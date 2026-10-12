“Bố ơi mình đi đâu thế?” lần đầu hé lộ hậu trường: Mưa gió quật đổ sân khấu, người dân vẫn nán lại hỗ trợ

Tập 7 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6, phát sóng ngày 11/10 trên VTV3 không chỉ ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của các cặp bố con tại Hội An mà còn lần đầu hé lộ những hình ảnh phía sau máy quay. Đằng sau không khí Trung thu được chuẩn bị công phu là một tình huống không ai mong muốn: Mưa lớn, gió mạnh bất ngờ khiến sân khấu đổ sập khi khách mời và người dân địa phương đã có mặt đông đủ.

Mưa gió bất ngờ, ê-kíp khẩn trương khắc phục sự cố

Khi sân khấu cho đêm diễn Trung thu đã sẵn sàng, thời tiết tại Hội An bất ngờ chuyển xấu. Gió lớn kèm mưa khiến sân khấu đổ sập, đẩy buổi ghi hình vào tình huống khó lường. Trước sự cố, Bác Leng Keng, tức đạo diễn Nguyễn Nam cùng ê-kíp nhanh chóng tìm cách xử lý. Những hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh mọi người phối hợp khắc phục sân khấu cho thấy những khó khăn có thể phát sinh bất cứ lúc nào khi tổ chức ghi hình ngoài trời.

Khán giả thường chỉ nhìn thấy thành phẩm trên sóng, nhưng phía sau mỗi khuôn hình là quá trình chuẩn bị và phối hợp của cả tập thể. Sự cố tại Hội An cũng cho thấy ê-kíp phải linh hoạt ứng phó với điều kiện thực tế để chương trình có thể tiếp tục hành trình.

Người dân vẫn nán lại giữa trời mưa, tiếp sức cho buổi ghi hình

Giữa lúc ê-kíp tất bật xử lý sự cố, sự hưởng ứng của người dân địa phương trở thành một điểm nhấn đáng nhớ. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều người vẫn ở lại chờ đợi và hỗ trợ chương trình tiếp tục ghi hình. Theo những hình ảnh được hé lộ, khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con cùng góp mặt trong buổi ghi hình “Bố ơi mình đi đâu thế?”, mọi người đã không bỏ về dù trời mưa.

Sự đồng hành ấy góp thêm một câu chuyện đẹp cho hành trình của chương trình tại Hội An. Khi ghi hình ở nhiều địa phương, bên cạnh sự chuẩn bị của ê-kíp và sự tham gia của các gia đình, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ từ những người dân nơi mình đặt chân đến.

Không chỉ là một chi tiết hậu trường, việc người dân nán lại giữa thời tiết bất lợi còn cho thấy vai trò của sự chung sức trong những tình huống phát sinh. Để một buổi ghi hình diễn ra thuận lợi, đôi khi nỗ lực của riêng ê-kíp là chưa đủ mà còn cần sự phối hợp từ những người xung quanh.

Từ cái nóng mùa 5 đến sự cố mưa gió tại Hội An

Thời tiết khắc nghiệt từng để lại những kỷ niệm đáng nhớ với các gia đình tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?”. Ở mùa 5, diễn viên Trung Ruồi, người đồng hành cùng con gái Dứa, từng chia sẻ về những ngày ghi hình vất vả tại Ninh Bình và Nghệ An.

Theo chia sẻ của Trung Ruồi, có những đêm nhiệt độ vẫn ở mức 35 độ C dù không có điều hòa. Các thử thách ngoài đồng cỏ cũng diễn ra trong những buổi trưa nắng nóng, có lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Nếu mùa 5 ghi dấu bằng cái nóng gay gắt, hậu trường mùa 6 tại Hội An lại cho thấy thử thách đến từ mưa lớn và gió mạnh. Mỗi điều kiện thời tiết đặt ra những khó khăn riêng, đòi hỏi ê-kíp phải chủ động thích nghi trong quá trình ghi hình.

Những câu chuyện phía sau máy quay giúp khán giả hiểu thêm về hành trình thực hiện chương trình: Không chỉ có trải nghiệm của các bố con trước ống kính, mà còn có sự chuẩn bị, nỗ lực của ê-kíp và sự đồng hành của người dân địa phương.

Tập 7 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 phát sóng ngày 11/10 trên VTV3, tiếp tục hành trình của các gia đình tại Hội An, đồng thời mang đến những hình ảnh hậu trường lần đầu được hé lộ.