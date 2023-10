Australia là quốc gia tốt nhất cho nữ giới

Về mặt an toàn, Australia đứng đầu bảng xếp hạng vì phụ nữ của nước này gần như không phải đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang, với 0% phụ nữ sống trong phạm vi 50 km xung đột vũ trang.



Australia cũng đứng đầu bảng xếp hạng về tài chính toàn diện, với 100% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên cho biết có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. So với các quốc gia khác, Australia có tỷ lệ tử vong ở bà mẹ thấp.

Báo cáo Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh xếp hạng 177 quốc gia về sự hòa nhập, công bằng và an ninh của phụ nữ dựa trên việc phân tích 13 chỉ số, trong đó có việc làm, an toàn cộng đồng, tài chính toàn diện.