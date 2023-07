Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại ruột vì lý do không ngờ

Trưa 11/7, tờ Wikitree đưa tin con gái Choi Jin Sil - influencer Choi Joon Hee - đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tố cáo bà ngoại (bà Jung Ok Soon) vì hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vào hôm xảy ra sự việc (8/7), Choi Joon Hee trở về nhà mình cùng bạn trai thì thấy bà Jung Ok Soon đang nằm nghỉ ở phòng khách. Bà Jung Ok Soon vốn không sống tại đó, hơn nữa mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và bà ngoại cũng không mấy tốt đẹp.

Ngay sau đó, hai bên đã "lời qua tiếng lại", rồi con gái cố minh tinh Choi Jin Sil đã báo cảnh sát vì cho rằng bà ngoại… đột nhập trái phép vào nhà cô. Kết quả là bà Jung Ok Soon đã bị cơ quan điều tra tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để tiếp nhận thẩm vấn.

Bà Jung Ok Soon bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra trong 4 tiếng đồng hồ sau khi Choi Joon Hee trình báo cảnh sát

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải)

Chia sẻ với tờ The Fact, bà Jung Ok Soon đã lên tiếng giải thích mọi chuyện: "Cháu trai Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới trông nom thú cưng vì thằng bé vắng nhà trong vài ngày. Vào thời điểm tôi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, con bé Choi Joon Hee trở về nhà, tỏ ra tức giận rồi ra sức xua đuổi tôi. Con bé gay gắt nói: ‘Bà tới đây làm gì. Bà không có liên quan gì tới nơi này. Mời bà rời khỏi đây’. Tôi từ chối thì bị con bé gọi điện báo cảnh sát".

Được biết, mối quan hệ căng thẳng giữa hai bà cháu Jung Ok Soon - Choi Joon Hee bắt đầu từ nhiều năm trước. Hồi tháng 8/2017, Choi Joon Hee tố bà ngoại đánh đập cô trong suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee và những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định đây là một vụ bạo hành. Bên cạnh đó, bà Jung Ok Soon còn tố ngược cháu gái: "Càng lớn, con bé càng ngỗ nghịch, đánh và quát nạt cả tôi".

Choi Joon Hee từng tố bà ngoại bạo hành cô cách đây 6 năm

Nguồn: Koreaboo