Anh rể rủ đầu tư cùng, tôi hớn hở góp vốn nhưng 3 tháng sau mẹ gọi cả nhà họp khẩn

Anh rể tôi vốn là người nói chuyện khéo, lại giỏi làm ăn. Từ ngày lấy chị gái tôi, anh mở cửa hàng vật liệu xây dựng, công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi thì mới đi làm vài năm, dành dụm được chút vốn liếng, vẫn đang tìm hướng đầu tư.

Một hôm, anh rể ngồi nói chuyện rất tự nhiên: "Có mối nhập hàng nội thất xịn, lời gấp rưỡi. Anh định nhập một lô, mà vốn còn thiếu. Em có muốn góp chung không?".

Nghe anh phân tích, tôi thấy hợp lý lắm. Hơn nữa, người trong nhà thì tin nhau tuyệt đối. Tôi hớn hở chuyển cho anh toàn bộ khoản tiết kiệm, còn nghĩ thầm: “Đúng là may mắn, vừa giúp anh chị, vừa kiếm thêm tiền”.

Ba tháng đầu, anh vẫn đều đặn gửi báo cáo, nói hàng bán tốt, thị trường ổn định. Tôi cũng bận việc nên không để ý nhiều. Phần vì tin tưởng khả năng làm ăn của anh, phần cũng do tôi không am hiểu lắm, nhìn số má rạch ròi tôi yên tâm hẳn. Cho đến một tối, mẹ gọi tôi về nhà “có việc gấp”. Khi bước vào, thấy cả nhà đã ngồi đầy đủ, không khí nặng nề. Anh rể thì cúi gằm mặt, chị gái tôi mắt đỏ hoe.

Ảnh minh họa

Hóa ra, anh rể đang mắc nợ lớn. Khoản tiền tôi góp không hề được dùng để nhập hàng như anh nói, mà anh đã đem đầu tư vào một dự án bất động sản “xách tay” từ bạn bè – kiểu mua đất vùng ven chờ quy hoạch. Nhưng dự án ấy là ảo, công ty môi giới bỏ trốn, tiền mất trắng. Không chỉ tiền của tôi, mà tiền vốn của cả cửa hàng anh cũng tiêu hết vào đó.

Tôi chết lặng, vừa giận, vừa thương. Giận vì bị lừa, thương vì anh rể vốn thật thà, chỉ vì ham lời nhanh mà vướng vào cạm bẫy. Cả nhà họp khẩn tối ấy để tính xem phải bán bớt đất, bớt hàng trong kho thế nào để trả nợ và giữ danh dự.

Nói chung ai cũng tính khắc phục hậu quả, chỉ riêng chị gái tôi nức nở nói đây là lỗi của vợ chồng chị, không thể để cả nhà cùng gánh gác. Tôi thanh niên chưa vợ không quá bận lòng nhưng vợ chồng cô em út không thoải mái lắm. Nhà nó cũng không tham gia góp vốn, giờ bảo chung tay giải quyết nên vợ chồng nó khó chịu cũng dễ hiểu. Chẳng biết nên làm thế nào để vẹn mọi bề!

Hôm đó, tôi mới hiểu rằng, chuyện tiền bạc dù là với người thân cũng cần rạch ròi giấy trắng mực đen. Tin tưởng là một chuyện, nhưng sự minh bạch mới là điều giữ được cả tiền lẫn tình.