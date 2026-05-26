BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trung tâm tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì tắm ngay sau khi hoạt động ngoài trời nắng nóng .

Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Nếu tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, cơ thể sẽ xảy ra “phản xạ sốc lạnh”, khiến mạch máu co lại nhanh chóng, làm huyết áp tăng vọt. Tình trạng này có thể dẫn tới chảy máu não hoặc nhồi máu não.

Không chỉ vậy, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Máu trở nên cô đặc hơn, lưu thông chậm hơn, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành và gây tắc mạch não.

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ thăm khám cho người bệnh điều trị tại Trung tâm

Theo bác sĩ, có hai cơ chế chính khiến cơ thể “gục ngã” khi thay đổi nhiệt độ đột ngột:

Huyết áp tăng vọt do “phản xạ sốc lạnh”. Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại tức thì để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt - có thể dẫn tới chảy máu não hoặc nhồi máu não.

Máu cô đặc, dễ tạo cục máu đông do mất nước. Nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh qua mồ hôi. Tình trạng này làm tăng độ nhớt của máu, giảm thể tích tuần hoàn. Khi máu trở nên “đặc” và lưu thông chậm, kết hợp với nhịp tim thay đổi, các cục máu đông rất dễ hình thành, gây tắc mạch não ngay sau đó.

Nhận diện sớm dấu hiệu “vàng” của đột quỵ

Trong thời tiết nắng nóng, nếu xuất hiện các triệu chứng sau, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay theo quy tắc FAST:

F (Face): Méo miệng

A (Arm): Yếu hoặc liệt một bên tay/chân

S (Speech): Nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác

T (Time): Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức - mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu sốc nhiệt như: thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.

5 nguyên tắc “vàng” để tắm an toàn trong mùa nóng

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo: Không tắm ngay sau khi đi nắng, cần nghỉ ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên.

Làm quen với nước: Lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa chân tay trước khi tắm.

Uống đủ nước: Ưu tiên nước lọc, nước điện giải; hạn chế rượu bia, cà phê.

Tránh nắng giờ cao điểm: Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h.

Tuân thủ điều trị: Người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp, dùng thuốc đúng chỉ định.

“Đột quỵ không chừa một ai, kể cả người trẻ nếu chủ quan với thói quen sinh hoạt trong mùa nắng nóng”, BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.