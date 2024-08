Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ tại bệnh viện vừa thực hiện ca sinh mổ lần thứ 7 cho sản phụ Đ.T.T.H (41 tuổi, sinh sống tại Hà Nội).

Chị H. là mẹ của 3 bé gái và 4 bé trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trong lần mang thai này, do tiền sử mổ 7 lần (6 lần mổ đẻ, 1 lần mổ phụ khoa), tuổi cao và bị tiểu đường thai kỳ, gia đình chị H. cũng rất cẩn thận lựa chọn nơi sinh đảm bảo các tiêu chí an toàn, chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ phòng, giường lưu bệnh sạch sẽ, chất lượng...

Theo chị H. chia sẻ thì đây là lần vượt cạn thứ 7 của chị và chị rất yên tâm chọn BV Phụ sản Trung ương là nơi cùng mình vượt cạn lần này. Hôm nay là ngày thứ 5 sau sinh mổ, chị thấy vết mổ lành nhanh, sức khỏe rất tốt.

Khi được hỏi về động lực sinh mổ 7 lần, chị H. cùng chồng vui vẻ tâm sự rằng do gia đình thích đông con và những lần mang thai trước đều khỏe mạnh nên anh chị sẵn sàng tiếp tục sinh bé thứ 7. Sau cuộc mổ, bé trai nặng 3,1kg đã chào đời khỏe mạnh.

Ảnh: BV Phụ sản Trung ương

Ảnh: BV Phụ sản Trung ương

Trao đổi về trường hợp đặc biệt này, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Ba mươi lăm năm làm nghề sản khoa đây là lần thứ 2 tôi thực hiện ca mổ hy hữu có số lần mổ đẻ nhiều đến thế.

Hồi đó là năm 1996, mới vào nghề, tôi lúc đó đang là bác sĩ Nội trú tại Cộng hòa Pháp và tôi đã mổ lấy thai cho 1 phụ nữ Châu Phi mổ đẻ lần thứ 7. Đẻ thường đã là nguy hiểm, còn sản phụ này mổ đẻ đến 7 lần là 1 trường hợp rất hiếm.

Trước 1 ca đặc biệt, tôi cũng rất quan tâm làm sao để tốt cho mẹ và bé, rất vui ca mổ đã thành công, em bé chào đời khóc to, hồng hào”.

Theo các bác sĩ, mang thai và sinh đẻ ở độ tuổi cao rất nguy hiểm. Thai nhi nguy cơ xảy ra dị tật cao hơn so với phụ nữ trẻ tuổi. Ngoài ra, họ còn đối mặt với các bệnh lý như tiểu đường, thậm chí thai lưu. Bên cạnh đó, với những người sinh mổ nhiều lần, thời gian phục hồi sẽ kéo dài hơn do cơ thể lúc này đã yếu lại phải chịu đựng cơn đau do vết mổ. Chưa kể, quá trình phẫu thuật có thể phạm phải vết sẹo mổ lấy thai cũ và nguy cơ nhiều biến chứng như vỡ tử cung, nhiễm khuẩn...

Vì vậy, với những mẹ mang thai, sinh con nhiều lần, nhất là sản phụ nhiều tuổi càng cần tuân thủ những mốc khám thai định kỳ nhằm sớm phát hiện ra những bất thường ở thai nhi để có giải pháp xử lý kịp thời.