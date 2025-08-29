Theo chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, một bệnh nhân 52 tuổi đã ho ra máu hơn hai tháng, ban đầu chỉ có máu trong đờm nhưng bệnh nhân không chú ý và thời gian trôi qua, bệnh nhân ho ra máu ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ho ra cục máu đông.

Để tìm ra nguyên nhân, bệnh nhân đã đến bệnh viện và qua thăm khám bác sĩ phát hiện ra thủ phạm khiến bệnh nhân ho ra máu thực chất là ung thư phổi. Điều tồi tệ hơn là khi được chẩn đoán, ung thư phổi đã di căn xa và đang ở giai đoạn nặng.

Bệnh nhân không thể hiểu được, cô ấy hỏi bác sĩ: Tại sao nó chỉ mới hơn hai tháng, tình trạng ung thư phổi của tôi đã ở giai đoạn cuối?

Bác sĩ nói với cô rằng giai đoạn đầu của ung thư phổi không phải là ho ra máu và ho ra máu thường cho thấy giai đoạn ung thư phổi tương đối muộn. Chỉ cần khối u phát triển đến một mức độ nhất định, các mạch máu trên bề mặt khối u bị vỡ khi ho, điều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của ho ra máu.

Câu hỏi đặt ra là, vì các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi không phải là ho ra máu nên các triệu chứng là gì?

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân đã chia sẻ: Khi nói đến các dấu hiệu của ung thư phổi, phản ứng đầu tiên của nhiều người là ho ra máu. Tuy nhiên, khi có triệu chứng ho ra máu rõ ràng, bệnh thường tiến triển đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Giai đoạn đầu của ung thư phổi, không phải là ho ra máu, mà là 4 bất thường lớn trên cơ thể sau đây:

Bất thường 1: Ho khan khó chịu dai dẳng

Ho là dấu hiệu sớm nhất và phổ biến nhất của ung thư phổi, nhưng nó khác với ho của cảm lạnh thông thường hoặc viêm phế quản.

Ho do ung thư phổi thường là ho khan khó chịu, không có hoặc ít đờm và kéo dài trong thời gian dài, khó thuyên giảm bằng phương pháp điều trị thông thường.

Nếu ho kéo dài hơn 2-3 tuần, đặc biệt nếu ho khô mà không có các triệu chứng khác như cảm lạnh, hoặc nếu bản chất của ho thay đổi (chẳng hạn như ho thỉnh thoảng sang ho thường xuyên), bạn cần cảnh giác.

Bất thường 2: Đau ngực hoặc đau vai, lưng không đáng kể

Ung thư phổi sớm có thể gây đau ngực, vai hoặc lưng nhẹ nhưng dai dẳng.

Cơn đau này thường không phải như là một vết đâm sắc mà là một cơn đau âm ỉ, âm ỉ hoặc ngột ngạt tương đối cố định và trở nên tồi tệ hơn khi hít thở sâu, ho hoặc thay đổi tư thế.

Vì cơn đau không nghiêm trọng nên nhiều người nhầm lẫn đó là căng cơ, viêm khớp hoặc vấn đề về tim và bỏ qua việc kiểm tra phổi.

Đặc biệt, ung thư đầu phổi (được gọi là ung thư rãnh trên) có thể dễ gây đau vai và cánh tay ở giai đoạn đầu và dễ bị chẩn đoán nhầm là đông cứng vai.

Bất thường 3: Mệt mỏi và sụt cân không có lý do

Trong trường hợp không có chủ ý giảm cân, giảm cân đáng kể trong ngắn hạn (chẳng hạn như giảm hơn 5% trong một tháng), kèm theo mệt mỏi liên tục, cảnh giác là một tín hiệu quan trọng của ung thư phổi.

Sự phát triển của khối u tiêu tốn nhiều năng lượng, dẫn đến sự trao đổi chất bất thường và giảm cân ngay cả với chế độ ăn uống bình thường.

Cảm giác mệt mỏi này cũng khó giải tỏa sau khi nghỉ ngơi, rõ ràng khác với mệt mỏi thông thường.

Bất thường 4: Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát

Nếu viêm phế quản hoặc viêm phổi xảy ra thường xuyên và luôn ở cùng một phần của phổi, nguy cơ ung thư phổi cần được xem xét. Sau khi khối u chặn đường thở, rất dễ dẫn đến giữ lại bài tiết, có thể dẫn đến nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

Ngoài ra, một số bệnh nhân có biểu hiện ít điển hình hơn như khàn giọng (chèn ép khối u của dây thần kinh thanh quản tái phát) và mở rộng đầu ngón tay hoặc ngón chân (được gọi là dùi cui).

Mặc dù những triệu chứng này không nhất thiết phải do ung thư phổi gây ra, nhưng chúng cần được chú ý.

Tầm quan trọng của việc sàng lọc sớm

Lý do ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao chủ yếu là do nó chủ yếu là tiến triển khi được phát hiện. Trên thực tế, ung thư phổi phát triển tương đối chậm, thường mất nhiều năm từ khi xuất hiện các tế bào ung thư đầu tiên đến một khối có thể phát hiện được trên lâm sàng.

Đối với những người có nguy cơ cao bị ung thư phổi (trên 50 tuổi, hút thuốc lá lâu năm hoặc tiền sử hút thuốc, tiền sử gia đình bị ung thư phổi, tiếp xúc lâu dài với khói hoặc khí độc hại), nên kiểm tra CT xoắn ốc liều thấp thường xuyên ngay cả khi không có triệu chứng.

Đây là phương pháp tầm soát ung thư phổi giai đoạn đầu hiệu quả nhất, có thể phát hiện các tổn thương nhỏ có đường kính vài milimet.