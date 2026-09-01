Nam chính Đầu Xuân Tươi Sáng dính bão tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy, biết lý do mà phát hoảng

Thời gian qua, sức nóng của cái tên Tỉnh Bách Nhiên đang tăng lên mạnh mẽ sau màn thể hiện ấn tượng trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Có thể nói trong dàn cast của Đầu Xuân Tươi Sáng, mỹ nam sinh năm 1989 là cái tên hot nhất. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo ra chemistry cực tốt, góp phần giúp tác phẩm trở thành một trong những phim Trung Quốc được chú ý bậc nhất màn ảnh nhỏ năm 2026. Sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng không chỉ giới hạn tại Trung Quốc mà còn lan ra thị trường quốc tế, từng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu.

Cái tên Tỉnh Bách Nhiên trở nên cực kỳ nóng nhờ thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Làn sóng phẫn nộ nhắm vào Tỉnh Bách Nhiên

Thế nhưng giữa lúc danh tiếng đang lên cao, Tỉnh Bách Nhiên lại bất ngờ phải đối diện với một làn sóng tranh cãi lớn. Trên hot search bảng giải trí xuất hiện chủ đề liên quan đến việc danh tiếng của nam diễn viên bị ảnh hưởng vì nghi vấn sử dụng cái tên Luke - nhân vật anh đảm nhận trong Đầu Xuân Tươi Sáng - để làm nóng cho couple đời thực với bạn gái Lưu Văn. Từ đây, hàng loạt câu chuyện cũ cũng bắt đầu bị cư dân mạng đào lại.

Một số người chỉ ra rằng trong thời gian bộ phim phát sóng, tên của Tỉnh Bách Nhiên từng xuất hiện cùng những từ khóa liên quan đến các bạn gái cũ và cả bạn gái hiện tại. Trước đây, điều này cũng ít nhiều tạo ra phản ứng tiêu cực, nhưng nhìn chung Tỉnh Bách Nhiên vẫn được nhìn nhận là một diễn viên chuyên nghiệp khi dù đã có bạn gái, anh vẫn tích cực tham gia tuyên truyền cho Đầu Xuân Tươi Sáng và phối hợp quảng bá tác phẩm.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tích cực tuyên truyền cho bộ phim. Anh được đánh giá là rất chuyên nghiệp, đặt công việc chung lên trên hết.

Nhưng giờ thì lại có những người cho rằng Tỉnh Bách Nhiên mượn việc công để làm việc riêng.

Thế nhưng gần đây, cách nhìn của một bộ phận khán giả đã thay đổi. Họ nghi ngờ Tỉnh Bách Nhiên đang mượn việc công làm việc tư, tận dụng sức nóng của Luke và bộ phim để tạo thêm sự chú ý cho bản thân cũng như chuyện tình cảm ngoài đời.

Không dừng lại ở đó, những tranh cãi của Tỉnh Bách Nhiên khi tham gia chương trình thực tế Hoa Và Thiếu Niên mùa 2 (thường được gọi là Hoa Tỷ Đệ) cũng bị đào lại. Thời điểm tham gia chương trình, mỗi khi các thành viên xảy ra bất đồng, Tỉnh Bách Nhiên thường không đứng hẳn về phía nào để phân định đúng sai, mà thiên về cách xử lý dĩ hòa vi quý. Điều này từng khiến một bộ phận khán giả đánh giá nam diễn viên là ba phải, quá khéo léo và không muốn làm mất lòng bất kỳ ai.

Những tranh cãi ở Hoa Và Thiếu Niên mùa 2 cũng bị đào lại.

Thậm chí, khi đó cư dân mạng còn từng lập những bảng xếp hạng mang tính giải trí về mức độ "tâm cơ" của các thành viên và đặt Tỉnh Bách Nhiên vào nhóm cao. Giữa làn sóng tranh luận hiện tại, thậm chí một bộ phận người hâm mộ đã bỏ theo dõi nam diễn viên.

Đáng nói, tất cả lại bắt nguồn từ một sự việc vốn hết sức bình thường. Tỉnh Bách Nhiên cùng Lưu Văn tới xem concert của Lý Vinh Hạo. Khi giao lưu trên sân khấu, Lý Vinh Hạo nhắc tới sự hiện diện của hai người và giới thiệu người phụ nữ quan trọng của chàng trai Luke là Văn Văn. Chính việc sử dụng cái tên Luke đã khiến một bộ phận fan của bộ phim cảm thấy khó chịu và trở thành chất xúc tác khiến tranh cãi bùng lên.

Không thể nhìn một phía mà chỉ trích Tỉnh Bách Nhiên

Tuy nhiên, rõ ràng câu chuyện này cũng cần được nhìn nhận từ nhiều chiều.

Đầu tiên, khi một bộ phim thực sự nổi tiếng, chuyện đời tư của các diễn viên chính được khán giả mang ra bàn luận không phải điều hiếm gặp. Từ những gì được công khai hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy Tỉnh Bách Nhiên chủ động lợi dụng nhân vật Luke để quảng bá cho bản thân hay chuyện tình cảm của mình.

Thứ hai, mối quan hệ giữa Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vốn đã được công chúng biết đến từ lâu. Khi bộ phim đã hoàn thành chặng đường phát sóng, việc nam diễn viên cùng bạn gái đi xem concert cũng là hoạt động đời tư bình thường. Quan trọng hơn, trong tình huống gây tranh cãi lần này, người chủ động nhắc tới cái tên Luke là Lý Vinh Hạo chứ không phải Tỉnh Bách Nhiên.

Lý Vinh Hạo rất tích cực PR cho Đầu Xuân Tươi Sáng (dịch: TikTok Ở đây có Muối nè)

Cách giới thiệu này có thể khiến một bộ phận fan của bộ phim không thoải mái, nhưng cũng có thể được nhìn nhận đơn giản là một màn giao lưu vui vẻ bình thường. Trước đó, bản thân Lý Vinh Hạo cũng từng tích cực ủng hộ Đầu Xuân Tươi Sáng, hỗ trợ quảng bá và chi rất nhiều tiền để bao rạp ủng hộ. Ngay tại concert, nam ca sĩ cũng nói đây là một bộ phim rất hay và mọi người nên xem.

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, không ít khán giả vì thế cho rằng việc ship couple phim hay diễn viên là một thú vui bình thường khi thưởng thức phim ngôn tình, nhưng vẫn cần có sự tách bạch giữa nhân vật trên màn ảnh và đời sống thực. Tương tự, những tranh cãi từ Hoa Và Thiếu Niên mùa 2 cũng có thể được nhìn lại dưới một góc độ khác.

Đặt trong một chương trình thực tế vốn nổi tiếng vì độ drama như Hoa Và Thiếu Niên (trong đó mùa 2 là gây nhiều tranh cãi nhất), việc Tỉnh Bách Nhiên lựa chọn giữ thái độ trung lập, cố gắng hòa giải thay vì đứng về một phe cũng có lý do của anh. Thay vì cho rằng đó là sự ba phải, cũng có thể đơn giản đây là cách anh tránh khiến những bất đồng trong tập thể trở nên căng thẳng hơn. Hơn nữa, khi xem lại chương trình, có thể thấy Tỉnh Bách Nhiên và Dương Dương còn thường đảm nhận nhiều công việc thể chất, là những người bạn đồng hành tốt trong những chuyến đi.

Tỉnh Bách Nhiên và Dương Dương là những người bạn đồng hành tuyệt vời (ảnh: fanpage Sạp Báo Hoa Ngữ)

Sau cùng, tranh cãi lần này cũng cho thấy một mặt trái quen thuộc khi một bộ phim ngôn tình Trung Quốc trở nên quá nổi tiếng. Đầu Xuân Tươi Sáng có thể khiến khán giả yêu thích Luke, tình yêu của Loan Niệm - Thượng Chi Đào. Thế nhưng cần làm rõ rằng khi bước ra khỏi màn ảnh, các diễn viên vẫn có cuộc sống, những mối quan hệ của riêng mình và nó cần được tôn trọng.