SBS - một trong số 3 đài quốc gia lớn nhất Hàn Quốc vừs khiến khán giả bất ngờ khi chọn Tàng Hải Truyện - tác phẩm cổ trang đình đám do Tiêu Chiến đóng chính để phát sóng trong thời gian tới. Trước đó lần cuối cùng SBS phát sóng phim Trung là Hoàn Châu Cách Cách cách đây đã 25 năm. Việc Tàng Hải Truyện lọt vào mắt xanh của SBS được xem là minh chứng cho sức hút vượt biên giới của bộ phim, đồng thời đánh dấu bước tiến hiếm hoi của phim truyền hình Trung Quốc tại thị trường Hàn.

Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng niềm vui xuất khẩu văn hóa, phim đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ netizen xứ kim chi, và người bị cuốn vào tâm bão nhiều nhất không ai khác chính là Tiêu Chiến. Thay vì bàn về nội dung hay thành tích của phim, mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập bình luận công kích nam diễn viên, chỉ vì bộ trang phục mà anh mặc trên màn ảnh. Ngay sau khi poster phim được SBS tung ra, một bộ phận netizen Hàn lập tức cáo buộc Tiêu Chiến mặc Hanbok trong Tàng Hải Truyện, thậm chí còn khẳng định rằng ekip đã đạo nhái Hanbok. Phía truyền thông Trung Quốc thì khẳng định đây là trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục Trung Hoa, trong khi Tiêu Chiến vẫn bị lôi ra chỉ trích như thể anh là người tự ý lựa chọn và mặc những trang phục này. Trên Theqoo, không ít bình luận còn kêu gọi SBS hủy phát sóng và không bao giờ được phép đưa tin, hình ảnh về Tiêu Chiến.

Chiếc áo trên poster khiến Tiêu Chiến bị tẩy chay tại Hàn

Cơn sóng phẫn nộ lẽ ra phải hướng về bộ phim nhưng Tiêu Chiến với vai trò của một nam chính lại thành cái tên đứng mũi chịu sào cho cả tác phẩm. Trên các diễn đàn Hàn, những bình luận tiêu cực nhắm vào anh liên tục xuất hiện: từ chê bai phục trang, mỉa mai ngoại hình, cho tới đánh giá thấp diễn xuất. Thậm chí, nhiều tài khoản còn so sánh rằng lối diễn của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện đơ, cứng, không cảm xúc, hoàn toàn trái ngược với cách anh được khen ngợi ở Trung Quốc.

Bình luận của khán giả: - SBS còn PR rằng đây là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc, tôi thấy là ngôi sao vô danh thì đúng hơn. - Mới xem trailer đã thấy đơ rồi, thực sự không biết diễn. - Cái áo kia??? Thực sự định chiếu đấy à. - Yêu cầu cấm sóng, cấm luôn cả nam diễn viên này. - Ngôi sao hàng đầu? Nực cười, thực sự ở Hàn tôi không biết anh này là ai.

Tiêu Chiến trở thành đại diện bị tẩy chay cho bộ phim của mình

Tại quê nhà, Tàng Hải Truyện chính là cú hích lớn cho hình tượng diễn xuất của Tiêu Chiến sau thất bại hồi đầu năm nay ở Anh Hùng Xạ Điêu. Anh được truyền thông và khán giả ca ngợi hết lời: tạo hình cổ trang cuốn hút, khí chất hợp vai, biểu cảm tinh tế và khả năng dẫn dắt cảm xúc khán giả tốt hơn hẳn những dự án trước. Nhiều tờ báo còn khẳng định Tiêu Chiến đã trở thành nam diễn viên thực lực của dòng phim cổ trang.

Không ít fan Trung cảm thấy bức xúc khi Tiêu Chiến bị đánh giá một chiều tại Hàn và cho rằng câu chuyện này lại đang bị đẩy đi xa hơn mức cần thiết. Từ một bộ phim được kỳ vọng viết lại lịch sử phim Trung tại Hàn, Tàng Hải Truyện đang đứng trước nguy cơ bị xóa sóng bởi tranh cãi, còn Tiêu Chiến phải đối diện với một chiến dịch tẩy chay chỉ vì một chiếc áo mà chính anh không có quyền tự quyết định mặc.

Nguồn: Naver, 163