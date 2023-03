Bác sĩ 63 tuổi nhưng khám sức khỏe chỉ như 43 tuổi, tất cả nhờ 1 loại trái cây ông luôn ăn mỗi sáng

Là con người thì chẳng ai chống lại quy luật "sinh lão bệnh tử" của tự nhiên. Sau 40 tuổi thì cơ thể sẽ có nhiều thay đổi rõ rệt, khiến cơ thể yếu đi và xuống sắc nhanh chóng nếu không có biện pháp ngăn ngừa. Đáng buồn là phụ nữ lại có xu hướng già nhanh hơn nam giới do nhiều yếu tố khác nhau.

Chính vì vậy, học hỏi và duy trì những thói quen tốt là cách giúp trường thọ hiệu quả nhất, đặc biệt là những bí quyết sống khỏe từ những người giàu kinh nghiệm. Một trong số đó phải nhắc đến tiến sĩ Mark Hyman - người sáng lập kiêm giám đốc y tế của Trung tâm UltraWellness rất nổi tiếng tại Mỹ.

Tiến sĩ Mark Hyman (phải) là người nổi tiếng trong ngành y tế dinh dưỡng tại Mỹ.

"Mọi người thường có quan niệm rằng, khi có tuổi thì không thể tránh khỏi bệnh tật và lão hóa. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể đảo ngược, thay đổi tình trạng sức khỏe nếu duy trì những thói quen tốt. Bản thân tôi vẫn luôn cố gắng duy trì hàng ngày để cải thiện sức khỏe" – Tiến sĩ Mark chia sẻ.

Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe gần nhất, tuy tiến sĩ Mark đã 63 tuổi nhưng các tế bào trong cơ thể vẫn hoạt động rất tốt, nếu so sánh thì giống hệt với người 43 tuổi. Có thể nói rằng, ông trẻ hơn 20 tuổi so với tuổi thật nếu so sánh về mặt sinh học. Dù lớn tuổi nhưng tiến sĩ Mark rất ít mắc bệnh.

Ông cho biết, bản thân luôn duy trì những thói quen lành mạnh mỗi ngày, đặc biệt là không bao giờ quên ăn quả việt quất mỗi sáng để nâng cao thể trạng. Loại quả này thật sự có nhiều lợi ích sức khỏe hơn bạn tưởng rất nhiều.

Dù đã 63 tuổi nhưng cơ thể tiến sĩ Mark vẫn rất phong độ, săn chắc.

Lợi ích của quả việt quất

Tiến sĩ Mark cho biết, quả việt quất chứa đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể cần để hoạt động khỏe mạnh. Chúng cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, K, magie và chất xơ mà rất ít loại quả khác có được. Đặc biệt loại quả này chứa lượng đường rất thấp, cho nên không làm tăng đường huyết sau khi ăn, phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Đặc biệt nhất, quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa có tên là anthocyanins, giúp bảo vệ tế bào khỏi hư tổn. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ ức chế những tác hại do gốc tự do gây ra, từ đó ngăn ngừa bệnh tật và giảm lão hóa. Đây chính là lý do mà tiến sĩ Mark có sức khỏe như mới 43 tuổi.

Tiến sĩ Mark chia sẻ, quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa so với các loại trái cây thông thường. Chúng có thể cải thiện trí nhớ và hạn chế tổn thương DNA do lão hóa, môi trường ô nhiễm và căng thẳng cuộc sống. Nói cách khác, quả việt quất sẽ giúp bạn trẻ lâu hơn nếu sử dụng điều độ.

Quả việt quất chính là loại trái cây tiến sĩ Mark luôn ăn mỗi sáng.

Bên cạnh đó, quả việt quất còn sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời khác, được tiến sĩ Mark đánh giá rất cao:

- Ngừa bệnh tim mạch

Loại quả này vừa không chứa cholesterol, vừa giàu các chất có lợi cho tim mạch như kali, vitamin C và vitamin B6… Chất xơ trong quả việt quất còn giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu từ trường Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy phụ nữ ăn 3 phần việt quất mỗi ngày sẽ làm giảm 32% nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

- Giúp giảm cân và đẹp da

Hàm lượng chất xơ cao trong quả việt quất giúp giảm cơn thèm ăn, nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Bên cạnh đó, lượng vitamin C dồi dào của loại quả này sẽ giúp da tránh được lão hóa cùng các tác động từ ánh nắng mặt trời. Nhờ vậy mà vóc dáng và da dẻ cũng được cải thiện.

- Giúp xương chắc khỏe

Quả việt quất chứa nhiều khoáng chất như sắt, photpho, canxi, magiê, kẽm… đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương. Ăn thường xuyên sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh về xương khớp, giảm thiểu nguy cơ nứt xương khi va chạm. Đối với trẻ nhỏ, loại quả này sẽ giúp cơ thể phát triển nhanh chóng hơn.

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

- Chống ung thư

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Quốc tế, chất chống oxy hóa polyphenol của việt quất giúp ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư, mạnh hơn hẳn bất kỳ loại hoa quả nào. Ăn loại quả này có thể phòng chống nhiều loại ung thư khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là ngừa ung thư da rất tốt.

Theo Insider, Healthline