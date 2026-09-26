Akira Phan đưa lời tỏ tình lên khăn voan cô dâu

Trước giờ hôn lễ với ca sĩ Akira Phan, Phương Maika thử hai bộ đầm cưới do Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Chi tiết gây chú ý nhất nằm ở chiếc khăn voan. Trên lớp voan mỏng, nhà thiết kế đính pha lê Swarovski thành hình những nốt nhạc và thêu tên ca khúc "The Vow", bản tình ca do Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan gửi tặng vợ trong ngày cưới. Khăn voan vốn là biểu tượng của sự chờ đợi, nay trở thành kỷ vật mang lời tỏ tình của chú rể vào khoảnh khắc hai người chính thức nên duyên.

Chung Thanh Phong cho biết anh bắt đầu phác thảo ý tưởng từ nhiều tuần trước lễ cưới, dựa trên hành trình tình yêu của cặp đôi. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, nhà thiết kế chọn đưa cảm xúc của hai người vào từng chi tiết, và theo anh, bộ đầm cưới chính giống như một lời tỏ tình được giấu trong khăn voan.

Bộ đầm chính là thiết kế trễ vai hai trong một tông bạc, dựng trên phom corset 3D ôm trọn đường cong cơ thể. Bề mặt váy được đính thủ công pha lê cao cấp, bắt sáng theo từng chuyển động của cô dâu thay vì chỉ là lớp trang trí tĩnh. Điểm đặc biệt là cấu trúc cho phép váy thay đổi trong buổi lễ: phần chân váy xòe rộng khi cô dâu bước vào lễ đường, sau đó có thể tháo ra để trang phục gọn hơn, thuận tiện di chuyển.

Đi cùng bộ đầm là bó hoa cưới làm bằng pha lê thay cho hoa tươi quen thuộc. Những khối pha lê trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn được chọn để tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và rực rỡ. Đội ngũ thợ của Chung Thanh Phong mất hơn một tháng để hoàn thiện bó hoa, từ lên ý tưởng, tạo hình đến chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trước khi ghép thành phẩm.

Nếu bộ đầm chính mang cảm xúc chú rể dành cho cô dâu, thì chiếc váy chào bàn và after party được xem là lời đáp lại của Phương Maika. Vẫn giữ tông bạc, nhưng thiết kế này đối lập hoàn toàn về phom dáng: ôm sát thân, nhiều nếp gấp tạo khối bằng kỹ thuật draping, ưu tiên sự gọn nhẹ để cô dâu thoải mái giao lưu với khách mời.

Điểm nhấn trên thân váy là những viên pha lê đính thủ công theo hình giọt nước, tượng trưng cho "những giọt nước mắt hạnh phúc" trong ngày cưới. Các họa tiết được rải khắp bề mặt, vừa tạo hiệu ứng ánh sáng, vừa nối tiếp mạch cảm xúc xuyên suốt hai thiết kế. Chú rể Akira Phan diện tuxedo của Cao Minh Saigon.

Hôn lễ diễn ra tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi ngày 2/5 cũng tại TP HCM. Akira Phan gọi đám cưới là cột mốc đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời, đồng thời cho biết hai vợ chồng dự định sớm có con chung.

Cả hai đều từng trải qua nhiều biến cố tình cảm trước khi đến với nhau. Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Australia, còn Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Cô chia sẻ sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến mình quyết định bước vào hôn nhân lần nữa, và cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Phương Maika năm nay 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8/2025 qua các buổi tiệc chung.

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP HCM. Anh gia nhập showbiz từ năm 2010, được biết đến với các bản hit như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, anh bị đứt dây chằng khi đá bóng, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và từ đó không còn chơi các môn thể thao vận động mạnh. Năm 2019, Akira Phan tái xuất với ngoại hình thay đổi rõ rệt và sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.