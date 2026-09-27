Công diễn 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với 4 tiết mục vòng Chốt Hạ đầy tâm sự, từ hành trình tìm lại chính mình của Nhà Hào Môn, tiết mục vocal tối giản của Nhà Lục Lạc, những ký ức ký túc xá được Nhà Lẫy Lừng đưa lên sân khấu, cho đến tinh thần tuổi trẻ rực rỡ của Nhà Thăng Hoa. It's Charles tiếp tục giữ vững danh hiệu Chiến tướng lần thứ hai, trong khi Thuận Nguyễn và Will phải nói lời chia tay chương trình, để lại nhiều tiếc nuối cho Jun Phạm.

Đặc biệt, đêm "Nước đắng thật lòng" sau công diễn đã trở thành khoảnh khắc đầy xúc động khi Đông Hùng lần đầu trải lòng về quãng thời gian từng không nghĩ mình có thể sống đến hiện tại.

4 tiết mục vòng Chốt Hạ: Mỗi Nhà một câu chuyện, mỗi thành viên một tâm sự

Vòng đấu Chốt Hạ của Công diễn 5 mở ra với 4 tiết mục đến từ 4 Nhà: Tìm lại, Có khi, Như ngày đầu và Và tôi cũng yêu em, mỗi tiết mục không đơn thuần là một phần trình diễn mà còn chứa đựng những câu chuyện, tâm tư rất riêng của các thành viên.

Mở màn vòng đấu, Nhà Hào Môn mang đến Tìm lại với sự kết hợp của Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh. Hoàng Tôn cho biết ca khúc đến với đội theo cách khá tình cờ, là lựa chọn cuối cùng sau khi không giành được bài hát mong muốn trong phần đấu giá, nhưng khi đọc kỹ ca từ, anh nhận ra có thể kể Tìm lại theo hướng khác: Không chỉ là chuyện tình yêu, mà là câu chuyện về một người đang lạc lối và muốn tìm lại chính mình. Một cuộc trò chuyện với It's Charles, khi nam producer hỏi "Bây giờ công năm rồi, anh thật sự muốn điều gì?", đã khiến Hoàng Tôn đưa những trăn trở ấy vào phần rap fast flow trên nền nhạc gangster trap, một thử nghiệm mới của anh. "Có những đêm tôi ngồi trong phòng thu mà kiểu như không có một sự đón nhận từ ai cả. Nhưng mà mình vẫn ngồi và mình vẫn làm. Mình sẽ vượt qua được và mình sẽ tìm ra bình minh đằng sau màn mưa trắng xóa", anh chia sẻ.

Trịnh Thăng Bình cũng chọn kể lại hành trình tìm lại chính mình qua phần X-part, cho biết chương trình giúp anh tìm lại niềm vui khi đứng trên sân khấu và ca hát, còn Đinh Mạnh Ninh nhìn Tìm lại trong mối liên hệ với Lỗi tại mưa, khi hình ảnh những bức tường vô hình tượng trưng cho áp lực và ký ức khiến con người mắc kẹt. Đây cũng là lần đầu ba nghệ sĩ, vốn có những mối liên hệ riêng từ trước, chính thức đứng chung một sân khấu, như lời Hoàng Tôn ví von là "những người bạn cũ ngồi lại nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian dài".

Trong khi đó, Nhà Lục Lạc trở lại với Có khi, một tiết mục vocal được xây dựng theo hướng tối giản chuyển động để tập trung vào giọng hát. Will cho biết: "Sân khấu kỳ này sẽ là một sân khấu đẹp, cảm xúc và sẽ không nhảy nữa, chỉ đứng hát bài hát thôi". Thử thách lớn nhất, theo Cheng, là làm sao cân bằng sáu màu giọng khi không phải ai cũng là vocalist. Thanh Duy tiết lộ có đến năm trong sáu thành viên tự viết thêm phần của mình, khiến quá trình hoàn thiện trở thành một bài toán cân đối liên tục, tiêu biểu là cuộc tranh luận giữa anh và Thỏ Da LAB về việc chọn từ "tôn thờ" hay "mong chờ" trong một câu hát, để rồi cuối cùng cả hai giữ lại từ "tôn thờ" nhằm đẩy cảm xúc bài hát đến trạng thái tuyệt vọng cần thiết.

Nhà Lẫy Lừng lại chọn hướng đi hoàn toàn khác với Như ngày đầu, đưa những ký ức tại ký túc xá lên sân khấu. Ý tưởng ban đầu đến từ hình ảnh một ngọn lửa giữa bóng tối, được Thơm Da LAB ví như biểu tượng của việc con người tìm thấy sự rực rỡ bên trong khi dám đối diện với chính mình. Nhưng khi bắt tay dàn dựng, It's Charles cho biết cả nhóm quyết định không khai thác hành trình cá nhân nữa mà viết về chính những trải nghiệm đã cùng nhau đi qua từ ngày đầu vào ký túc xá đến giờ, biến tiết mục thành "món quà mà Nhà Lẫy Lừng muốn dành tặng cho tất cả mọi người ở đây".

Jun Phạm xúc động chia sẻ lý do bắt đầu hành trình không phải vì tiền hay danh tiếng mà chỉ đơn giản là muốn kết nối, đồng thời tiết lộ những gì khán giả thấy trên sân khấu "chỉ chiếm khoảng 20%, còn 80% là cái gì thật nhất thì các anh em đều trải lòng và đều diễn ra ở ký túc xá là nhiều". Huỳnh Lập ví cảm giác trình diễn như đang "hát nghêu ngao" cùng mọi người trong ký túc xá, còn Thái VG nhắc lại hành trình từ những ngày bỡ ngỡ đến khi những người xa lạ dần trở thành người thân, nhờ sự hỗ trợ âm thầm của Huỳnh Lập, It's Charles và Jun Phạm.

Khép lại vòng đấu là Và tôi cũng yêu em của Nhà Thăng Hoa, được giữ lại tinh thần lạc quan quen thuộc nhưng đặt trên nền nhạc trẻ trung, sôi động hơn. Đông Hùng cho rằng chính sự quen thuộc là lợi thế: "Khi bài hát cất lên, mọi người sẽ đều thấy hai điều. Thứ nhất là sự quen thuộc, và thứ hai là tinh thần lạc quan ở trong bài hát này". Từ chủ đề "Bập bùng bập bùng", OSAD cùng các thành viên mở rộng ca khúc từ tình yêu những điều nhỏ bé đến tình yêu dành cho người thân, với phần bridge của Hoàng Dũng và Hà An Huy trở thành lời cảm ơn cuộc đời.

Không gian sân khấu được dựng như một bãi biển mùa hè, ý tưởng đến ngay từ lần đầu Hoàng Rob nghe bài hát, gắn với năng lượng tuổi trẻ và tinh thần "Bập bùng bập bùng" như nhịp tim của tuổi trẻ khi bước vào những điều chưa biết. Các thành viên còn thử sức kỹ thuật locking chỉ trong vài ngày chuẩn bị, cùng màn bay từ trên cao đầy táo bạo của Thuận Nguyễn.

It's Charles giữ ngôi Chiến tướng, Thuận Nguyễn và Will nói lời chia tay

Công diễn 5 khép lại với Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng là hai Nhà an toàn, trong khi các Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm chờ kết quả. It's Charles được trao danh hiệu Chiến tướng lần thứ hai, và anh khẳng định chiếc nhẫn này "là đại diện cho cái tinh thần cố gắng hết mình", không chỉ của riêng anh mà của cả tập thể. Huỳnh Lập cũng dành lời khen đặc biệt cho đóng góp thầm lặng của It's Charles phía sau các bản nhạc: "Hầu như lúc nào cũng thấy Charles online tới ba, bốn giờ sáng để ngồi làm nhạc. Không ai có thể xứng đáng hơn cái vị trí Chiến tướng đó ngoài Charles".

Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là hai Anh Tài phải rời chương trình. Thuận Nguyễn cho biết hành trình đã giúp anh vượt qua giới hạn của một diễn viên để thử sức với ca hát, performance và tìm lại ngọn lửa nghề, đồng thời "cho mình được nhiều thêm những người anh em". Hà An Huy xúc động chia sẻ đây là một trong những lần đầu anh khóc vì một người bạn, nhắc đến sự tận tâm hiếm có của Thuận Nguyễn trong mỗi công diễn, còn Đông Hùng nhắn nhủ rằng hành trình của Thuận Nguyễn "mới chỉ là tạm kết thúc thôi". Về phần Will, anh khép lại hành trình bằng hai chữ "biết ơn và hạnh phúc", nhắc lại điều mình từng mong muốn từ ngày đầu là được tiếp tục hát và được mọi người nhìn nhận bằng một góc nhìn cởi mở hơn, điều mà anh cảm nhận đã thành hiện thực.

Sự ra đi của Will để lại nhiều tiếc nuối cho Jun Phạm, khi cả hai chưa từng có cơ hội cùng đứng chung một sân khấu suốt hành trình. "Jun cảm thấy có lỗi. Nếu như mà mình cứng rắn hơn, để mà mình có thể mời Will về với đội mình. Cái đó là điều mà Jun tiếc nhất", anh trải lòng, cho biết mình từng mong tái hiện sự kết hợp của 365 sau nhiều năm nhóm ngừng hoạt động. Hồ Đông Quan đồng cảm với nỗi tiếc nuối ấy, kể lại việc Jun Phạm từng nhiều lần tâm sự về mong muốn được hát cùng Will như ngày xưa, để rồi khoảnh khắc Will cầm tấm phiếu bị loại khiến Jun Phạm "như là rơi xuống vực thẳm".

Đêm "Nước đắng thật lòng": Nơi các Anh Tài nói ra những điều chưa từng chia sẻ

Sau Công diễn 5, các Anh Tài có một buổi tối đặc biệt để cùng ăn uống và trải lòng qua vòng chơi "Nước đắng thật lòng", nơi câu hỏi "Hành trình ba tháng qua đã khiến tôi và cuộc sống của tôi thay đổi như thế nào?" mở ra nhiều câu chuyện chưa từng được nói ra.

Thái VG chia sẻ thay đổi lớn nhất của anh là học cách mở lòng dù bản thân vốn hướng nội, đồng thời bày tỏ sự trân trọng dành cho tinh thần nghiêm túc với nghề của các Anh Tài. Đáng chú ý nhất là chia sẻ của Đông Hùng, khi anh thừa nhận từng "khớp hoàn toàn" lúc mới bước vào chương trình vì trước đó chủ yếu chỉ nhận hát theo sân khấu có sẵn. Anh trải lòng về một giai đoạn khó khăn trong quá khứ: "Nói thật là em già trước tuổi, có những thứ em bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời làm em phải cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được, nên là tự ti lắm". Đông Hùng cho biết từng có lúc không nghĩ mình có thể sống đến hiện tại, nhưng nhờ tình cảm và sự ủng hộ từ khán giả trong hành trình Chông Gai, anh dần cảm thấy bản thân đủ đầy và tự tin hơn. Chia sẻ này khiến Hà An Huy xúc động: "Em rất hiểu hoàn cảnh anh Hùng. Em biết anh ấy trải qua những gì và nó rất kinh khủng. Nó quá sức tưởng tượng so với một người chưa đủ 30 tuổi".

Không chỉ Đông Hùng, BB Trần cũng thừa nhận từng gần như mất hết tự tin khi bước vào phòng hội ngộ, lo rằng sau một mùa trước với nhiều dấu ấn, khán giả sẽ không còn chờ đợi mình, trước khi dần lấy lại sự thoải mái từ Công diễn tại Nhà Hào Môn. Duy Khánh kể lại việc từng nhiều lần muốn từ chối lời mời trở lại vì tự ti bản thân không phải ca sĩ, và sau khi lên sóng còn ngại chủ động kết nối trước ống kính vì áp lực không được đón nhận như kỳ vọng. Ở một góc nhìn khác, Thơm Da LAB cho rằng điều quý giá nhất các Anh Tài có được không phải là sân khấu hay kết quả, mà là "niềm vui của một đứa trẻ", khi hạnh phúc đến từ chính quá trình chứ không phải kết quả cuối cùng. Khép lại đêm trải lòng, OSAD nhắn nhủ rằng dù khác khóa hay khác thời điểm tham gia, tất cả đều đã trở thành "người một nhà": "Chúng ta cũng đều là anh tài, chúng ta là anh em, chúng ta là gia đình với nhau".

Công diễn 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với những sân khấu đa màu sắc, được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Dù phải nói lời chia tay với Thuận Nguyễn và Will, những kỷ niệm, tình anh em và giá trị được vun đắp suốt hành trình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Anh Tài trên chặng đường phía trước, khi chương trình chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng trước đêm Chung kết.