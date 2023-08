Bác sĩ sản khoa khuyên chị em đừng phẫu thuật thẩm mỹ “vùng kín” ở thời điểm này

Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó có cả nhu cầu cá nhân và hạnh phúc gia đình, chị em biết quan tâm nhiều hơn đến cơ thể mình. Nhiều chị em cũng không ngần ngại mà tìm đến các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ, kể cả thẩm mỹ "vùng kín".



Thẩm mỹ nói chung, thẩm mỹ "vùng kín" sau nhiều lần sinh nở nói riêng để hài lòng với chính mình hay tìm lại cảnh giác hạnh phúc vợ chồng trong "chuyện ấy" cũng là những nhu cầu hết sức bình thường đối với bất kì người phụ nữ nào. Ngày nay, công nghệ thẩm mỹ ngày càng phát triển và hiện đại nên chị em càng có thể dễ dàng tiếp cận cũng như lựa chọn dịch vụ cho chính mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ "vùng kín" (làm đẹp tầng sinh môn) không phải chỉ là làm cho bộ phận này đẹp hơn mà còn tốt cho sức khỏe. Đó là giúp tăng sự đàn hồi cho các cơ âm đạo, nhất là với chị em sau khi sinh nhiều lần. Biện pháp này còn được cho là có hiệu quả cứu cánh cho chuyện tình dục, tăng cường hạnh phúc gia đình.

Đã sinh thường 2 lần, ở lần mang thai thứ 3 này, chị Hồng Hà (Hà Nội) băn khoăn việc có nên sinh mổ không. Chị Hà sợ rằng nếu sinh thường lần nữa thì "vùng kín" sẽ rộng hơn và ảnh hưởng đến "chuyện vợ chồng" sau này. Thế nhưng, sau đó được bạn bè tư vấn về dịch vụ thẩm mỹ "vùng kín", chị cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cũng ngay sau đó, chị đã liên hệ với một số bác sĩ để tìm hiểu việc có thể "chỉnh sửa" vùng kín ngay khi "vượt cạn" được không vì chị nghĩ như thế thì... một công đôi việc.

Chị Hồng Hà không phải là người duy nhất quan tâm tới điều này. Hiện nay, nhiều chị em có nhu cầu "tân trang vùng kín", nhất là những chị em đã từng sinh thường trước đó, rất muốn kết hợp việc này trong lần sinh nở tiếp theo. Bởi lẽ, họ cho rằng làm cùng lúc như vậy sẽ tiện lợi, nhanh gọn và... "đau một lần".

Có nên phẫu thuật thẩm mỹ ngay sau khi vượt cạn?

Chia sẻ về vấn đề này, Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định: Khi đi đẻ, các sản phụ đừng sốt sắng làm thẩm mỹ "vùng kín" ngay mà nên đợi ít nhất 6 tháng sau sinh hoặc sau khi cai sữa cho con mới thực hiện.

BS Thành cho biết, sau khi sinh, tổ chức mô của cơ quan này chưa hoàn thiện. Các bộ phận của "vùng kín" có thể bị phù nề do thay đổi hình dạng và sang chấn sau sinh. Chưa kể, trong quá trình đỡ đẻ hay mổ đẻ cho các sản phụ, bác sĩ sẽ chú trọng nhiều vào vấn đề cấm máu, làm lành vết thương, đảm bảo thai nhi an toàn. Nếu tập trung nhiều thời gian dành cho thẩm mỹ tầng sinh môn lúc đó có thể khiến kết quả sau cùng không như ý và nguy hiểm sức khỏe do việc sưng nề sau sinh khó tiên lượng.

BS. Thành cũng chia sẻ thêm, mặc dù việc phẫu thuật thẩm mỹ "vùng kín" không ảnh hưởng đến thai nhi hay việc có thai sau này nhưng các mẹ cũng không nên quá sốt ruột. Các mẹ vẫn nên đợi ít nhất 6 tháng đến 1 năm, sau khi dạ con đã co lại và ổn định, tầng sinh môn đã được co hồi thì có thể thực hiện.

Một số lưu ý khi phẫu thuật thẩm mỹ "vùng kín"

Mặc dù thẩm mỹ "vùng kín" đem lại những lợi ích cả về sức khỏe, tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống nhưng không có nghĩa là nó phù hợp với tất cả chị em. Khi muốn thực hiện thẩm mỹ "vùng kín", chị em nên tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết rõ mình có thuộc nhóm cần tiến hành phẫu thuật không và lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp.

Khi quyết định thực hiện, chị em lưu ý nên chọn những bệnh viện có uy tín phẫu thuật để tránh những rủi ro như nhiễm trùng, để lại sẹo xấu, thậm chí là sốc phản vệ, dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng.

Phẫu thuật thu hẹp vùng kín là một dạng tiểu phẫu, các bác sĩ tiến hành kết nối các cơ âm đạo với nhau, loại bỏ vùng da bị chùng nhão. Phương pháp này có thể được thực hiện bởi bác sĩ sản phụ khoa và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại những bệnh viện. Vì vậy, chị em không nên ham giá rẻ mà thực hiện tại những cơ sở, viện thẩm mỹ thiếu uy tín để rồi tiền mất tật mang.