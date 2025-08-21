Thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, hàng hóa đã nhanh chóng về tận nhà. Tuy nhiên, một vụ việc hy hữu tại Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng chấn động: một cặp mẹ con vì quá mê mua sắm online, thường xuyên tích trữ thùng giấy giao hàng trong nhà, cuối cùng cả hai cùng mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu).

Các chuyên gia y tế cho rằng, thủ phạm tiềm ẩn chính là những thùng giấy này , vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng có thể chứa formaldehyde, benzene , những chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1 (nguy hiểm nhất). Dưới điều kiện nhiệt độ cao, các chất này dễ bay hơi, len lỏi vào không khí, khiến người trong nhà hít phải mỗi ngày mà không hay biết.

Chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Phẩm Huyên (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, nhiều loại thùng giấy kém chất lượng sử dụng mực in hoặc keo dán chứa formaldehyde . Khi để trong môi trường nóng ẩm, các hợp chất độc hại sẽ bốc hơi mạnh, ảnh hưởng đến hệ hô hấp (gây ho, hen, dị ứng), da liễu (viêm da, ngứa), hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc ung thư mũi họng, ung thư máu .

Ba biện pháp bảo vệ sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả :

- Không tích trữ thùng giấy lâu trong nhà , xử lý ngay sau khi nhận hàng.

- Giữ cho nhà cửa luôn thông thoáng , mở cửa sổ thường xuyên để đẩy nhanh quá trình bay hơi của các chất độc.

- Tránh để thùng giấy gần nguồn nhiệt như ánh nắng trực tiếp hoặc lò sưởi – nhiệt độ cao khiến độc tố phát tán mạnh hơn.

Bác sĩ gia đình Lý Đường Việt (Đài Loan, Trung Quốc) cũng chỉ ra 6 nhóm chất gây ung thư thường gặp trong môi trường sống:

- Chất chống cháy BFRs trong nệm, sofa có thể ảnh hưởng sự phát triển của trẻ.

- Chất chống dính PFAs trong nồi chống dính, bao bì thực phẩm dễ tích tụ trong cơ thể và truyền qua nhau thai.

- Chất bảo quản Paraben trong mỹ phẩm, thực phẩm chế biến sẵn, có thể mô phỏng hormone nữ và làm tăng nguy cơ ung thư vú.

- BPA thường có trong lon thực phẩm, chai nhựa và giấy in nhiệt có thể gây dậy thì sớm, vô sinh.

- Chất hóa dẻo Phthalates trong PVC, nước hoa ảnh hưởng đến hệ sinh sản nam giới.

- Dioxin sinh ra từ việc đốt nhựa, là chất gây ung thư nhóm 1 , rất khó đào thải khỏi cơ thể.

Các chuyên gia cảnh báo, những hormone môi trường này chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể bắt chước hormone estrogen , gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và phát triển của cả nam và nữ.

10 thói quen nên áp dụng để phòng tránh độc tố trong môi trường sống :

- Ưu tiên dùng đồ thủy tinh thay cho nhựa .

- Không đựng thức ăn nóng trong hộp nhựa , không quay lò vi sóng bằng đồ nhựa.

- Nếu buộc phải dùng nhựa, hãy chọn loại có ký hiệu 1, 2 hoặc 5 .

- Hạn chế đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn .

- Bổ sung vitamin A, B, C, E và glutathione để hỗ trợ giải độc.

- Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh , đặc biệt là các loại rau họ cải.

- Giảm ăn mỡ động vật , lọc bớt dầu mỡ khi nấu.

- Giữ không khí trong nhà trong lành , tránh ẩm mốc.

- Rửa tay thường xuyên , hạn chế tiếp xúc da với hóa chất.

- Giặt sạch quần áo mới trước khi mặc , tránh các hóa chất còn tồn dư.

Vụ việc hai mẹ con cùng mắc bệnh vì thói quen tưởng chừng vô hại là tích trữ thùng giấy là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong thời đại mua sắm online phát triển như hiện nay. Đừng để sự tiện lợi hôm nay trở thành hiểm họa sức khỏe ngày mai .

