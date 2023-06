Bắc Bộ ngày nắng nóng đêm mưa, cảnh báo hình thái thời tiết nguy hiểm

Hình thái thời tiết nguy hiểm miền Bắc

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên những ngày qua vào chiều tối và đêm khu vực này đã đón mưa dông mạnh phần nào hạ nhiệt cho thời tiết nắng nóng vào ban ngày. Lượng mưa nhiều nơi trên 40mm như: Thái Thịnh (Hòa Bình) 79.2mm, Mường Khiêng (Sơn La) 75.4mm, Sơn Nam (Tuyên Quang) 69.6mm, Lương Nha (Phú Thọ) 48.6mm, Cao Phạ (Yên Bái) 45.4mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 47.6mm,...

Không chỉ là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra mà ngay cả sức khỏe của người dân cũng rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi như vậy. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hiện tượng mưa dông, lốc, sét vẫn còn khả năng trong những ngày tới, người dân cần cẩn trọng, theo dõi sát dự báo thời tiết từng khu vực để chủ động phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại.

Mưa dông xảy ra sau một ngày nắng nóng nên đi kèm một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, một số khu vực trũng thấp đã xảy ra tình trạng ngập úng.

Dự báo trong các ngày 19-21/6, hình thái thời tiết nguy hiểm này có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Ban ngay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, vào chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo từ 22/6, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, nắng nóng chấm dứt.

Khu vực Hà Nội: Chịu ảnh hưởng hình thái chung thời tiết miền Bắc, Thủ đô Hà Nội trong ít ngày tới có thời gian nóng bức dài hơn với nền nhiệt cao. Dù có thể xuất hiện mưa về đêm giúp hạ nhiệt nhưng trong ngày khi có nắng nhiệt độ tăng nhanh.

Chiều tối và đêm nhiều khu vực đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện mưa dông kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Các tỉnh Trung Bộ đã và đang trải qua 1 đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày. Ngày hôm qua (18/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 37.1 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 36.7 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.3 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 36.6 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 60-68%.

Đợt nắng nóng này tại các tỉnh miền Trung đã kéo dài hơn 1 tuần, nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 19-20/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24/6, từ ngày 25/6 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối, khu vực vùng núi Trung Bộ cũng có thể đón mưa dông, kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối và đêm nay (18/6) cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn.