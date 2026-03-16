1 Anh Trai hớt hải bỏ chạy khỏi concert, khoảnh khắc nằm trong phòng khám khiến ai cũng hoang mang

Tối 16/3, concert day 2 của Anh Trai Say Hi tại Hà Nội chính thức diễn ra với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả. Bên cạnh những tiết mục bùng nổ trên sân khấu, hậu trường của dàn Anh Trai cũng tiếp tục mang đến loạt khoảnh khắc khiến fan vừa bất ngờ vừa bật cười. Nhân vật tạo nên drama hậu trường lần này là Hải Nam.

Trên trang cá nhân, Hải Nam chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh vội vã chạy từ sân khấu vào khu vực hậu trường. Sau khi nhanh chóng thay đồ biểu diễn, Hải Nam tiếp tục lao ra ngoài địa điểm tổ chức và phóng xe máy rời đi trong trạng thái khá gấp gáp.

Khoảnh khắc hớt hải này khiến nhiều khán giả tò mò, bởi trong khi concert vẫn đang diễn ra, Hải Nam lại xuất hiện ở bên ngoài với một hành trình hoàn toàn khác.

Sau khi rời địa điểm biểu diễn, Hải Nam bắt đầu một series cực chill mới trên mạng xã hội. Điểm dừng chân đầu tiên của nam ca sĩ là một quán ốc gần sân vận động. Trong bài đăng đầu tiên, Hải Nam hào hứng chia sẻ khoảnh khắc ngồi lễ ốc ở một quán ăn ven đường.

Tưởng rằng hành trình ăn đêm đã kết thúc, Hải Nam tiếp tục khiến cư dân mạng bất ngờ với diễn biến tiếp theo. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, trong lúc ăn ốc, anh không may bị dắt một mảnh vỏ vào răng. Sự cố nhỏ này khiến Hải Nam phải ghé ngay một phòng khám nha khoa gần đó để xử lý. Không những vậy, Hải Nam còn đi tập gym, ăn bò bía, đạp xích lô, đi đổ xăng trước khi trở về địa điểm tổ chức tiếp tục trình diễn. Giữa lúc các Anh Trai khác tất bật ở concert thì loạt khoảnh khắc cực chill của Hải Nam khiến dân mạng bật cười.

Thực tế, việc Hải Nam có thời gian rảnh giữa lúc concert đang diễn ra xuất phát từ cách sắp xếp của kịch bản chương trình. Với quy mô quy tụ gần 30 nghệ sĩ, các tiết mục được bố trí đan xen thay vì tập trung liên tục vào một người. Chính vì vậy, phần trình diễn của từng Anh Trai thường cách nhau một khoảng thời gian nhất định, đủ để nghệ sĩ tranh thủ nghỉ ngơi, thay trang phục hoặc chỉnh sửa lại diện mạo trước khi quay lại sân khấu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hải Nam tận dụng khoảng nghỉ giữa concert theo cách lầy lội như vậy. Trước đó, tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ở TP.HCM, Hải Nam từng khiến fan bật cười khi tranh thủ giờ nghỉ để… ra ngoài gội đầu. Khoảnh khắc hậu trường trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt trong sân vận động khi đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành màn tấu hề ở concert.