ATVNCG khép lại, netizen đề xuất đổi tên thành “Hội những người hướng vợ yêu gia đình”!

Trong tập phát sóng khép lại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), khi nhận cúp và gửi lời cảm ơn, các anh tài không chỉ nhắc đến đồng đội hay khán giả mà còn dành những lời đặc biệt cho người thân phía sau. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nhưng cách các nghệ sĩ nhắc đến vợ, con và gia đình khiến nhiều người xem xúc động. Trên mạng xã hội, netizen còn hài hước đề xuất đổi tên chương trình thành “Hội những người hướng vợ yêu gia đình!”.

Thái VG gửi lời cảm ơn đến bà xã Kim, người luôn đồng hành cùng anh trong hành trình này cũng như suốt cuộc đời: “Cảm ơn Kim. Lúc nào em cũng ở bên anh trong cả chặng hành trình này. Và cũng như trong suốt cả đời anh. Nếu không có em, chắc hôm nay anh sẽ không thể đứng ở đây được. Nói chung là cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm”.

Đinh Mạnh Ninh cũng nhắc đến gia đình, những người giúp anh có được tâm thế vững vàng để tiếp tục cháy hết mình với âm nhạc ở độ tuổi U40: “Và xin cảm ơn gia đình của mình đã cho Ninh có một cái tâm thế yên tâm để một lần nữa cháy rực ở cái độ tuổi U40 này. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Trong khi đó, Thỏ dành lời cảm ơn cho tổ ấm nhỏ của mình: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ của tôi”. Một lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ để khán giả cảm nhận được vị trí quan trọng của gia đình trong hành trình của nam nghệ sĩ.

Chú Thơm khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến người đang ở nhà chờ mình thông báo kết quả: “Có một người đang ở nhà đợi Thơm thông báo kết quả. Thơm xin phép cảm ơn cả vợ mình - người đang chờ Thơm thông báo kết quả. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.





Đông Hùng cũng không quên những người thân yêu nhất khi phát biểu: “Đối với tôi điều quan trọng nhất là tôi xin được cảm ơn vợ tôi và xin cảm ơn bé Lan, bé Mập nhà tôi”.





IT'S CHARLES gửi lời tri ân đến gia đình, vợ và những người đã đồng hành cùng mình trong âm nhạc: “Cảm ơn gia đình, cảm ơn vợ của mình".

Hoàng Dũng cũng dành lời cảm ơn cho những người thân yêu: “Xin cảm ơn gia đình của em, vợ của em”.





Những lời phát biểu ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một tài khoản nhận xét: “Những người đàn ông cưng vợ, yêu vợ, tôn trọng vợ đa số đều hạnh phúc và thành công. Respect! Tiếp tục phát huy các anh!”. Bình luận này nhận được nhiều lượt yêu thích.

Từ những lời cảm ơn trên sân khấu đến phản ứng hài hước của khán giả, điều đọng lại sau chương trình không chỉ là chiếc cúp hay thành tích, mà còn là hình ảnh những người đàn ông trân trọng gia đình và biết ơn người luôn ở bên mình. Có lẽ vì thế, đề xuất đổi tên ATVNCG thành “Hội những người hướng vợ yêu gia đình” mới được nhiều khán giả hưởng ứng đến vậy.