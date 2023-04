Bắc Bộ có thể đón đợt không khí lạnh cuối cùng trước khi bước vào mùa Hè khắc nghiệt

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

Những ngày qua, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài. Trong đó đợt nắng nóng từ ngày 22-24/3 và 17-20/4 đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36,0-38,0 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong hai đợt nắng nóng này nhiều nơi đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTVLS): Mường La (Sơn La) 42.4 độ, Sông Mã và Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.3 độ..

Đông Bắc Bộ ngày 22/4 nền nhiệt cao nhất mức 35 - 36 độ C. Nắng nóng ở khu vực này xảy ra cục bộ, chỉ kéo dài từ 12 đến 15 giờ hàng ngày.

Nhiệt độ trung bình từ ngày 21/3-20/4/2023 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 độ, riêng một số nơi ở Tây Bắc Bắc Bộ và Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi cao hơn 1,5-2,0 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân, nguy cơ kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cùng với đó, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Vậy tình hình nắng nóng tại các tỉnh Tây Bắc và Bắc Trung bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục diễn ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La) 40.6 độ, Yên Châu (Sơn La) 40.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.8 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 39.0 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 38.8 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-60%.

Theo dự bao từ cơ quan khí tượng, ngày 23/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.

Khu vực từ Đà Nẵng - Phú Yên và khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Ngày 24/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) Thời gian nóng (giờ) Ngày 23/4/2023 Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 35-38oC, có nơi trên 40oC 35-50% 10-18 giờ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ 35-37oC, có nơi trên 37oC 50-65% 12-15 giờ Ngày 24/4/2023 Nam Bộ 35-37oC, có nơi trên 37oC 45-65% 12-15 giờ

Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh cuối cùng trong năm

Tuy nhiên, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 23/4 do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cụ thể, từ ngày 23/4, nền nhiệt giảm ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Hà Nội trong khi nắng nóng tiếp tục ở Tây Bắc Bộ. Từ chiều tối 23/9, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông do tác động của không khí lạnh.

Từ ngày 24-26/4, miền Bắc đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 24/4, chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Đến khoảng ngày 25/4, nắng nóng sẽ giảm dần ở khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, thay vào đó là mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo thời tiết tháng 5

Các tỉnh miền Bắc bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong giai đoạn giao mùa, chính vì vậy sự giao tranh giữa khối khí nóng và lạnh đã gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, gió giật, mưa đá. Như trận mưa đá dữ dội trút xuống Quảng Nam vào chiều ngày 21/4 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Về thời tiết tháng 5 trên toàn quốc, cơ quan khí tượng dự báo vùng thấp nóng ở phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với cùng kỳ 2022. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một phần Nam Bộ. Nhiệt độ nhiều nơi sẽ tiếp tục tăng, nắng nóng sẽ bắt đầu khốc liệt, độ mạnh của nắng nóng sẽ rõ rệt hơn tháng trước.

Nền nhiệt cả nước được dự báo sẽ cao hơn cùng kỳ 2022 từ 0.5-1 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ từ 27-29 độ, vùng núi cao 22-24 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Trung Bộ 27.5-29.5 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình tháng tại Tây Nguyên 25-27 độ. Nhiệt độ trung bình tháng tại Nam Bộ 28.5-30 độ.

Về nhiệt độ, trong 2 tuần đầu tháng 5, nắng nóng bắt đầu xuất hiện gián đoạn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên. Khả năng cao sẽ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ trong thời kỳ này. Về lượng mưa, các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng 1-2 đợt mưa diện rộng. Đặc biệt các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa vừa, mưa to.

Trong 2 tuần cuối của tháng 5, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển. Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông sau mỗi đợt nắng nóng. Người dân cần đề phòng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, lượng nắng và lượng mưa được dự đoán sẽ nhiều hơn so với 2 tuần đầu tháng.

Lượng mưa tháng 5 có xu hướng thiếu hụt trên toàn quốc so với cùng kỳ năm trước. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động ở Biển Đông trong tháng 5. Trong đó, mưa dông có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Theo dự báo, gió mùa Tây Nam cũng bắt đầu hoạt động khiến các tỉnh Tây Nguyên - Nam Bộ vào thời kỳ mưa dông thường xuyên. Trung Bộ sẽ diễn ra nắng hạn, ít mưa.

Tại Tây Nguyên - Nam Bộ, mưa gia tăng dần trong giai đoạn nửa cuối tháng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, theo đó nắng nóng suy giảm. Đây cũng là khoảng thời gian đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa dông xuất hiện sẽ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, gió giật và sấm sét.

El Nino quay lại, dự báo mùa hè khắc nghiệt

Mới đây, cơ quan theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, sau 3 năm của kiểu thời tiết La Nina, thế giới sẽ chứng kiến sự quay trở lại của El Nino vào cuối năm nay.

Trong thời gian diễn ra hiện tượng El Nino, các luồng gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm hơn bị đẩy về phía đông, khiến nhiệt độ bề mặt đại dương nóng hơn.

Theo các mô hình khí hậu, hiện tượng El Nino (pha nóng) quay trở lại vào cuối mùa hè ở phía bắc và khả năng El Nino mạnh sẽ phát triển vào cuối năm.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng, Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023 với xác suất từ 80-90%; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino.

Nắng nóng tại nước ta có khả năng gia tăng hơn từ khoảng tháng 5- 7/2023 và tập trung nhiều tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.