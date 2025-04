"Bà ngoại quốc dân" bất ngờ công khai chuyện lấy chồng cho con trai

Trong cuộc phỏng vấn quảng bá bộ phim mới The Wedding Banquet, nữ diễn viên Youn Yuh Jung đã tiết lộ con trai cả của bà là người đồng tính. "Con trai cả của tôi công khai là người đồng tính vào năm 2000. Khi hôn nhân đồng giới được công nhận hợp pháp ở New York, chúng tôi đã tổ chức đám cưới cho con trai ở đó. Vì điều này vẫn còn là bí mật ở Hàn Quốc nên cả gia đình đã đến New York" - nữ minh tinh đoạt giải Oscar kể.

"Tôi vẫn chưa biết mọi người ở quê nhà sẽ phản ứng thế nào, có thể họ sẽ ném sách vào tôi" - Youn Yuh Jung nói. Đồng thời, minh tinh 78 tuổi khiến không vui vẻ hơn bằng cách chia sẻ: "Bây giờ tôi còn yêu con rể hơn cả con trai mình".

Youn Yuh Jung tiết lộ con trai là người đồng tính thông qua phỏng vấn quảng bá phim mới The Wedding Banquet

Trong phim The Wedding Banquet, Youn Yuh Jung vào vai người bà có cháu trai đồng tính. Nữ diễn viên kỳ cựu chia sẻ rằng bà có sự đồng cảm với vai diễn, thậm chí 1 số câu thoại trong phim còn lấy trực tiếp từ những trải nghiệm của bà. 1 câu trong số đó là "Dù cháu là ai, cháu vẫn là cháu trai của ta". Câu nói này xuất phát từ cuộc sống thật của Youn Yuh Jung, bà hy vọng câu nói có thể giúp ích cho những người ngoài kia.

"Bà ngoại quốc dân" vô cùng đồng cảm với vai diễn người bà có cháu trai đồng tính trong phim mới

Youn Yuh Jung kết hôn với ca sĩ Cho Young Nam vào năm 1974 và ly hôn vào năm 1987. Nguyên nhân được cho là Cho Young Nam ngoại tình. Youn Yuh Jung đã không tái hôn mà chỉ chăm chỉ làm việc, âm thầm nuôi 2 người con trai. Bà chăm chỉ đóng phim, được mệnh danh là "bà ngoại quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc. Vào năm 2021, Youn Yuh Jung "gặt hái" được trái ngọt là giải Oscar năm 2021 ở độ tuổi 74.

Chiến thắng Oscar 2021 của Youn Yuh Jung đã làm truyền thông thế giới rung chuyển

