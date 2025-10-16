Thời gian gần đây, cuộc sống của ViruSs (Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi sau những ồn ào tình cảm gây bão mạng xã hội dài, ViruSs có phần yên ắng hơn, ít đăng tải các bài viết.

Mới đây nhất, netizen phát hiện ngày 15/10, tài khoản YouTube ViruSs Reaction của nam streamer đăng tải loạt video, clip reaction các sản phẩm âm nhạc mới đây. Tuy nhiên, phần bình luận lại được tạm dừng hoàn toàn, không ai có thể bình luận. Điều này cũng xảy ra tương tự trên kênh TikTok có 2 triệu người theo dõi của ViruSs. Nam streamer đã giới hạn bình luận dưới các đoạn clip của mình.

ViruSs giới hạn bình luận trên nền tảng TikTok và YouTube

Ngoài ra, ViruSs cũng xoá nhiều bài đăng trên Facebook, bài đăng hiển thị gần nhất cũng đã từ 7/3. Anh cũng không còn cập nhật nhiều trên Instagram. Điều này khiến nhiều người đặt ra khống ít thắc mắc: “Chuyện gì đang xảy ra với ViruSs?”, “ViruSs đang ở đâu?”, “Cuộc sống ViruSs hiện tại ra sao?”,...

Song, trong một bài đăng trên Instagram cách đây 1 tháng, ViruSs vẫn xuất hiện trong phòng thu tại căn hộ ở chung cư cao cấp của mình. Anh chàng thể hiện sự “enjoy” với việc làm nhạc, sản xuất của mình. Dẫu vậy, không ít người nhận xét nhìn ViruSs có phần gầy hơn, khác với hồi trước.

ViruSs gần đây vẫn thường đăng clip làm nhạc, reaction trong phòng stream của mình tại chung cư cao cấp

Trước đây, ViruSs cũng khá kín tiếng trong việc chia sẻ không gian sống. Mặc dù anh từng chia sẻ căn hộ của mình có rất nhiều người ra vào từ nhân viên, đối tác, bạn bè thân thiết,... Nhưng lại rất hiếm khi thấy ViruSs “house tour” trên MXH.

Cộng đồng mạng chỉ có thể thấy không gian sống của anh qua một vài góc quay trong clip của ViruSs. Căn phòng được xuất hiện nhiều nhất chính là phòng streamer của anh với dàn máy tính, mic, đàn,... xịn sò. Ngoài ra, khu vực phòng khách cũng thường được sử dụng làm background trong một số video bắt trend hay livestream đời thường của ViruSs.

Không gian sống của nam streamer chỉ được hé lộ qua một vài góc quay trên video

Anh từng cho biết căn hộ của mình có khá nhiều người đến như nhân viên, bạn bè, đối tác,...

Một số hình ảnh hiếm hoi về căn hộ của ViruSs

ViruSs được biết đến là một trong Tứ hoàng streamer đình đám ở Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, Xemesis và PewPew. Đây là nhóm bốn streamer có ảnh hưởng lớn nhất trong làng game Việt. Ngoài việc livestream, streamer đa nền tảng, nhà sản xuất xuất âm nhạc, ViruSs cũng tham gia vào việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, làm chủ nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng tỷ đồng.

Ở tuổi 37, ViruSs nắm trong tay khối tài sản khủng, có khả năng kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Thời gian trước đây, ViruSs cũng từng chia sẻ anh luôn là người ưu tiên công việc, sự nghiệp và có những mục tiêu, hướng đi rõ ràng. Cũng chính bởi vậy mà đường tình duyên của ViruSs không mấy suôn sẻ, cuộc tình nào cũng gây ra nhiều ồn ào khi dừng lại.

Tổng hợp