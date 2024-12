Tối 14/12, Robber - thành viên của đội HLV B Ray đã chính thức giành chiến thắng Rap Việt mùa 4. Trấn Thành cho biết người chiến thắng được 4 phiếu bình chọn từ dàn huấn luyện viên, ban giám khảo. Robber nhận 35,1% bình chọn từ khán giả, người về vị trí Á quân đạt 27%. Trấn Thành nhận xét về chiến thắng của Robber: "Một chiến thắng có thể gọi là khá thuyết phục so với tổng bình chọn của 7 người". Trong giờ phút chiến thắng, Robber cho biết anh rất vui và hạnh phúc vì những cố gắng mấy năm qua của bản thân đã đạt được thành quả. Ngay sau khi trở thành Quán quân mùa 4, những thông tin liên quan đến Robber được công chúng dành sự quan tâm.

Clip: Không nằm ngoài dự đoán, Robber của đội B Ray là Quán quân Rap Việt mùa 4

Vượt qua bạn thân HIEUTHUHAI, Robber là Quán quân Rap Việt

B Ray giữ đúng lời hứa trở lại Rap Việt để đưa thành viên trong đội là người chiến thắng

Robber tên thật là Nguyễn Lê Minh Huy, sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. Nam rapper yêu thích rap từ những năm học cấp 3, các sản phẩm của anh xoay quanh chủ đề tình yêu, gia đình, tình bạn. Thời điểm mới bắt đầu theo đuổi đam mê rap, Robber không được sự ủng hộ từ gia đình. Sau đó, nam rapper đã thuyết phục mẹ bằng cách cho bà nghe các bài rap của mình và từ đó được chấp nhận. Ở tập 1 Rap Việt, Robber trình diễn tác phẩm Ba Kể Con Nghe và tiết lộ chưa từng gặp được bố, chỉ giữ kỹ vật duy nhất là một bức ảnh.

Quán quân Rap Việt từng tham gia tổ đội 43 Dawgz nổi tiếng tại Đà Nẵng. Sau đó, anh quyết định Nam Tiến, góp giọng trong loạt ca khúc như Con Tim Tao Đau Quá Man (ft. Yuno, Sol 7), Mask Off rmx (ft P$mall, Sol7, Yuno), Level Up (ft Terry Hồ, Ricky Star, Lil Wuyn), Forrest Gump... Sau đó, Robber kết hợp cùng người bạn là Thành Draw để cùng tạo nên tổ đội HUSTLANG. Robber từng chia sẻ xem HUSTLANG như một con thuyền bởi anh coi mình như một Luffy phiên bản đời thực, bản thân anh cũng yêu thích One Piece. Bản rap Luffy 19 cũng chính là khởi nguồn cho cái tên "thuyền trưởng" của Robber. Năm 2022, Robber lọt top 50 rapper có ảnh hưởng nhất Châu Á do tạp chí LiFTED bình chọn.

Robber là nhóm trưởng một tổ đội hip hop khá nổi tiếng

Tại Rap Việt 2024, Robber được công chúng dành sự chú ý đặc biệt khi trở lại. Nam rapper được cả 4 vị huấn luyện viên bấm chọn, vì thể hiện được chất riêng. Anh được B Ray tung nón vàng để mời về đội. Thời điểm đó, netizen cũng đào lại những lùm xùm của Robber và B Ray trước khi vào Rap Việt. Cụ thể, vào hơn 8 năm trước, Robber từng dùng "rap diss" để chê nhạc của B Ray.

Robber được 4 HLV chọn ở vòng đầu, anh về đội B Ray vì được tung nón vàng

Tuy nhiên, xuyên suốt chương trình Rap Việt 2024, cả hai phối hợp rất ăn ý, thường xuyên dành những lời khen cho nhau. Nhờ sự "rèn giũa" của B Ray, Robber đã có những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện được cá tính riêng và được công chúng yêu thích. Tiết mục Qua Từng Khung Hình của NGẮN và Robber ở vòng đối đầu của Rap Việt viral khắp mạng xã hội. Dù bên ngoài có dáng vẻ rất lạnh lùng, hầm hố nhưng Robber lại có tính cách nhẹ nhàng, lễ phép với những người xung quanh. "JustaTee nói khi còn cảm thấy mình thay đổi được thì lúc đó mình trưởng thành. Hành trình Rap Việt đã cho tôi nhiều cảm xúc và giúp tôi dần hoàn thiện phiên bản tốt nhất của chính mình", Robber từng chia sẻ.

Ở mỗi buổi trình diễn, Robber đều mang đến những cảm xúc mới lạ cho khán giảv

Robber có vẻ ngoài cá tính