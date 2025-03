New York Post đưa tin ngày 3/3, đệ nhất phu nhân Mỹ hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại Đồi Capitol thuộc kỳ họp Quốc hội Mỹ. Hình ảnh bà Melania Trump diện vest, bước vào kỳ họp với thần thái quyền lực gây sốt trên mạng xã hội.

Bà thúc đẩy dự luật lưỡng đảng nhằm lên án vấn nạn ảnh khiêu dâm bằng AI tràn lan trên mạng. Đệ nhất phu nhân Mỹ chỉ trích đảng Dân chủ công công khai ủng hộ Đạo luật Gỡ bỏ được đề xuất.

Hình ảnh bà Melania Trump gây sốt trên mạng xã hội.

"Thật đau lòng khi chứng kiến một số thanh niên, nhất là các bé gái vật lộn với những thách thức do nội dung độc hại trực tuyến gây ra", bà Melania Trump phát biểu trong phiên họp với các nhà lập pháp.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ nói bà vui khi thượng nghị sĩ của Texas và Minnesota đoàn kết, ưu tiên vấn đề cơ bản. Bà mong đợi nhiều nhà lãnh đạo Dân chủ giải quyết vấn đề cơ bản.

"Chúng ta đều là người lớn, phải biết ưu tiên bảo vệ trẻ em Mỹ hơn là chính trị đảng phái", bà nói thêm.

Đạo luật Gỡ bỏ yêu cầu các trang web sử dụng deepfake, AI tạo nội dung khiêu dâm có hai ngày để gỡ bỏ sau khi nạn nhân báo cáo. Đạo luật tăng cường bảo vệ cho nạn nhân của vấn nạn ăn cắp dữ liệu, hình ảnh tạo nội dung 18+.

Đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh người khác có thể đối mặt mức án 3 năm tù (nếu sử dụng ảnh trẻ vị thành niên) hoặc 2 năm tù (nạn nhân là người trên 18 tuổi).

Bà Melania Trump lên án vấn nạn ảnh khiêu dâm bằng AI tràn lan trên mạng xã hội.

"Bằng cách ủng hộ dự luật, Quốc hội thực hiện bước quan trọng hướng tới đảm bảo trách nhiệm giải trình, thúc đẩy hành vi trực tuyến có trách nhiệm. Đạo luật Take it Down đại diện bước đầu hướng đến công lý, chữa lành và thống nhất", bà Melania Trump nói thêm.

Theo New York Post, bà Melania Trump thường tránh xa sự chú ý, nhưng luôn lên tiếng vấn đề trọng tâm. Trong nhiệm kỳ trước đó của tổng thống Trump, Đệ nhất Phu nhân Mỹ phát biểu trước thành viên Quốc hội Mỹ về hệ thống chăm sóc, nuôi dưỡng của đất nước.

Ngày trở lại Nhà Trắng, bà đưa dự án Be Best trở lại, chú trọng chống lại nạn bắt nạt trên mạng, thúc đẩy sức khỏe cho giới trẻ.