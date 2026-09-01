Akira Phan gửi lời ngọt ngào tới bà xã trong đám cưới: "Đêm nào anh cũng muốn trò chuyện cùng em không biết chán"

Tối 26/9 tại TP.HCM, hôn lễ của ca sĩ Akira Phan và bà xã Phương Maika diễn ra ấm cúng bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Khoảnh khắc xúc động nhất buổi lễ là khi màn hình LED tách đôi, Akira Phan bất ngờ xuất hiện hát "Mọi chuyện anh lo", ca khúc anh đặt sáng tác riêng tặng vợ, trước khi cả hai trao nhau lời thề nguyện đầy nước mắt. Không gian đám cưới cũng gây chú ý khi được lấy cảm hứng từ các dạ tiệc điện ảnh thập niên cũ, biến hôn lễ thành một đêm "công chiếu" câu chuyện tình yêu của cặp đôi.

Màn hình LED tách đôi và lời thề nguyện đẫm nước mắt

Tối 26/9, hôn lễ của ca sĩ Akira Phan và bà xã Phương Maika diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, quy tụ gia đình hai bên cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. Không gian lễ cưới được bài trí trang nhã, lãng mạn với ánh sáng dịu nhẹ và khói lạnh bao phủ lối đi lên lễ đường. Mở đầu buổi tiệc, thông điệp về "tình yêu trưởng thành" được gửi gắm qua thước phim pre-wedding, kể lại chặng đường cả hai gặp gỡ và quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm khi đã đủ chín chắn.

Điểm nhấn xúc động nhất của phần lễ là khoảnh khắc màn hình LED tách đôi, Akira Phan xuất hiện trên sân khấu phía sau màn hình, cất giọng hát "Mọi chuyện anh lo", ca khúc do anh đặt sáng tác riêng để dành tặng người bạn đời. Trong giai điệu ngọt ngào, nam ca sĩ bước xuống đón cô dâu Phương Maika tiến về sân khấu tròn trung tâm, nơi cả hai dành cho nhau những lời thề nguyện chân thành trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Sau nụ hôn hẹn ước, pháo điện bừng sáng trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả khán phòng.

Cả cô dâu và chú rể đều không giấu được nước mắt khi trao lời thề nguyện hôn nhân. Akira Phan xúc động nói: "Cảm ơn em vì đã thấu hiểu như một chuyên gia tâm lý, để một người ít nói kiệm lời như anh có thể đêm nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để tâm sự cùng em, cười giỡn cùng em mà không biết chán. Giúp anh giảm căng thẳng và giữ lửa đam mê với nghề". Anh cũng không quên cảm ơn vợ đã chu toàn việc gia đình, chu đáo với ba mẹ cùng người thân. Đáp lại lời chồng, Phương Maika khen anh chân thành, mang đến cho cô cảm giác bình yên, an toàn, yêu thương và được chở che: "Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ".

Tại sân khấu chính, đại diện hai gia đình gồm bố mẹ chú rể ông Phan Thanh Bính, bà Võ Thị Kim Sương và bố mẹ cô dâu ông Trần Tấn Thái, bà Trần Thị Kim Vương xuất hiện cùng các con thực hiện nghi thức nâng ly khai tiệc. Thay mặt gia đình hai bên, bố ca sĩ gửi lời cảm ơn khách mời và nhắn nhủ các con luôn yêu thương, đồng hành trên chặng đường mới.

Sau phần lễ trang trọng, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi hơn. Akira Phan cùng bà xã mang đến tiết mục biểu diễn bất ngờ "Cô gái Phương Maika", trước khi cùng nhau thực hiện nghi thức thắp nến bánh cưới mang tên "The Light Between Us", tượng trưng cho hai ngọn lửa tình yêu cùng soi sáng chặng đường tương lai. Đêm tiệc thêm phần thăng hoa khi Akira Phan thể hiện ca khúc "Hai ta là một" (Khánh Đơn sáng tác), cùng sự góp vui của các đồng nghiệp trên sân khấu, trong đó Quách Tuấn Du thể hiện nhạc phẩm "Say một đời vì em". Hôn lễ khép lại bằng các trò chơi tương tác như Kisscam dành cho các đôi, màn rút hoa cưới dành cho khách mời độc thân và phần tiệc âm nhạc do DJ khuấy động.

Đám cưới được dàn dựng như một buổi công chiếu phim

Lấy cảm hứng từ các dạ tiệc điện ảnh thập niên cũ, không gian cưới của giọng ca "Mùa đông không lạnh" được bài trí như một sự kiện công chiếu phim. Thay vì lối vào truyền thống, khu vực đón khách phủ rèm nhung đỏ kết hợp hệ thống đèn spotlight và thảm đỏ trải dài, gợi liên tưởng đến các lễ trao giải danh giá. Ngay tại sảnh chính, các poster cưới khổ lớn in hình cô dâu, chú rể được thiết kế theo phong cách bìa phim cổ điển. Đại diện ê-kíp trang trí cho biết ý tưởng này nhằm tôn vinh chặng đường tình yêu của cả hai: "Chúng tôi không muốn đây chỉ là một hôn lễ thông thường, mà là đêm tôn vinh hạnh phúc, nơi cô dâu và chú rể là hai 'ngôi sao' rực rỡ nhất trong câu chuyện của chính mình".

Bên trong khán phòng, hệ thống ánh sáng được tiết chế với tông ấm chủ đạo, đan xen nến thơm và hoa tươi cao cấp tông đỏ, đen, ánh kim. Sân khấu trung tâm được dàn dựng tựa một rạp chiếu thu nhỏ, nơi màn hình LED phát lại những thước phim tư liệu ghi dấu hành trình gắn bó của đôi uyên ương trước khi chính thức về chung một nhà. Khách mời có mặt được ví như những "khán giả danh dự", cùng chứng kiến khoảnh khắc hai nhân vật chính bước sang chương mới của cuộc đời.