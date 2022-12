Avatar 2 được dự đoán sẽ có doanh thu mở màn cao nhất kể từ đại dịch COVID-19

(Ảnh: Disney)

Theo dự đoán của The Hollywood Reporter, phần 2 Avatar: The Way of Water dự kiến sẽ mang về doanh thu mở màn "khủng" nhất trong thời kì hậu đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tờ báo này dự đoán siêu phẩm của đạo diễn James Cameron sẽ mang về khoảng 150-175 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ và 450 - 550 triệu USD tại các phòng vé quốc tế sau 3 ngày ra mắt. Chưa dừng lại ở đó, THR dự đoán doanh thu mở màn của phim có thể tăng thêm 100 triệu USD nữa do có lịch trình phát hành tại thị trường lớn Trung Quốc.

Thực tế, trước đó, các chuyên gia cũng cho rằng bộ phim sẽ có doanh thu mở màn cao. Tuy nhiên ban đầu, bộ phim được cho là có khả năng mang về 135 triệu USD sau khi công chiếu tại Mỹ. Sau khi bộ phim nhận được "cơn mưa" lời khen trong buổi công chiếu sớm, các nhà phê bình tin rằng bộ phim có thể thu về con số doanh thu "khủng" hơn nữa.

Có thể nói, đây là mức doanh thu đầy tham vọng, đặc biệt là trong thời kỳ hậu COVID-19 như hiện nay. Tuy nhiên, với một bom tấn được chờ đợi sau 13 năm dài, Avatar 2 hoàn toàn có thể công phá mọi phòng chiếu phim trên toàn thế giới và là siêu phẩm của năm 2022.

Nếu Avatar: The Way of Water không thể mang lại lợi nhuận mong muốn từ kinh phí khổng lồ này, tương lai của những phần phim tiếp theo mà James Cameron đã viết kịch bản có thể sẽ bị lung lay. Tuy nhiên, với những lời khen ngợi tính tới thời điểm hiện tại, có vẻ như bộ phim hoàn toàn xứng đáng với sự đầu tư mà cả ê-kíp đã bỏ ra.

Mặc dù doanh thu mở màn cũng vô cùng quan trọng nhưng thực tế, Disney đã tuyên bố rằng họ mong muốn Avatar 2 có thể "chạy đường dài", mang tới một doanh thu ổn định ở các tuần kế tiếp sau khi phát hành. Top Gun: Maverick là một ví dụ gần đây nhất về tầm quan trọng của những đánh giá cao cũng như của lời truyền miệng từ các khán giả xem phim. Bộ phim sau đó đã có một thành công được coi là bền vững.

Giới phê bình hiện đều đánh giá cao phần 2 của Avatar, giờ phần còn lại quyết định thành công của phần phim mới này phụ thuộc vào khán giả toàn thế giới. Trước đó, đạo diễn James Cameron từng khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố sẽ ngừng loạt phim Avatar nếu phần 2 không được ủng hộ. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định phần phim mới hoàn toàn có thể mang tới cho khán giả trải nghiệm khác biệt khi xem phim tại các rạp phim. Vấn đề mà James Cameron cảm thấy lo lắng là, liệu có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến "trải nghiệm ngoài rạp phim" này.