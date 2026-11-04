Bác sĩ Huế điều khiển robot phẫu thuật từ xa gần 1.000 km

Ngày 4/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế), trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11, đơn vị lần đầu tiên tổ chức đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa, kết nối hai hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000 đặt tại bệnh viện và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Tp.HCM).

Bác sĩ BVTW Huế hướng dẫn các học viên từ xa.

Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong ứng dụng công nghệ y học hiện đại tại Việt Nam, khi các chuyên gia BVTW Huế trực tiếp điều khiển hệ thống robot đặt tại Tp.HCM để thực hiện các thao tác phẫu thuật trên động vật thực nghiệm tại Huế. Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km nhưng vẫn duy trì kết nối và truyền nhận tín hiệu trong thời gian thực.

Chương trình do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, chỉ đạo chuyên môn. Với vai trò đơn vị chủ lực, bệnh viện trực tiếp tổ chức đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cùng các cơ sở y tế tham gia theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Tại điểm cầu Huế, các thao tác điều khiển của phẫu thuật viên được truyền qua hệ thống mạng 5G chuyên dụng có độ trễ thấp, kết hợp hình ảnh 3D độ phân giải cao. Tín hiệu sau đó được tiếp nhận tức thời tại hệ thống robot đặt ở Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, cho phép thực hiện các thao tác phẫu tích, cắt đốt và khâu nối trên động vật thực nghiệm.

Phiên phẫu thuật được điều phối trực tuyến bởi PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh (BVTW Huế), cùng sự phối hợp của ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện.

Các học viên tham gia khoá đào tạo.

Nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot phức tạp được đưa vào thực hành trực tuyến, gồm cắt túi mật, cắt gan bán phần, phẫu thuật nối vị tràng, cắt thận bán phần và cắt thận toàn phần. Bên cạnh đó, các học viên còn trực tiếp thực hành nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế.

Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở việc kết nối hai hệ thống robot ở khoảng cách địa lý lớn, mà còn ở khả năng ứng dụng công nghệ để tổ chức đào tạo, hướng dẫn và thực hành phẫu thuật trong môi trường mô phỏng thực tế. Qua đó, các phẫu thuật viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ robot, rèn luyện kỹ năng thao tác và nâng cao khả năng làm chủ những kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật từ xa (Telesurgery) là xu hướng đang được phát triển trên thế giới nhờ những tiến bộ của công nghệ robot, viễn thông và truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao. Việc tiếp cận, triển khai phương pháp này tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm động lực cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, đặc biệt tại những cơ sở y tế còn hạn chế về nguồn nhân lực chuyên sâu.

Chương trình thu hút sự tham gia của ban giám đốc hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên cùng 25 học viên trực tiếp và gần 200 học viên trực tuyến đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Trong đó có Bệnh viện Từ Dũ, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Shing Mark, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cùng một số bệnh viện quân đội và cơ sở y tế khác tại Tp.HCM.

Chia sẻ về khóa đào tạo, BSCKII. Ngô Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Hùng Vương (Tp.HCM), cho biết các học viên được đội ngũ giảng viên hướng dẫn tận tình, từ lý thuyết đến thực hành. Đặc biệt, GS.TS. Phạm Như Hiệp trực tiếp giảng dạy, trao đổi về xu hướng phát triển, tính năng và khả năng ứng dụng của robot trong điều trị.

“Sau khóa học, bản thân tôi cảm thấy tiến bộ rõ rệt và có thể tự tin thực hiện những ca phẫu thuật robot đơn giản. Đây là cơ hội rất quý để chúng tôi nâng cao chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật mới”, BSCKII. Thảo chia sẻ.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại của BVTW Huế. Đặc biệt, việc điều khiển hệ thống robot thực hiện các thao tác phẫu thuật từ khoảng cách gần 1.000 km không chỉ là bước tiến trong ứng dụng công nghệ, mà còn cho thấy tiềm năng mở rộng hoạt động đào tạo, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở y tế.