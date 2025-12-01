Bà xã Kim Woo Bin da trắng mịn nhờ chăm ăn loại quả giàu collagen Việt Nam có nhiều, hơn chồng 5 tuổi mà nhiều người tưởng ngược lại

Đám cưới được mong chờ suốt nhiều năm của Kim Woo Bin và Shin Min Ah cuối cùng cũng đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Xuất hiện trong bộ váy cưới sang trọng, tinh tế, Shin Min Ah khiến truyền thông châu Á dành trọn "spotlight" cho nhan sắc rạng rỡ của cô dâu. Ở tuổi ngoài 40, hơn chồng 4 tuổi, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh bởi làn da trắng mịn không tì vết, căng bóng tự nhiên, giúp cô "ăn gian" tuổi thật đến khó tin.

Không cần lớp trang điểm quá dày hay hiệu ứng ánh sáng cầu kỳ, chính chất da khỏe mạnh từ bên trong mới là điểm cộng lớn nhất giúp Shin Min Ah trông trẻ trung, tươi tắn trong ngày trọng đại. Vậy đâu là bí quyết đứng sau làn da đáng mơ ước ấy?

Ưu tiên trái cây giàu vitamin C

Một trong những bí quyết không thể thiếu trong chế độ sinh hoạt của Shin Min Ah là ăn nhiều trái cây giàu vitamin C. Cam, quýt, kiwi, dâu tây, bưởi… thường xuyên xuất hiện trong thực đơn hàng ngày của nữ diễn viên.

Những loại quả này được coi là loại quả giàu collagen, có bạt ngàn ở chợ Việt. Chúng ta biết rằng vitamin C được xem là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân hàng đầu gây sạm da, nếp nhăn và chảy xệ. Theo Webmd, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và mịn màng theo thời gian, dưỡng da trắng mịn từ trong ra ngoài.

Bên cạnh đó, vitamin C giúp da giữ ẩm tốt hơn, hạn chế tình trạng xỉn màu và khô ráp, vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau tuổi 35.

Ngâm mình trong bồn tắm nước ấm

Đặc thù công việc diễn viên khiến Shin Min Ah thường xuyên quay đêm, thiếu ngủ và chịu áp lực lớn. Vì vậy, mỗi khi hoàn thành lịch trình, nữ diễn viên lựa chọn ngâm mình trong bồn tắm nước ấm như một cách "reset" cơ thể.

Theo các chuyên gia da liễu, ngâm nước ấm giúp giãn mạch máu, tăng tuần hoàn, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố qua da. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Physiology cho thấy, tắm nước ấm có thể cải thiện lưu thông máu và giảm phản ứng viêm, yếu tố liên quan mật thiết đến lão hóa da sớm.

Ngoài ra, khi cơ thể được thư giãn, nồng độ cortisol (hormone gây stress) giảm xuống, giấc ngủ sâu hơn. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi theo Harvard Medical School, da tái tạo mạnh mẽ nhất vào ban đêm, khi chúng ta ngủ đủ và ngủ sâu.

Ngoài ra, bà xã Kim Woo Bin còn có những thói quen khác giữ da căng mịn, trẻ hơn tuổi thật

Quản lý lỗ chân lông - bước quan trọng để ngăn mụn và da kém mịn

Shin Min Ah đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch và se khít lỗ chân lông, nhằm hạn chế mụn đầu đen và mụn viêm. Lỗ chân lông to không chỉ khiến da kém mịn mà còn là môi trường lý tưởng để vi khuẩn và bã nhờn tích tụ.

Các chuyên gia da liễu cho biết, làm sạch đúng cách, kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ sẽ giúp lỗ chân lông trông nhỏ hơn, da mịn và đều màu hơn. Đây là nền tảng quan trọng giúp da "ăn phấn" và trẻ trung tự nhiên, ngay cả khi không trang điểm đậm.

Không bao giờ bỏ qua kem dưỡng ẩm trước khi ngủ

Trước khi đi ngủ, Shin Min Ah duy trì thói quen thoa kem dưỡng ẩm đều đặn. Theo American Academy of Dermatology, dưỡng ẩm ban đêm giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào.

Đặc biệt với phụ nữ bước vào độ tuổi U40, da có xu hướng giảm khả năng giữ nước, nên dưỡng ẩm không chỉ giúp da mềm mịn mà còn làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Dùng đá lạnh giảm sưng mặt buổi sáng - mẹo đơn giản nhưng hiệu quả

Một thói quen khác của Shin Min Ah là dùng đá lạnh massage da mặt vào buổi sáng. Nhiệt độ lạnh giúp co mạch máu tạm thời, từ đó giảm sưng, làm da săn chắc hơn.

Theo các chuyên gia, việc chườm lạnh còn giúp kích thích tuần hoàn máu nhẹ nhàng, mang lại vẻ hồng hào tự nhiên cho làn da, đặc biệt hữu ích sau những ngày thiếu ngủ hoặc làm việc căng thẳng.

(Ảnh: Internet)