước uống, đồ chống nắng, giày dép dễ di chuyển và giữ vệ sinh khi dừng chân. Cách trải nghiệm hợp nhất ở đây không phải là đi thật nhanh để check-in rồi rời đi, mà là dành cho nơi này nhiều thời gian hơn một chút để thấy vì sao chỉ riêng đường dẫn tới bãi cũng đã đủ gây thương nhớ.

Từ Bãi Tiên có thể nối sang cả một hành trình đẹp của nam Phú Yên

Một lợi thế lớn của Bãi Tiên là không nằm tách rời, mà ở ngay trên tuyến kết nối nhiều danh thắng nổi bật. Từ đây, du khách có thể ghé Bãi Môn và Mũi Điện , nơi nổi tiếng với cảnh biển thoáng rộng, bãi cát đẹp và ngọn hải đăng đã trở thành biểu tượng của khu vực phía nam Phú Yên. Hành trình này đặc biệt phù hợp với những người thích vừa đi đường biển, vừa kết hợp đi bộ ngắn để ngắm cảnh từ cao.

Xa hơn một chút là Vũng Rô , địa danh vừa có vẻ đẹp của một vịnh biển lớn, vừa mang nhiều dấu ấn lịch sử. Nếu Bãi Tiên đem lại cảm giác kín đáo, tĩnh lặng, thì Vũng Rô mở ra một không gian rộng hơn, thích hợp để nghỉ chân, đổi nhịp hành trình và cảm nhận một sắc thái khác của vùng biển Đông Hòa.

Bãi Môn và Mũi Điện cũng là 2 điểm nổi tiếng ở nam Phú Yên (Ảnh Traveloka)

Với những ai thích vận động, Núi Đá Bia cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn nếu muốn nối dài trải nghiệm theo hướng biển đảo, du khách có thể tìm hiểu thêm hành trình ra Hòn Nưa từ cảng Vũng Rô. Nhờ nằm giữa cụm điểm đến này, Bãi Tiên không chỉ là một bãi biển đẹp để dừng lại, mà còn có thể trở thành điểm mở đầu cho một chuyến đi trọn vẹn hơn ở nam Phú Yên.