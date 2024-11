Công an tỉnh Đồng Nai thời gian gần đây đang thực hiện cao điểm ra quân kiểm tra các cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội mại dâm.

Vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 06/11/2024, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) – Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhà nghỉ Hoàng Phúc địa chỉ: Khu Phước Kiểng, thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Kiểm tra phát hiện hai đối tượng mua, bán dâm ở nhà nghỉ Hoàng Phúc. Ảnh: CA Đồng Nai

Làm việc với đối tượng bán dâm khai nhận, thông qua trang mạng xã hội để hoạt động bán dâm, mỗi lần bán dâm với số tiền 500.000 đồng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 03/11/2024, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) phối hợp Công an xã Phú Tân kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ thuộc ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do ông N.V.L quản lý, phát hiện bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, đối tượng N.T.V khai là nhân viên quán cà phê do V.T.T (sinh năm 1978 ngụ tỉnh Vĩnh Long làm chủ). Khi khách có nhu cầu mua dâm thì V sẽ phục vụ.

Nếu khách có nhu cầu thêm thì V.T.T sẽ đứng ra phục vụ hoặc nhờ V liên hệ với N.T.T.H đi bán dâm cho khách tại các nhà nghỉ lân cận, mỗi lần bán dâm với giá 400.000 đồng. Hiện Công an huyện Định Quán đang điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.