Bắc có DJ Hyo, Nam có CL - 2 màn trình diễn đẳng cấp khiến khởi đầu năm 2023 của fan Việt không thể tuyệt hơn!

Tối ngày 31/12, người hâm mộ Kpop tại Việt Nam đã có những đêm nhạc chào đón năm mới đầy ắp cảm xúc, ý nghĩa khi được tận hưởng phần trình diễn và cùng đếm ngược với 2 thần tượng gắn liền với cả bầu trời thanh xuân.

Màn xuất hiện của hai nữ idol nổi tiếng Gen 2 là CL - Hyoyeon trong các sự kiện đếm ngược tại TP.HCM và Hà Nội đã khiến dân tình không khỏi phấn khích, tạo hiệu ứng bùng nổ khắp các mạng xã hội.

“Chị đại” CL cháy hết mình với loạt hit đình đám, bùng nổ MXH với màn trình diễn đẳng cấp 8

Là một trong những cái tên được mong chờ nhất tại đêm nhạc countdown, CL đã đem đến những sân khấu cực kỳ bùng nổ, ấn tượng. Thủ lĩnh của 2NE1 đã chiêu đãi người hâm mộ từ loạt hit solo đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm.

Với khả năng làm chủ sân khấu cùng năng lượng trình diễn đúng chuẩn “chị đại”, CL đã khiến bầu không khí tại sự kiện dường như vỡ oà, nóng hơn bao giờ hết. Nữ nghệ sĩ đã đưa người hâm mộ sống lại cả bầu trời thanh xuân khi giai điệu bản hit I Am The Best vang lên, nhận được sự hưởng ứng, cuồng nhiệt của đám đông.





Màn trình diễn I Am The Best cực cháy của CL

Không những đốt cháy bầu không khí tại sự kiện mà trên mặt trận mạng xã hội, màn trình diễn của CL cũng khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Đa phần, dân tình đều dành nhiều lời khen có cánh cho sự nhiệt huyết, hết mình của CL dù trình diễn một lúc nhiều ca khúc, đem đến những sân khấu đẳng cấp, mãn nhãn cho người xem.



- Ca sĩ Việt Nam đa phần đều hát đè, mình CL 100% tận 25 phút quẩy nát cái sân khấu. Quá cháy quá ngầu!





- Cảm ơn CL đã tới và cháy hết mình với người hâm mộ Việt Nam. Tới giờ mình vẫn còn lâng lâng khi được đón giao thừa cùng thần tượng. Đúng là một mùa countdown đầy ý nghĩa.





- Coi xong nổi da gà luôn, mình fan CL từ hồi học cấp 2, lâu lắm rồi mới được xem chị diễn lại, vẫn cháy, vẫn đẳng cấp như ngày nào.





- Đúng là chị đại, đẳng cấp khác hẳn. Màn trình diễn quá chất lượng và chuyên nghiệp, 3 tiếng chờ chị chốt stage quả xứng đáng.





CL đem đến những sân khấu đẳng cấp, chuyên nghiệp

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam trên MXH

Hyoyeon khuấy đảo đám đông bằng loạt sân khấu cực đỉnh, gây sốt với khả năng nói tiếng Việt thành thạo

Không kém gì CL, Hyoyeon cũng ghi dấu trong lòng người hâm mộ với phần trình diễn ấn tượng, khó quên tại đêm nhạc countdown đầu cầu Hà Nội. Thành viên SNSD đã quẩy cực sung với khán giả từ những ca khúc solo đình đám đến các set nhạc DJ sôi động, bắt tai. Với thời gian hoạt động trong nghề lâu năm, Hyoyeon cũng cho thấy sự chuyên nghiệp, năng lượng cùng vũ đạo đẹp mắt qua những phần trình diễn. Cô nàng đã xua tan thời tiết lạnh giá tại Hà Nội bằng những sân khấu bùng nổ, cực cháy.

Hyoyeon đã có màn trình diễn cực cháy tại Hà Nội đêm qua

Đặc biệt, nữ thần tượng còn gây sốt với phần thể hiện khả năng nói tiếng Việt vô cùng đáng yêu, thành thạo. Ngoài ra, Hyoyeon cũng thường xuyên có những màn tương tác thân thiện, hài hước, lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp, đáng nhớ tại Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.





Hyoyeon gây sốt với khoảnh khắc nói tiếng Việt cực đáng yêu

- Chị vừa cháy mà vừa hài hước á mọi người, đoạn cầm cái biển quảng cáo lên quẩy với chụp ảnh chết cười.





- Đu live mà cũng thấy quá là nhiệt rồi, “DJ miền Tây” đốt cháy cái lạnh Hà Nội, countdown năm nay của Sone hết nước chấm quá!





- Thanh xuân của tôi, bà đáng yêu quá đi, diễn cháy lại còn tương tác chăm tương tác với fan.





- HCM có chị đại cháy banh nóc thì chị DJ miền Tây cũng không hề kém cạnh, năm nay nhất fan Kpop Gen 2 rồi!





Nữ thần tượng cũng khiến người hâm mộ cười bò với sự hài hước, thân thiện

Có thể thấy, chưa năm nào các đêm nhạc countdown ở Việt Nam chơi lớn đến như vậy khi hai miền Nam Bắc đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ quốc tế đình đám. Không những thế, ngày cuối cùng của năm 2022 đã trở nên vô cùng đáng nhớ với loạt chương trình đếm ngược chất lượng, được đầu tư hoành tráng, quy tụ rất nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước. Thời tiết những ngày cuối năm cũng tạo thêm phần thuận lợi cho các lễ hội countdown năm nay được diễn ra tốt đẹp, tạo nên khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đầy ý nghĩa.