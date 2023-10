Bác sĩ sản khoa kể chuyện "giành giật sự sống" cho sản phụ băng huyết sau sinh thường

Gắn bó với nghề bác sĩ sản khoa suốt "nửa cuộc đời", ThS. BS. Nguyễn Bá Phê (Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn) nổi tiếng là "ông đỡ" mát tay cho hàng nghìn sinh linh bé nhỏ chào đời.



ThS. BS. Nguyễn Bá Phê đã có gần 40 năm trong lĩnh vực Sản phụ khoa

ThS. BS. Nguyễn Bá Phê chia sẻ rằng trong suốt những năm công tác, ông và cả ekip đã đối diện với nhiều "tình huống sinh tử", các bác sĩ phải chạy đua với thời gian, giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.



"Sản phụ 29 tuổi đã theo dõi thai kỳ tại bệnh viện từ trước, tiền sử sinh thường lần 1, theo dõi thiếu máu nhẹ và hồng cầu nhỏ. Quá trình sinh thường lần này của sản phụ diễn ra thuận lợi, bé trai nặng 3,2kg chào đời khỏe mạnh khiến cả sản phụ và ekip ai cũng vui mừng", bác sĩ Phê cho biết.

Thế nhưng không khí vui vẻ ấy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng và khẩn trương của toàn bộ ekip khi biến cố bất ngờ ập đến.

"Sau sinh thường sản phụ xuất hiện tình trạng mất máu do đờ tử cung, mạch nhanh, huyết áp tụt. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tử cung bằng tay, cho các thuốc co hồi tử cung, thuốc cầm máu nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Tình hình lúc đó vô cùng căng thẳng và lo lắng, áp lực đè nặng lên vai ekip bởi băng huyết là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng của sản phụ.

Ekip bác sĩ đã trải qua ca mổ "toát mồ hôi" giúp sản phụ thoát khỏi cửa tử

Sau khi trao đổi và được sự đồng thuận của gia đình, chúng tôi đã chuyển sản phụ vào phòng mổ tiến hành thắt động mạch tử cung 2 bên nhưng tử cung vẫn đờ. Lúc này quyết định cắt tử cung bán phần được cả ekip thống nhất để đảm bảo an toàn cho sản phụ.



Khó khăn lớn nhất trong trường hợp này là tất cả giải phẫu tử cung đã không còn như bình thường. Sau mổ, sản phụ đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy sản phụ thiếu máu và xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu. Ekip đã nhanh chóng xử trí bằng cách truyền bổ sung 2200ml khối hồng cầu và 1000ml plasma. May mắn sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của sản phụ đã ổn định và được về nhà sau 5 ngày theo dõi tại bệnh viện", bác sĩ Phê nhớ lại.

Qua trường hợp trên bác sĩ cũng khuyến cáo, tai biến sản khoa thường tiến triển rất nhanh chỉ trong tích tắc nên không thể lường trước được. Vì thế, các sản phụ nên lựa chọn khám thai và theo dõi thai định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa. Đặc biệt những sản phụ có nguy cơ cao như sinh con nhiều lần, tuổi cao, đa thai, tiền sử bệnh lý sản khoa… cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ tại bệnh viện có đủ điều kiện hồi sức tích cực để được chăm sóc và hỗ trợ y tế kịp thời.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, các mẹ bầu sử dụng dịch vụ sinh con trọn gói đều được theo dõi và quản lý thai kỳ với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, đã từng có nhiều thời gian công tác tại các bệnh viện tuyến đầu như BV Phụ sản Hà Nội, BV Phụ sản TW… giúp phát hiện kịp thời các bất thường trong thai kỳ, hạn chế tốt nhất những biến chứng có thể xảy ra. Để tham khảo dịch vụ chăm sóc và quản lý thai kỳ toàn diện tại Bệnh viện Bảo Sơn, mẹ bầu có thể liên hệ tới Hotline: 091 585 0770