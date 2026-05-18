"Bác lấy người chứ bác không lấy của cháu hiểu không": Sao lại có bà mẹ chồng tương lai vô lý đế thế này?

Quen nhau 5 năm, có định hướng rõ ràng nhưng chưa muốn cưới sớm để tích lũy kinh tế – đây là một quyết định hoàn toàn chín chắn và phổ biến của giới trẻ ngày nay. Thế nhưng, không phải ông bố bà mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn để thấu hiểu cho cái gọi là "áp lực lập nghiệp" của con cái. Mới đây, bài chia sẻ xin lời khuyên của một cô gái trẻ về câu chuyện bị mẹ người yêu giục cưới dồn dập đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nguyên văn lời tâm sự: "Mọi người cho em xin lời khuyên ạ, em và người yêu có quen được gần 5 năm và chúng em cũng có định hướng, và có nói chuyện là cả 2 chưa muốn cưới xin bây giờ, mà mẹ người yêu em mấy hôm nay gọi giục em nhiều quá ạ" .

Đoạn tin nhắn đang được nhiều người bày tỏ quan điểm

Từ sự giận dỗi đẩy đưa đến tư duy trịch thượng

Đi kèm với lời tâm sự là ảnh chụp màn hình tin nhắn hé lộ một cuộc đối thoại đầy ngột ngạt giữa mẹ chồng và nàng dâu tương lai.

1. Đòn "bạo lực lạnh" mang tên dỗi hờn

Mở đầu cuộc trò chuyện, người mẹ đưa ra một pha trách móc đầy áp lực: "Bác gọi cháu không tôn trọng bác xin lỗi bác không làm phiền cháu nữa". Chỉ vì cô gái bận đi làm thâu trưa đến 10 giờ đêm không kịp nghe máy, người trưởng bối đã lập tức nâng quan điểm thành "không tôn trọng".

Lối hành xử hờn dỗi này khiến người xem không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Khi một người lớn tuổi dùng sự giận dỗi để ép người trẻ vào thế phải cuống cuồng thanh minh, giải thích, đó không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa, mà là biểu hiện của tâm lý muốn kiểm soát và áp đặt bề trên.

2. Bản chất của hai chữ "tích cóp" bị phớt lờ

Đỉnh điểm đẩy drama lên cao trào chính là phản hồi của người mẹ khi cô gái phân trần rằng cả hai đứa đều muốn thêm thời gian tìm hiểu và tích lũy tài chính: "Bác lấy người chứ bác không lấy của tích cóp cháu hiểu không".

Dòng tin nhắn cuối cùng trong ảnh ngay lập tức hứng trọn luồng dư luận chỉ trích từ cư dân mạng vì sự phiến diện. Khi người trẻ nói muốn tích cóp, nghĩa là cả cô gái lẫn con trai của bác đều cần thời gian để xây dựng nền tảng kinh tế cho tổ ấm tương lai. Chú rể cần tiền cưới vợ, cô dâu cần tiền lo liệu cuộc sống chung độc lập. Việc người mẹ gạt phắt đi bằng câu "bác không lấy của tích cóp" nghe qua thì tưởng là cao thượng, không màng vật chất, nhưng thực chất lại là sự ích kỷ, phớt lờ hoàn toàn áp lực thực tế mà chính con trai mình và con dâu tương lai phải tự gánh vác khi ra riêng.

3. Ngòi nổ từ cụm từ "Cháu hiểu không?"

Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng cụm từ "cháu hiểu không?" ở cuối tin nhắn chính là thứ gây ức chế nhất. Lối nói chuyện này mang tính giáo huấn, trịch thượng và có phần hạ thấp khả năng nhận thức của đối phương. Nó tạo cảm giác như một mệnh lệnh áp đặt suy nghĩ từ trên xuống, buộc người nghe phải phục tùng vô điều kiện. Một mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chưa chính thức bắt đầu mà đã nhuốm màu sắc "dạy đời" và thiếu sự tôn trọng tối thiểu như vậy, bảo sao người xem không khỏi ái ngại: "Nghe giọng điệu thế này đã thấy tương lai về làm dâu khó sống rồi!".

Ảnh minh họa

Đừng biến hôn nhân thành một "deadline" chạy đua

Đứng ở góc độ khách quan, hành vi giục cưới dồn dập của các bậc phụ huynh đôi khi xuất phát từ những lý do thầm kín: áp lực tuổi tác của cha mẹ, chuyện xem hợp năm hợp tuổi, hoặc mong muốn sớm có cháu bồng bế. Tuy nhiên, cái sai lớn nhất của người mẹ ở đây là phương pháp tiếp cận đầy tính cưỡng ép. Thay vì ngồi lại lắng nghe định hướng của hai con, bà lại chọn cách tạo áp lực từ một phía, đẩy cô gái vào thế "khó xử" ngay cả khi bố mẹ đẻ của cô còn chưa đồng ý cho cưới sớm.

Sự tỉnh táo lúc này thuộc về cô gái. Việc cô đưa ra câu trả lời rõ ràng, mạch lạc, lôi cả "đồng minh" là bố mẹ đẻ và anh người yêu vào cuộc là một bước đi rất khôn khéo để trì hoãn thế trận đơn độc.

Lời khuyên cho những người trong cuộc:

Tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi: Cô gái cần khéo léo tìm hiểu xem tại sao nhà trai lại đột ngột giục cưới dồn dập đến vậy, liệu có lý do đặc biệt nào phía sau hay không.

Vai trò cốt lõi của người đàn ông: Đây là lúc anh người yêu phải thể hiện bản lĩnh. Anh ấy phải là người đứng ra làm "lá chắn", làm việc lại với mẹ ruột của mình chứ không thể để bạn gái một mình "hứng mũi chịu sào" trước những tin nhắn cân não như thế này.

Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải là một chỉ tiêu công việc để chạy đua theo mong muốn của người khác. Một người mẹ chồng tương lai dùng sự giận dỗi để bắt đầu và dùng sự trịch thượng để ép buộc, chắc chắn là một "tín hiệu cảnh báo" (red flag) mà bất kỳ cô gái nào cũng cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bước chân vào hôn nhân.