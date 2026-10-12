Danh tính nam diễn viên bị 2 tên cướp hành hung, lấy đi đồng hồ xa xỉ

Vào ngày 10/10, Page Six đưa tin nam diễn viên Keegan Allen đã bị tấn công và cướp đồng hồ ở cửa hàng tạp hóa, dẫn đến bị thương, Cụ thể, anh bị 2 người đàn ông đeo mặt nạ tấn công bằng súng và dao tại cửa hàng tạp hóa sang trọng Laurel Supply ở Tây Hollywood, California.

Trên trang cá nhân, ngôi sao Pretty Little Liars đăng clip gương mặt đầy máu. Anh nói: "Tôi vừa bị cướp đồng hồ bên ngoài Laurel Supply. 2 gã này đánh vào đầu tôi, chĩa súng và dao vào tôi". Các đoạn CCTV sau đó cho thấy 2 tên cướp mặc đồ đen vây quanh Keegan Allen trong bãi đỗ xe. 1 tên vung dao đe dọa ép nam diễn viên đưa tay ra và tháo đồng hồ. Tên kia dùng súng đánh vào đầu anh rồi chạy trốn khỏi hiện trường.

Keegan Allen bị 2 tên cướp hành hung và cướp đồng hồ. Ảnh: Page Six

Diễn biến này phù hợp với dữ liệu âm thanh từ tổng đài khẩn cấp 911. Keegan Allen bị rách trán và chấn động, sau đó đã được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát hiện đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra, nhưng chưa xác định được nghi phạm.

Một đại diện của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles nói với Page Six: “Một nghi phạm chĩa súng ngắn vào nạn nhân trong khi người kia chĩa dao, đòi đồng hồ và vòng đeo tay của nạn nhân. Ngay sau đó, nạn nhân bị đánh vào đầu bằng khẩu súng ngắn. Các nghi phạm đã lấy được đồng hồ của nạn nhân và chạy trốn khỏi hiện trường trong một chiếc xe không xác định".

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc. Ảnh: X

Keegan Allen sinh năm 1989, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Toby Cavanaugh trong bộ phim truyền hình trinh thám dành cho tuổi teen Pretty Little Liars. Anh sinh ra tại California, Mỹ, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật: cha là diễn viên Phillip R. Allen, mẹ là nghệ sĩ Joan Snyder Allen. Ngay từ nhỏ, Keegan Allen đã dành sự quan tâm cho diễn xuất, nhiếp ảnh và điện ảnh, sau đó theo học tại American Musical and Dramatic Academy để phát triển kỹ năng nghệ thuật.

Sự nghiệp của Keegan Allen bắt đầu từ những vai diễn nhỏ trên truyền hình, trước khi anh có bước đột phá với Pretty Little Liars (2010–2017). Trong phim, anh đảm nhận vai Toby Cavanaugh, một chàng trai có vẻ ngoài trầm lặng, bí ẩn và sở hữu nhiều bí mật, đồng thời có mối quan hệ tình cảm đáng chú ý với Spencer Hastings. Vai diễn này giúp Keegan Allen tạo dựng tên tuổi và thu hút lượng lớn người hâm mộ quốc tế.

Sau thành công đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án khác, nổi bật là vai Liam Walker trong loạt phim truyền hình Walker (2021–2024). Không chỉ giới hạn ở diễn xuất, Keegan Allen còn phát triển niềm đam mê nhiếp ảnh và viết lách, xuất bản hai cuốn sách life.love.beauty (2015) và HOLLYWOOD: Photos and Stories from Foreverland (2018), đồng thời thử sức với âm nhạc.

Keegan Allen là diễn viên quen mặt ở nhiều series phim truyền hình. Ảnh: X

Trong đó, nổi tiếng nhất là phim Pretty Little Liars. Ảnh: X

Nguồn: Page Six