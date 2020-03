Bắc Ninh: Phát hiện 2 cơ sở vi phạm tại "thủ phủ" khẩu trang y tế

Theo cơ quan điều tra, ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra 2 cơ sở bán khẩu trang và gia công khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên địa bàn thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình.



Lực lượng chức năng kiểm tra tại một cơ sở sane xuất khẩu trang

Cụ thể; lực lượng công an thu giữ tại nhà của Lê Văn Việt (27 tuổi, tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai) số lượng 3 thùng cát tông bên trong có chứa khoảng 7.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và 70 kg khẩu trang các loại chưa hoàn thiện, 3 súng bắn keo, 10 thanh nến dùng để dán dây khẩu trang.

Tại nhà bà Lê Thị Kiên (51 tuổi ở cùng thôn) phát hiện 2.500 khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Một trong những cơ sở sản xuất khẩu trang bị lực lượng chức năng kiểm tra

Các đối tượng khai nhận đã thu mua nhỏ lẻ số khẩu trang chưa hoàn thiện trên tại các cơ sở sản xuất trong thôn Xuân Lai để gia công lại và đóng gói bán ra thị trường.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.