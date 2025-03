ThS.BS Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) là vị bác sĩ đang gây sốt khắp mạng xã hội vài ngày gần đây vì biểu cảm "độc - lạ" khi khám bệnh.

Được biết, ThS.BS Hoàng Văn Khanh đang là một trong những nam bác sĩ "hot" nhất ngành hỗ trợ sinh sản. Rất nhiều bệnh nhân mong muốn được bác sĩ Khanh trực tiếp khám và siêu âm, bởi anh nổi tiếng với tay nghề chuẩn xác, sự tận tâm và phong cách gần gũi, thoải mái.

Những biểu cảm "độc - lạ" của ThS.BS Hoàng Văn Khanh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cũng vì thế, Bs Khanh được mệnh danh là một trong những bác sĩ hẹn lịch khám khó nhất. Trên mạng xã hội, có mẹ bầu còn ca thán rằng: Đặt lịch bác Khanh khó quá, nhưng khó mấy cũng chờ bằng được!

Thậm chí, nhiều topic còn được lập ra để các mẹ chia sẻ bí quyết đặt lịch khám thai với bác sĩ Khanh. Người thì mách "Gọi điện vào đầu giờ sáng mới dễ đặt", người lại bảo “Phải hẹn vào đầu giờ chiều mới chắc suất”, thậm chí có mẹ còn khuyên nên đặt trước vài ngày để tránh tình trạng kín lịch.

"Trước đây tôi thích chụp ảnh phong cảnh, bây giờ thì thích chụp ảnh siêu âm cho các mẹ bầu"

Tâm sự về cơ duyên với nghề hỗ trợ sinh sản, ThS.BS Hoàng Văn Khanh nói: "Việc chọn người chứ người không được chọn. Ban đầu, tôi không thích chuyên khoa sản lắm, nhưng sau này gắn bó với nó như một cái duyên. Lâu dần tôi càng thích vì giúp ích được cho nhiều người".

Bác sĩ kể, ngày trước anh thường đi chụp ảnh phong cảnh nhưng kể từ khi làm ở viện anh chuyển sở thích này sang chụp ảnh siêu âm cho các mẹ bầu. Các bức ảnh của bác sĩ đều sắc nét và chỉn chu nên các mẹ rất thích.

Một ngày làm việc của BS Khanh rất bận rộn. Anh thường đến viện lúc 7h để tiếp các bệnh nhân. Sau đó đi phẫu thuật hết cả 1 buổi sáng. Sau khi kết thúc các ca mổ, BS quay lại phòng siêu âm.

"Có những hôm tôi không có thời gian nghỉ trưa, làm luôn ca chiều vì có rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng đợi. Tôi cố gắng làm nhiều nhất có thể vì không muốn bất kỳ bệnh nhân nào phải chờ đợi mình phí hoài công sức. Họ đều từ xa đến, không có nhiều thời gian và điều kiện kinh tế", bác sĩ kể.

Bác sĩ Khanh gần như làm việc suốt cả tháng, chỉ nghỉ 1-2 buổi để dành thời gian cho gia đình. Với anh, bệnh nhân cấp cứu luôn được đặt lên hàng đầu. Dù là người nhà hay bạn bè, anh cũng không ưu tiên khám trước, bởi có những thai phụ đã đi từ 4-5 giờ sáng chỉ để được khám. Việc chờ đợi quá lâu có thể khiến họ kiệt sức, vì vậy anh luôn tuân thủ nguyên tắc tiếp bệnh theo số thứ tự, chỉ ưu tiên những trường hợp nguy cấp.

Làm việc với cường độ cao, không ít lần bác sĩ Khanh cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn tạm gác mọi thứ để nghỉ ngơi. Nhưng anh hiểu, với các thai phụ - nhất là những người gặp vấn đề phức tạp - mỗi lần thăm khám là một sự mong chờ.

"Họ tin tưởng mình nên quyết tâm đợi. Có những lúc áp lực vô cùng, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc", anh trải lòng.

Nam bác sĩ đứng sau các ca "khâu eo tử cung" khó, cứu bao sản phụ và thai nhi thoát khỏi cửa tử

Trong các bệnh viện chuyên về sản khoa, hay chuyên điều trị hiếm muộn, có một công việc được gọi là "khâu eo tử cung". "Khâu" mang đúng nghĩa đen, đó là vá chặt cổ tử cung lại, níu giữ em bé nằm ngoan trong bụng mẹ, hỗ trợ hết mức có thể để bé phát triển chào đời.

ThS.BS Hoàng Văn Khanh cũng nổi tiếng là một bác sĩ khâu eo tử cung rất mát tay. Theo bác sĩ Khanh, thủ thuật này không hề khó nhưng để có thể thuần thục và đem lại hiệu quả, nhất là những bệnh nhân có tiền sử sinh non nhiều lần thì không phải bác sĩ nào cũng thực hiện tốt.

Kể về công việc đặc biệt này, bác sĩ Khanh miêu tả: "Khâu eo tử cung nghĩa là khâu vòng quanh cổ tử cung của người phụ nữ. Lúc này, các bác sĩ sẽ dùng một loại chỉ rất to, giống như dây buộc giày vậy, để khâu vòng quanh cổ tử cung và buộc lại.

Việc khâu eo tử cung là một cách gia cố lực giữ của cổ tử cung, để em bé không bị tụt ra ngoài. Thủ thuật này rất cần thiết cho những sản phụ bị sinh non tự phát, cổ tử cung yếu... Khi đó ở những tuần thai to, cổ tử cung sẽ tự mở và em bé có thể 'trôi' ra ngoài bất cứ lúc nào. Gây nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ".

Trong nhiều năm qua, bác sĩ Khanh đã thực hiện rất nhiều ca "khâu eo tử cung" như vậy. Nhưng có lẽ anh không thể quên ca "khâu eo" đầu tiên mà mình can thiệp: "Ban đầu, tôi cũng chưa hình dung được rằng nó sẽ như thế nào, cần phải làm gì... Mà chỉ được biết cái kỹ thuật này qua đọc sách mà thôi. Nhưng trải nghiệm đầu tiên cũng cho thấy rằng thủ thuật này không hề dễ. Khi bắt tay vào làm, tôi toát mồ hôi luôn vì mọi thao tác đều cực kỳ khó và tỉ mỉ".

Năm 2022, bác sĩ Khanh nhận tin báo có ca cấp cứu từ Hải Phòng lên Hà Nội. Sản phụ 25 tuổi, có dấu hiệu chuyển dạ, ối thõng.

"Lúc tôi lên khám xem có thể khâu được không, thì phải thốt lên rằng: Ối ra hết âm đạo rồi, thật sự là bất ngờ luôn, nhìn đúng to bằng quả trứng... Lúc ấy, công việc của bác sĩ là đưa lại thai nhi vào tử cung và khâu phần cổ tử cung lại.

Quả thực ca đó không chỉ bệnh nhân may mà bác sĩ cũng rất may mắn vì đã thành công. Thậm chí, khi khâu xong rồi mà ối chưa lên hết, tôi đã tưởng thất bại rồi (nghĩa là vỡ ối rồi). Nhưng rồi tôi bình tĩnh sửa lại, lại cắt những sợi chỉ ra, làm lại một lần nữa, thậm chí khâu đè lên nó. Rất may là sau đó bạn ấy về giữ được con và sinh lúc 36 tuần, tuy nhiều khó khăn nhưng thành công mĩ mãn", bác sĩ Khanh kể lại.

Cũng nhờ ca cấp cứu đó, bác sĩ Khanh đã nghĩ ra nhiều các phương pháp, cách đẩy ối mới để tăng tỉ lệ thành công trong các ca thủ thuật "khâu eo" của mình.

Trong gần ba năm qua, bác sĩ Khanh đã thực hiện hơn 1.000 ca thủ thuật, trong đó hơn 30% là các ca cấp cứu. Nhưng có một trường hợp khiến anh nhớ mãi, bởi nhờ thành công của ca phẫu thuật, anh đã giúp một gia đình tìm lại hạnh phúc trọn vẹn.

Bệnh nhân N.T.T, một phụ nữ dân tộc đến từ Sơn La, từng trải qua năm lần mang thai nhưng đều sinh non ở tuần 19-24, dù đã nhiều lần khâu cổ tử cung. Mất đi hy vọng làm mẹ, cuộc hôn nhân đầu tiên của chị cũng tan vỡ.

Sau khi kết hôn lần hai, chị tình cờ biết đến bác sĩ Khanh qua những lời khen ngợi trên Fanpage Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Với niềm hy vọng mong manh, chị tìm đến anh. Hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của chị, bác sĩ Khanh quyết tâm giúp chị thực hiện giấc mơ làm mẹ.

Hành trình gian nan bắt đầu với hai lần khâu tử cung lại và những ngày dài nằm viện. Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra - bác sĩ Khanh đã giúp chị giữ thai đến 37 tuần và sinh thường một bé trai kháu khỉnh. Đến tận bây giờ, chị T. vẫn giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm ân nhân của mình. Với bác sĩ Khanh, bệnh nhân không chỉ là những người anh chữa trị, mà còn là những người anh luôn hết lòng quan tâm như chính người thân của mình.

Tất nhiên là trong những câu chuyện vui, thi thoảng lại lẫn lộn đâu đó nỗi buồn. Đôi khi bác sĩ và cả bệnh nhân đều phải đón nhận những kết quả không may mắn. Nhưng anh vẫn tự nhủ, dù khó khăn, cũng không được nản lòng, phải không ngừng nâng cao kinh nghiệm, kiến thức để làm được điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

"Làm nghề này không được để cảm xúc chi phối quá, tâm lý phải vững vàng. Tôi nghĩ là không phải ai cũng thích hợp làm những công việc này. Nhất là những người không có tinh thần tốt, tâm lý vững, không có bàn tay khéo léo...", bác sĩ nói.

Có lẽ với bác sĩ Khanh, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là những ca điều trị thành công, mà còn là khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân ôm trọn con yêu trong vòng tay. Trong tương lai, anh cùng các đồng nghiệp vẫn sẽ tiếp tục cống hiến, nghiên cứu và không ngừng trau dồi chuyên môn, với mong muốn mang đến hy vọng, giúp nhiều gia đình đón nhận phép màu của sự sống.