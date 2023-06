Ba người trong gia đình tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 23-6, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm do đuối nước dưới hồ Đá Đen, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22-6, ông N.Đ.C. (44 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) chạy xe máy chở em L.T.N. (9 tuổi) và L.M.T. (7 tuổi, 2 em là con riêng của ông C.) vào hồ Đá Đen bắt ốc. Khoảng 22 giờ, bà Nguyệt (vợ ông C.) về nhà không thấy chồng và 2 đứa con đâu nên gọi điện vào số điện thoại ông C. nhưng không ai bắt máy.

Khu vực hồ Đá Đen nơi 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Bà Nguyệt và người thân vào hồ Đá Đen tìm thì thấy xe, điện thoại máy ông C. ở trên bờ. Đi xuống hồ Đá Đen mọi người phát hiện 3 đôi dép của ông C, em N. và T.

Đến sáng 23-6, bà Nguyệt và mọi người phát hiện thi thể ông C. nổi lên mặt nước, cách vị trí đôi dép khoảng 2m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn lặn tìm kiếm được thi thể cháu N. và T. cách bờ hồ không xa.

Bà Nguyệt đau đớn kể sống chung với ông C. mà không đăng ký kết hôn được khoảng 2 năm. Ông C. rất thương 2 đứa con riêng của bà Nguyệt.

"Có thể ông ấy rủ 2 cháu vào hồ Đá Đen bắt ốc cho vui rồi xảy ra vụ việc đau lòng như vậy" - bà Nguyệt khóc ngất.

Sáng cùng ngày, đại diện UBND thị xã Phú Mỹ, UBND Phường Hắc Dịch và UBND xã Sông Xoài đã đến trực tiếp nơi xảy tai nạn đuối nước để chia buồn và hỗ trợ gia đình số tiền 22,4 triệu đồng cho gia đình bà Nguyệt.