Cụ thể, ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, công ty này còn không ghi hoặc ghi sai khuyến cáo bắt buộc: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Chưa đầy một tháng sau, ngày 11/5/2022, hai sản phẩm là Viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường tiếp tục bị xử phạt do quảng cáo vượt quá công dụng thực tế. Các video đăng tải trên Facebook, YouTube bị đánh giá là gây hiểu lầm nghiêm trọng, khiến người tiêu dùng tưởng đây là thuốc điều trị bệnh.

Các sản phẩm nêu trên đều do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường chịu trách nhiệm công bố và phân phối.

Tình trạng vi phạm quảng cáo tiếp tục tái diễn trong năm 2025. Tháng 4, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị xử lý trang fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”, nơi một cá nhân giới thiệu sản phẩm Bột chiết xuất xương ngựa Morimon với nội dung gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh.

Trước khi bị khởi tố, thương hiệu Hoàng Hường phủ sóng mạng xã hội với các clip quảng cáo rầm rộ, thu hút hàng triệu lượt xem.

Dù các đường link vi phạm đã được gỡ bỏ sau khi bị phát hiện nhưng chỉ một tháng sau, cá nhân này tiếp tục xuất hiện trong các video quảng bá nhiều sản phẩm khác trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường - Meli”, tiếp tục vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng.

Ngày 3/10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi), người được biết đến với tên gọi Hoàng Hường, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài bà Hường, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 5 bị can khác với cùng tội danh.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Hường là người đứng sau một hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên "phân tán" doanh thu cho các cá nhân và hộ kinh doanh trong hệ thống, nhằm né tránh nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đầy đủ.