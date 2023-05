Báo Anh bình chọn Việt Nam nằm trong Top những quốc gia tốt nhất để đi du lịch ở Đông Nam Á, một loạt địa danh nổi tiếng được nhắc đến

Mới đây, trong bài viết giới thiệu những địa điểm đáng chú ý khi đặt chân đến khu vực Đông Nam Á, tờ Independent (Anh) đã nhắc đến Việt Nam với hàng loạt điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua.

Trong bài viết với tựa đề "The best countries to travel to in southeast Asia" (Tạm dịch: Các quốc gia đáng để đặt chân đến khi du lịch Đông Nam Á), tờ báo nổi tiếng của Anh khẳng định đây là "những điểm đến không thể bỏ qua".

Hình ảnh Vịnh Hạ Long (Việt Nam).

Tác giả Chris Wilson viết: "Trong phần lớn thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, khách du lịch người Anh gần như không thể tiếp cận các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Nhưng trong năm nay, khu vực này sẽ chào đón lượng lớn du khách Anh quay trở lại.

Nhiều điểm đến đa dạng hơn ở khu vực này cũng đang bắt đầu thu hút khách du lịch; trong khi những nơi như Bangkok và Singapore đã chứng kiến số lượng lớn khách du lịch Anh trong nhiều thập kỷ, những nơi khác chỉ bắt đầu thu hút nhiều hơn trong những năm gần đây. Ví dụ, số lượng du khách Vương quốc Anh đến Indonesia đã tăng từ khoảng 219.000 vào năm 2012 lên gần 400.000 vào năm ngoái.

Đông Nam Á là nơi hội tụ của các tôn giáo, truyền thống và văn hóa khác nhau, đồng thời là nơi tọa lạc của nhiều ngôi đền, cung điện và thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời nhất trên hành tinh".

Nhắc đến địa danh của Việt Nam, tác giả cho biết: "Từ Angkor Wat (Campuchia) đến Vịnh Hạ Long (Việt Nam), khu vực Đông Nam Á còn sở hữu một số điểm tham quan nổi tiếng nhất trên lục địa châu Á cùng với các thành phố rộng lớn, một phần của dãy Himalaya, hàng trăm bãi biển và khí hậu nhiệt đới dễ chịu".

Tờ báo của Anh nhận định Vịnh Hạ Long là khu vực tự nhiên nổi tiếng nhất của Việt Nam trong khi các bãi biển của Phú Quốc và Cù Lao Chàm mang đến vẻ đẹp ấn tượng.

Bài viết cho biết, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là những điểm đến tốt nhất cho những ai muốn trải nghiệm các thành phố của Việt Nam. Đà Nẵng còn có cả bãi biển, trong khi Hội An đôi khi được gọi là "Venice của Việt Nam" do có kênh đào chạy dọc theo khu Phố Cổ.



Tờ Independent gợi ý khách du lịch nên khám phá Hội An vì đây là đô thị cổ được bảo tồn tốt với những những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi bên cạnh các tòa nhà mang phong cách kiến trúc Pháp vẫn còn nguyên vẹn.

Hội An được ví như "Venice của Việt Nam".

Các điểm tham quan tự nhiên khác bao gồm các hang động Phong Nha và Hang Sơn Đoòng, Ngũ Hành Sơn và cồn cát ở Mũi Né.

Bãi biển Cù Lao Chàm.

Independent cũng gợi ý tháng 4 và tháng 9 là "thời điểm lý tưởng để du khách đặt chân tới Việt Nam, khi độ ẩm và nhiệt độ thấp hơn so với đỉnh điểm mùa hè".

Các quốc gia khác cũng xuất hiện trong danh sách bao gồm Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines.

