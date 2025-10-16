Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Hiền nảy sinh ý định lợi dụng chiêu bài “khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” để bán thực phẩm chức năng. Hiền tự lập kế hoạch mang tên “Chương trình tư vấn, khảo sát sức khỏe cộng đồng”, gửi tới UBND các xã miền núi ở Nghệ An để xin xác nhận, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động gian dối.

Phùng Thị Thu Hiền khi bị bắt giữ cùng tang vật

Sau khi được xác nhận, Hiền cùng đồng bọn mặc áo blouse trắng, mang theo cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê người không có chứng chỉ hành nghề y – dược đóng giả bác sĩ, kỹ thuật viên. Nhóm này tổ chức các buổi thuyết trình, chiếu slide về bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp... rồi đo, siêu âm, “chẩn đoán” cho hàng trăm người dân đều có bệnh.

Lợi dụng lòng tin, Hiền quảng cáo sản phẩm là “thuốc đặc trị” có thể chữa khỏi bệnh, thực chất chỉ là thực phẩm chức năng. Dưới chiêu khuyến mãi “giảm 50%”, giá bán vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập, khiến nhiều người dân nghèo vùng cao mất tiền oan.

Thực phẩm chức năng được các đối tượng bán với giá đắt đỏ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An

Quá trình điều tra, Công an thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng và xác định có gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan Công an đề nghị những người dân là nạn nhân của nhóm đối tượng trên thì liên hệ Trung tá Trần Thanh Tuấn, ĐT 0915.562.288 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tin vào các đoàn “khám bệnh miễn phí” không sử dụng sản phẩm được quảng cáo là “thuốc đặc trị” khi chưa có chỉ định của bác sĩ, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.